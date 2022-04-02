https://ria.ru/20220402/snegopad-1781476475.html

В Москве выпало семь сантиметров снега

В Москве выпало семь сантиметров снега - РИА Новости, 02.04.2022

В Москве выпало семь сантиметров снега

Городские службы Москвы ликвидируют последствия снегопада, с утра субботы средний прирост свежевыпавшего снега составил 7 сантиметров, сообщается в... РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T19:02

2022-04-02T19:02

2022-04-02T19:02

общество

городское хозяйство москвы

снегопад в москве

москва

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Городские службы Москвы ликвидируют последствия снегопада, с утра субботы средний прирост свежевыпавшего снега составил 7 сантиметров, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что по состоянию на 17:00, с утра средний прирост свежевыпавшего снега составил 7 сантиметров."Городские службы приступили к очередному механизированному подметанию проезжей̆ части, тротуаров и дворовых территорий с последующей противогололедной обработкой", - говорится в сообщении.Под особым контролем – очистка от снега пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам, отметили в комплексе."Состояние улично-дорожной сети непрерывно мониторится. В соответствии с погодными условиями проводятся регламентные работы. По прогнозам синоптиков, снег будет идти всю ночь, столбики термометров опустятся до -4…-2°С", - указано в сообщении.Автомобилистов просят быть внимательнее в непогоду, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, не препятствовать прохождению колонн техники.

https://ria.ru/20220402/reysy-1781461640.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

общество, городское хозяйство москвы, снегопад в москве, москва