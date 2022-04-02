https://ria.ru/20220402/spetsoperatsiya-1781490415.html

День 38-й: наступление продолжается, СК завел дело после удара по нефтебазе

День 38-й: наступление продолжается, СК завел дело после удара по нефтебазе - РИА Новости, 02.04.2022

День 38-й: наступление продолжается, СК завел дело после удара по нефтебазе

Минобороны отчиталось в субботу о новом продвижении: силы ДНР взяли под контроль большую часть Новобахмутовки и ведут бой с отходящими украинскими войсками. РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T22:03

2022-04-02T22:03

2022-04-02T22:03

обострение ситуации в днр и лнр

удар всу по нефтебазе в белгороде

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Минобороны отчиталось в субботу о новом продвижении: силы ДНР взяли под контроль большую часть Новобахмутовки и ведут бой с отходящими украинскими войсками.Также выведены из строя высокоточными ракетами воздушного базирования военные аэродромы в городах Полтава и Днепропетровск, сбиты два украинских вертолета Ми-24, уничтожены 24 украинских беспилотника. За день российская авиация поразила 28 военных объектов Украины.Тем временем Следственный комитет РФ возбудил дело о теракте после авиаудара ВСУ по нефтебазе в Белгороде. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям установить лиц, причастных к выполнению авиаудара, в том числе летчиков и их командиров.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Ход операцииЗа минувшие сутки силы ДНР взяли под контроль большую часть Новобахмутовки и ведут бой с отходящими украинскими войсками. За ночь в этом районе уничтожены до 40 националистов, танковый и два мотопехотных взвода, а также минометная батарея. Высокоточным оружием уничтожены хранилища с бензином и дизельным топливом Кременчугского нефтеперерабатывающего завода, откуда снабжались украинские войска в центральных и восточных районах, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.Также выведены из строя высокоточными ракетами воздушного базирования военные аэродромы в городах Полтава и Днепропетровск, а также военный аэродром Миргород в Полтавской области, уничтожены несколько украинских боевых вертолетов и самолет, хранилища с топливом и авиационными средствами поражения.Кроме того, в районах железнодорожных станций Лозовая и Павлоград были уничтожены бронетанковая техника, боеприпасы и цистерны с топливом, которые направлялись для усиления группировки украинских войск на Донбассе.Также Минобороны сообщило о том, что были сбиты два украинских вертолета Ми-24, уничтожены 24 украинских беспилотника. Российская авиация за день поразила 28 военных объектов Украины. Среди них: два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 23 района сосредоточения боевой техники ВСУ. Всего с начала проведения операции российские военные уничтожили 125 вертолетов и 381 беспилотник военных Украины.В свою очередь, подразделения ЛНР развивают наступление, блокируют Боровское, в ходе боев были уничтожены до 30 националистов и пять единиц бронетехники. Также, рассказал Конашенков, в результате высокоточного удара комплексом "Искандер" по штабу обороны Харькове в четверг уничтожены свыше 100 националистов и наемников из западных стран.Также в субботу глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что бойцы полка имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова приступили к штурму завода в Мариуполе.СК России возбудил уголовное дело о теракте после удара в БелгородеСледственный комитет России возбудил уголовное дело по факту совершения украинскими военными теракта на территории Белгородской области. По данным ведомства, 1 апреля на территории Украины военнослужащие сговорились совершить теракт на территории Российской Федерации. С использованием двух боевых вертолетов, снабженных тяжелым наступательным вооружением, они незаконно вторглись в воздушное пространство России Белгородской области и, двигаясь на малой высоте, произвели не менее четырех авиаударов по объектам топливно-энергетического комплекса на территории Белгорода.Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям установить лиц, причастных к выполнению авиаудара, в том числе летчиков и их командиров.Рано утром в пятницу произошел пожар на нефтебазе в Белгороде. По словам главы региона, он стал результатом удара с двух украинских вертолетов, которые зашли в воздушное пространство России на малой высоте. В экстренных службах РИА Новости сообщили, что горят восемь резервуаров с топливом, есть угроза перехода огня на другие резервуары. Мэр Белгорода и представитель "Роснефти" заявили, что пострадавших в результате пожара нет.Ситуация с пленнымиУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в рамках рабочей поездки в Крым в субботу ознакомилась с условиями содержания украинских военнослужащих и заявила, что они обеспечены всем необходимым, им оказывается высококвалифицированная медицинская помощь.Условия содержания украинских военных, сдавшихся в плен российским войскам, она назвала "идеальными". Она отметила, что условия их содержания соответствуют правилам, установленным Женевской конвенцией. Омбудсмен также выразила надежду, что на Украине к российским солдатам будет зеркальное отношение.Минобороны выделяет для размещения пленных свой жилой фонд и предоставляет медицинскую помощь, если она необходима. В том числе они проходят лечение и в госпитале на Крымском полуострове. Представитель госпиталя сообщил журналистам, что летальных случаев не допущено ни одного, сейчас в госпитале тяжелых больных нет - пленные проходят восстановительное лечение. Некоторым ранее были проведены сложные хирургические операции.Москалькова также заявила, что находится в постоянном сотрудничестве с министерством обороны, чтобы работать над обменом пленными с Украиной.

https://ria.ru/20220331/zapad-1780967802.html

https://ria.ru/20220319/ukraina-1778953699.html

https://ria.ru/20220328/ukraina-1780345944.html

https://ria.ru/20220326/otvetstvennost-1780162615.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

удар всу по нефтебазе в белгороде, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), россия, в мире, украина, ситуация в днр и лнр, татьяна москалькова