https://ria.ru/20220402/ssha-1781463546.html
России и США нужно продолжать диалог по безопасности, заявил посол Салливан
России и США нужно продолжать диалог по безопасности, заявил посол Салливан - РИА Новости, 02.04.2022
России и США нужно продолжать диалог по безопасности, заявил посол Салливан
России и США нужно продолжать обсуждать основные вопросы безопасности, в том числе оружие массового поражения, заявил американский посол в Москве Джон Салливан. РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T16:40
2022-04-02T16:40
2022-04-02T16:40
в мире
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сша
джон салливан
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. России и США нужно продолжать обсуждать основные вопросы безопасности, в том числе оружие массового поражения, заявил американский посол в Москве Джон Салливан."Я считаю важным, чтобы Соединенные Штаты и Россия продолжили обсуждать самые основные вопросы безопасности, в том числе страшное оружие массового поражения, которое есть у обеих стран", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter-аккаунте дипмиссии.
https://ria.ru/20220402/ssha-1781420153.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, джон салливан
России и США нужно продолжать диалог по безопасности, заявил посол Салливан
Посол США Салливан заявил, что Москва и Вашингтон должны продолжать диалог по безопасности