https://ria.ru/20220402/sanktsii-1781493283.html

Додон поддержал отказ властей Молдавии от санкций против России

Додон поддержал отказ властей Молдавии от санкций против России - РИА Новости, 02.04.2022

Додон поддержал отказ властей Молдавии от санкций против России

Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что разделяет позицию властей республики об отказе присоединяться к санкциям против России и призывает начать диалог... РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T22:34

2022-04-02T22:34

2022-04-02T22:34

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КИШИНЕВ, 2 апр — РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что разделяет позицию властей республики об отказе присоединяться к санкциям против России и призывает начать диалог с Москвой по всем имеющимся вопросам."Приветствую позицию президента Молдовы Майи Санду не присоединяться к антироссийским санкциям и сохранять нейтралитет. Это позволит нам избежать включения Российской Федерацией нашей страны в список недружественных государств и избежать жестких экономических контрмер", - написал Додон в Telegram-канале.По его словам, эта позиция станет еще убедительнее, если власти согласятся с инициативой оппозиции принять закон о постоянном нейтралитете Молдавии. Додон уверен, что Молдавия должна остаться нейтральной стороной в военном, политическом и экономическом планах."Нужно срочно начать переговоры с российской стороной по всему блоку экономических, социальных, гуманитарных вопросов - от торговли, установления новых транспортно-логистических коридоров, межбанковского сотрудничества до усилий для получения новых цен на энергоносители для Молдавии", - полагает экс-президент.Додон выразил надежду, что молдавские власти смогут выдержать нарастающий прессинг со стороны западных партнеров и будут действовать, исходя из национальных интересов Молдавии, как того хотят большинство граждан страны и экономических агентов.

https://ria.ru/20220325/moldaviya-1779901469.html

https://ria.ru/20220307/moldaviya-1777043477.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, молдавия, игорь додон