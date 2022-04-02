https://ria.ru/20220402/ukraina-1781429455.html
Потери украинских войск в ДНР превысили 40 человек за сутки
Потери украинских войск в ДНР превысили 40 человек за сутки - РИА Новости, 02.04.2022
Потери украинских войск в ДНР превысили 40 человек за сутки
Украинские войска в ходе боестолкновений с военнослужащими Донецкой народной республики за прошедшие сутки потеряли более 40 человек личного состава, а также... РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T10:48
2022-04-02T10:48
2022-04-02T10:48
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
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украина
признание днр и лнр в россии
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ДОНЕЦК, 2 апр - РИА Новости. Украинские войска в ходе боестолкновений с военнослужащими Донецкой народной республики за прошедшие сутки потеряли более 40 человек личного состава, а также технику, сообщает Народная милиция ДНР.Отмечается, что шесть военнослужащих 25-й воздушно-десантной бригады, четыре военнослужащих 54-й механизированной бригады и двое военнослужащих 56-й мотопехотной бригады добровольно сложили оружие и перешли на сторону ДНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220402/ukraina-1781428060.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, украина, признание днр и лнр в россии
Потери украинских войск в ДНР превысили 40 человек за сутки
Народная милиция: потери украинских войск в ДНР превысили 40 человек за сутки
ДОНЕЦК, 2 апр - РИА Новости.
Украинские войска в ходе боестолкновений с военнослужащими Донецкой народной республики за прошедшие сутки потеряли более 40 человек личного состава, а также технику, сообщает
Народная милиция ДНР.
"За прошедшие сутки, наши военнослужащие уничтожили 43 украинских националиста, один танк, две БМП, два 120-мм миномета 2Б11, одну зенитную установку ЗУ-23-2 и один грузовой автомобиль. Захвачены две БМП, одна 100-мм противотанковая пушка МТ-12 "Рапира" и один бронированный автомобиль", - говорится в сообщении.
Отмечается, что шесть военнослужащих 25-й воздушно-десантной бригады, четыре военнослужащих 54-й механизированной бригады и двое военнослужащих 56-й мотопехотной бригады добровольно сложили оружие и перешли на сторону ДНР.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.