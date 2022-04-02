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России и США нужно продолжать диалог по безопасности, заявил посол Салливан - РИА Новости, 02.04.2022
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России и США нужно продолжать диалог по безопасности, заявил посол Салливан
России и США нужно продолжать диалог по безопасности, заявил посол Салливан - РИА Новости, 02.04.2022
России и США нужно продолжать диалог по безопасности, заявил посол Салливан
России и США нужно продолжать обсуждать основные вопросы безопасности, в том числе оружие массового поражения, заявил американский посол в Москве Джон Салливан. РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T16:40
2022-04-02T16:40
в мире
россия
сша
джон салливан
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. России и США нужно продолжать обсуждать основные вопросы безопасности, в том числе оружие массового поражения, заявил американский посол в Москве Джон Салливан."Я считаю важным, чтобы Соединенные Штаты и Россия продолжили обсуждать самые основные вопросы безопасности, в том числе страшное оружие массового поражения, которое есть у обеих стран", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter-аккаунте дипмиссии.
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в мире, россия, сша, джон салливан
16:40 02.04.2022
 
России и США нужно продолжать диалог по безопасности, заявил посол Салливан

Посол США Салливан заявил, что Москва и Вашингтон должны продолжать диалог по безопасности

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПосол США в России Джон Салливан у здания Министерства иностранных дел РФ
Посол США в России Джон Салливан у здания Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Посол США в России Джон Салливан у здания Министерства иностранных дел РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. России и США нужно продолжать обсуждать основные вопросы безопасности, в том числе оружие массового поражения, заявил американский посол в Москве Джон Салливан.
"Я считаю важным, чтобы Соединенные Штаты и Россия продолжили обсуждать самые основные вопросы безопасности, в том числе страшное оружие массового поражения, которое есть у обеих стран", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter-аккаунте дипмиссии.
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