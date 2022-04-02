https://ria.ru/20220402/sanktsii-1781136350.html

"Русофобия здесь — мейнстрим". Кто придумывает антироссийские санкции

"Русофобия здесь — мейнстрим". Кто придумывает антироссийские санкции - РИА Новости, 02.04.2022

"Русофобия здесь — мейнстрим". Кто придумывает антироссийские санкции

Власти Польши не скрывают негативного отношения к России, которое усугубилось после начала военной операции на Украине. Премьер-министр Матеуш Моравецкий... РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T08:00

2022-04-02T08:00

2022-04-02T08:13

анджей дуда

россия

варшава

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

объединенный институт ядерных исследований

оон

восточная европа

бронислав коморовский

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости, Алена Казакова. Власти Польши не скрывают негативного отношения к России, которое усугубилось после начала военной операции на Украине. Премьер-министр Матеуш Моравецкий отмечал, что Варшава "в большей степени режиссирует политику санкций" против Москвы. Исключить из "Большой двадцатки", лишить права вето в Совбезе ООН, запретить русским посещать европейские государства — таковы требования поляков. Грозит ли странам полный разрыв — в материале РИА Новости.Политический штопорПольша была в авангарде давления на Россию еще в 2014-м, после воссоединения с Крымом. В 2015-м на юбилей освобождения Освенцима не пригласили Владимира Путина, а тогдашний польский лидер Бронислав Коморовский отказался от поездки в Москву на 70-летие Победы. С приходом к власти Анджея Дуды потепления не последовало.И теперь, в 2022-м, премьер-министр Польши Моравецкий не скрывает, что русофобия стала в стране официальной: "В контексте того страшного события, которым является война на Украине, Польша устанавливает здесь стандарты определенного рода. То, что ранее называлось русофобией, сегодня — мейнстрим, сегодня уже принято, как очевидность, в которой мы функционируем".Польские власти одними из первых поддержали Киев в противостоянии с Москвой, призывая европейские страны вводить антироссийские санкции. А когда Венгрия отказалась расширять ограничения на энергетический сектор, Анджей Дуда почти угрожал: "Эта политика обойдется Венгрии очень дорого".Моравецкий тем временем призывал ЕС полностью прекратить торговлю с Россией: "Необходимо как можно скорее организовать блокаду — запрет входа российских кораблей под российским флагом с российскими товарами в порты и запрет торговли сухопутными путями".Украину поддерживают не только власти, но и простые граждане. В стране прошли многочисленные акции с призывами закрыть небо над Киевом. Возле посольства Германии — митинги с требованием прекратить "финансировать Кремль" покупкой газа. Табличку российского дипведомства в Польше обливали краской, а само здание обстреливали металлическими шариками из рогатки."Месяц назад разбили окна. Угрозы поступают по электронной почте, оказывают морально-психологическое давление, но серьезных эксцессов с нашими сотрудниками и членами их семей не было", — рассказал РИА Новости российский посол в Варшаве Сергей Андреев. Проявление враждебности бывает и по отношению к россиянам, проживающим в Польше, но о серьезных инцидентах дипломатам не известно.Впрочем, воинственные заявления поляков остаются на уровне риторики, считает бывший глава польского МИД Радослав Сикорский. Запад "вводит болезненные для себя санкции", однако дипломат не может припомнить, какие ограничения ввела Польша. Например, страна по-прежнему закупает российский уголь. Правда, вскоре польские власти объявили, что все-таки блокируют импорт энергоресурсов.Санкционный локомотивНа Польшу пришелся основной поток беженцев из Украины. Если всего с начала конфликта уехали три с половиной миллиона граждан, то половину из них приняла Варшава.На всей территории Польши прекратили вещание российских СМИ, завершили сотрудничество с Москвой в области науки и техники, разорвали связи с образовательными учреждениями, в том числе с Объединенным институтом ядерных исследований. Банковские счета, которые имеют отношение к посольству России, заблокировали. Из республики выслали больше всего дипломатов — 45 человек.Вместе с тем о разрыве дипломатических отношений пока речи не идет. "В стране остается около 15 сотрудников, работа ведется по всему кругу задач, но меньшими силами", — пояснил российский посол.Несмотря на посткрымские санкции, Россия оставалась крупнейшим рынком сбыта польских товаров по восточному направлению. Яблоки возили через территорию Белоруссии, где по документам они превращались в "белорусские". Москва закупала у Варшавы продукцию химической промышленности, машины, продовольственные товары, косметику и одежду. Доля страны в импорте России в 2021-м составила чуть меньше двух процентов.На Польшу приходилось лишь три процента от всего российского экспорта угля. Но с декабря государство перестанет закупать у Москвы газ даже по краткосрочным контрактам (около пяти процентов). В прошлом году доля всего экспорта из России была около трех с половиной процентов.В Минэнерго России к заявлению поляков отнеслись скептически и уверены, что одномоментная замена российского угля на другой "маловероятна", а переход растянется во времени.Однако Польша остается главным антироссийским рупором в восточной части Европы. И ее пример может быть заразителен.Обоюдоострое оружиеПозицию Варшавы во многом определяет "историческая память", особенно после того, как в 1939-м страну делили между собой СССР и Германия, говорит политолог Валерий Карбалевич. "Правящая партия "Право и справедливость" консервативна, национальный нарратив там наиболее ярко выражен. К этому примешивается желание Варшавы стать лидером региона Восточной Европы. Поэтому Польша идет в авангарде геополитического тренда, в частности — антироссийского".Главный редактор Baltnews Андрей Стариков подчеркивает, что, в отличие от Латвии и Эстонии, которые граничат с Россией напрямую, торговые отношения с Москвой для Польши не были значимыми. Основные потери двух государств — разрыв логистических цепочек. По крайне мере, Россия до недавнего времени активно пользовалась прибалтийскими портами."Отношения между странами нельзя назвать фундаментальными, их потеря не критична для обеих сторон. Тем не менее любое снижение уровня торговых отношений — это всегда убытки. Санкции вводили еще после присоединения Крыма, а происходящее сегодня — это скорее инерция, которая движется к полному нулю", — считает Стариков.Он не верит, что разрыв дипломатических отношений возможен, поскольку подобная эскалация не имеет смысла: "В России достаточно граждан Польши, как и в Польше — россиян. Странам необходимо обеспечивать их легальный статус нахождения и передвижения, поэтому как минимум консульские отделы должны работать. Варшава продолжает принимать часть белорусско-российской молодежи, выступая площадкой для несистемной оппозиции. У некоторых даже остаются российские паспорта".До 2015-го польско-российские отношения активно развивались, особенно на частном уровне. Жители Калининграда в польских магазинах по низким ценам покупали колбасы и овощи. Поляки приезжали в российский регион за дешевым топливом. И пока антироссийская риторика, которую раскручивает Варшава, бьет не столько по государству, сколько по обычным людям.

https://ria.ru/20220323/evropa-1779512806.html

россия

варшава

восточная европа

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анджей дуда, россия, варшава, министерство энергетики рф (минэнерго россии), объединенный институт ядерных исследований, оон, восточная европа, бронислав коморовский, владимир путин