https://ria.ru/20220402/ssha-1781463546.html

России и США нужно продолжать диалог по безопасности, заявил посол Салливан

России и США нужно продолжать диалог по безопасности, заявил посол Салливан - РИА Новости, 02.04.2022

России и США нужно продолжать диалог по безопасности, заявил посол Салливан

России и США нужно продолжать обсуждать основные вопросы безопасности, в том числе оружие массового поражения, заявил американский посол в Москве Джон Салливан. РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T16:40

2022-04-02T16:40

2022-04-02T16:40

в мире

россия

сша

джон салливан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1a/1769684963_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_da8e93ddfe08f9c1c449544046951fec.jpg

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. России и США нужно продолжать обсуждать основные вопросы безопасности, в том числе оружие массового поражения, заявил американский посол в Москве Джон Салливан."Я считаю важным, чтобы Соединенные Штаты и Россия продолжили обсуждать самые основные вопросы безопасности, в том числе страшное оружие массового поражения, которое есть у обеих стран", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter-аккаунте дипмиссии.

https://ria.ru/20220402/ssha-1781420153.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, сша, джон салливан