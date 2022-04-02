https://ria.ru/20220402/sneg-1781492337.html

Последствия снегопада в Москве ликвидируют десять тысяч единиц техники

Последствия снегопада в Москве ликвидируют десять тысяч единиц техники - РИА Новости, 02.04.2022

Последствия снегопада в Москве ликвидируют десять тысяч единиц техники

Последствия снегопада в Москве ликвидируют 10 тысяч единиц техники, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T22:24

2022-04-02T22:24

2022-04-02T22:24

общество

москва

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Последствия снегопада в Москве ликвидируют 10 тысяч единиц техники, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства."С начала снегопада средний прирост свежевыпавшего снега составил 10 сантиметров. Снегопад продолжится всю ночь и днем в воскресенье – прирост снега в отдельных районах города может составить еще до 13 сантиметров. Городские службы работают в усиленном режиме. Круглосуточно в уборке города от снега задействовано 10 тысяч единиц техники", – приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.Отмечается, что под особым контролем – объекты жизнеобеспечения и топливно-энергетического хозяйства. К оперативному реагированию на возможные нештатные ситуации готовы 1,5 тысячи аварийных бригад. Энергетиками подготовлено необходимое количество резервных генераторов.Как подчеркнули в комплексе, приняты необходимые меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся объектов.Указано, что колебания температуры между положительными и отрицательными значениями способствуют образованию гололедицы.Городские службы в 21:00 приступили к очередному механизированному подметанию проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Работы повторят ранним утром.Обращается внимание, что осадки сопровождаются порывами ветра до 15 м/с.

москва

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

общество, москва