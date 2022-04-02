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Последствия снегопада в Москве ликвидируют десять тысяч единиц техники
Последствия снегопада в Москве ликвидируют десять тысяч единиц техники - РИА Новости, 02.04.2022
Последствия снегопада в Москве ликвидируют десять тысяч единиц техники
Последствия снегопада в Москве ликвидируют 10 тысяч единиц техники, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T22:24
2022-04-02T22:24
2022-04-02T22:24
общество
москва
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Последствия снегопада в Москве ликвидируют 10 тысяч единиц техники, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства."С начала снегопада средний прирост свежевыпавшего снега составил 10 сантиметров. Снегопад продолжится всю ночь и днем в воскресенье – прирост снега в отдельных районах города может составить еще до 13 сантиметров. Городские службы работают в усиленном режиме. Круглосуточно в уборке города от снега задействовано 10 тысяч единиц техники", – приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.Отмечается, что под особым контролем – объекты жизнеобеспечения и топливно-энергетического хозяйства. К оперативному реагированию на возможные нештатные ситуации готовы 1,5 тысячи аварийных бригад. Энергетиками подготовлено необходимое количество резервных генераторов.Как подчеркнули в комплексе, приняты необходимые меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся объектов.Указано, что колебания температуры между положительными и отрицательными значениями способствуют образованию гололедицы.Городские службы в 21:00 приступили к очередному механизированному подметанию проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Работы повторят ранним утром.Обращается внимание, что осадки сопровождаются порывами ветра до 15 м/с.
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва
Последствия снегопада в Москве ликвидируют десять тысяч единиц техники
Последствия снегопада в Москве ликвидируют десять тысяч единиц техники
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Последствия снегопада в Москве ликвидируют 10 тысяч единиц техники, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.
"С начала снегопада средний прирост свежевыпавшего снега составил 10 сантиметров. Снегопад продолжится всю ночь и днем в воскресенье – прирост снега в отдельных районах города может составить еще до 13 сантиметров. Городские службы работают в усиленном режиме. Круглосуточно в уборке города от снега задействовано 10 тысяч единиц техники", – приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова
.
Отмечается, что под особым контролем – объекты жизнеобеспечения и топливно-энергетического хозяйства. К оперативному реагированию на возможные нештатные ситуации готовы 1,5 тысячи аварийных бригад. Энергетиками подготовлено необходимое количество резервных генераторов.
Как подчеркнули в комплексе, приняты необходимые меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся объектов.
Указано, что колебания температуры между положительными и отрицательными значениями способствуют образованию гололедицы.
Городские службы в 21:00 приступили к очередному механизированному подметанию проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Работы повторят ранним утром.
Обращается внимание, что осадки сопровождаются порывами ветра до 15 м/с.