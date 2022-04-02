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Ученые раскрыли тайну "Средневекового странника", жившего 1500 лет назад
Ученые раскрыли тайну "Средневекового странника", жившего 1500 лет назад - РИА Новости, 02.04.2022
Ученые раскрыли тайну "Средневекового странника", жившего 1500 лет назад
Ученые из Абердинского университета после недавнего исследования установили, как знаменитый "Средневековый странник" оказался в Эдинбурге, сообщает Daily Mail. РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T04:57
2022-04-02T04:57
2022-04-02T04:57
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Ученые из Абердинского университета после недавнего исследования установили, как знаменитый "Средневековый странник" оказался в Эдинбурге, сообщает Daily Mail. Речь о мужчине, чьи останки, датируемые VI веком нашей эры, вместе с другими 13 людьми были обнаружены в 1975 году под автостоянкой. Тогда считалось, что это местная семья, ставшая жертвой чумы.Сейчас же анализ, который провели специалисты, показал, что "Средневековый странник" не был связан с остальной группой и прибыл в столицу Шотландии из Южного нагорья (Хайлендс) или озера Лох-Ломонд. Руководитель исследования Орсоля Чере отметила, что это открытие стало ключом к получению информации о перемещениях людей на территории раннесредневековой Шотландии и за ее пределами.Чере и ее команда также установили, что несколько членов группы, в том числе "Средневековый странник", умерли в муках. Такой вывод они сделали после изучения черепов. Скорее всего, их ударили каким-то тупым предметом, что привело к летальному исходу. Специалисты планируют продолжить работу, чтобы получить еще больше сведений и подробнее узнать об истории Шотландии в Средние века.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, археология, шотландия, эдинбург (город)
Ученые раскрыли тайну "Средневекового странника", жившего 1500 лет назад
Ученые узнали, как знаменитый "Средневековый странник" оказался в Эдинбурге
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости.
Ученые из Абердинского университета после недавнего исследования установили, как знаменитый "Средневековый странник" оказался в Эдинбурге, сообщает
Daily Mail.
Речь о мужчине, чьи останки, датируемые VI веком нашей эры, вместе с другими 13 людьми были обнаружены в 1975 году под автостоянкой. Тогда считалось, что это местная семья, ставшая жертвой чумы.
Сейчас же анализ, который провели специалисты, показал, что "Средневековый странник" не был связан с остальной группой и прибыл в столицу Шотландии из Южного нагорья (Хайлендс) или озера Лох-Ломонд.
Руководитель исследования Орсоля Чере отметила, что это открытие стало ключом к получению информации о перемещениях людей на территории раннесредневековой Шотландии и за ее пределами.
"Нам мало что известно о жизни людей того времени. Но мы знаем точно, что это был политически и социально неспокойный период. Путешествовать и перемещаться тогда было непросто", — подчеркнула она.
Чере и ее команда также установили, что несколько членов группы, в том числе "Средневековый странник", умерли в муках. Такой вывод они сделали после изучения черепов. Скорее всего, их ударили каким-то тупым предметом, что привело к летальному исходу.
"Эти доказательства служат важным подтверждением того, что рассматриваемый период характеризовался высоким уровнем насилия", — отметила участница исследования Анж Бойл.
Специалисты планируют продолжить работу, чтобы получить еще больше сведений и подробнее узнать об истории Шотландии в Средние века.