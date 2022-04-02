https://ria.ru/20220402/snegopad-1781476475.html
В Москве выпало семь сантиметров снега
В Москве выпало семь сантиметров снега - РИА Новости, 02.04.2022
В Москве выпало семь сантиметров снега
Городские службы Москвы ликвидируют последствия снегопада, с утра субботы средний прирост свежевыпавшего снега составил 7 сантиметров, сообщается в... РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T19:02
2022-04-02T19:02
2022-04-02T19:02
общество
городское хозяйство москвы
снегопад в москве
москва
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Городские службы Москвы ликвидируют последствия снегопада, с утра субботы средний прирост свежевыпавшего снега составил 7 сантиметров, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что по состоянию на 17:00, с утра средний прирост свежевыпавшего снега составил 7 сантиметров."Городские службы приступили к очередному механизированному подметанию проезжей̆ части, тротуаров и дворовых территорий с последующей противогололедной обработкой", - говорится в сообщении.Под особым контролем – очистка от снега пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам, отметили в комплексе."Состояние улично-дорожной сети непрерывно мониторится. В соответствии с погодными условиями проводятся регламентные работы. По прогнозам синоптиков, снег будет идти всю ночь, столбики термометров опустятся до -4…-2°С", - указано в сообщении.Автомобилистов просят быть внимательнее в непогоду, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, не препятствовать прохождению колонн техники.
https://ria.ru/20220402/reysy-1781461640.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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общество, городское хозяйство москвы, снегопад в москве, москва
В Москве выпало семь сантиметров снега
Прирост свежевыпавшего снега в Москве с утра субботы составил семь сантиметров
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости.
Городские службы Москвы ликвидируют последствия снегопада, с утра субботы средний прирост свежевыпавшего снега составил 7 сантиметров, сообщается в Telegram-канале
столичного комплекса городского хозяйства.
Отмечается, что по состоянию на 17:00, с утра средний прирост свежевыпавшего снега составил 7 сантиметров.
"Городские службы приступили к очередному механизированному подметанию проезжей̆ части, тротуаров и дворовых территорий с последующей противогололедной обработкой", - говорится в сообщении.
Под особым контролем – очистка от снега пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам, отметили в комплексе.
"Состояние улично-дорожной сети непрерывно мониторится. В соответствии с погодными условиями проводятся регламентные работы. По прогнозам синоптиков, снег будет идти всю ночь, столбики термометров опустятся до -4…-2°С", - указано в сообщении.
Автомобилистов просят быть внимательнее в непогоду, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, не препятствовать прохождению колонн техники.