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Гинцбург дал рекомендации по ревакцинации детей от COVID-19 - РИА Новости, 02.04.2022
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Гинцбург дал рекомендации по ревакцинации детей от COVID-19
Гинцбург дал рекомендации по ревакцинации детей от COVID-19 - РИА Новости, 02.04.2022
Гинцбург дал рекомендации по ревакцинации детей от COVID-19
Детям нужно ревакцинироваться раз в полгода, но если штамм коронавируса будет меняться медленнее, то и срок между прививками увеличится, заявил РИА Новости... РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T03:27
2022-04-02T03:27
общество
россия
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москва
вакцина "спутник м"
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Детям нужно ревакцинироваться раз в полгода, но если штамм коронавируса будет меняться медленнее, то и срок между прививками увеличится, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.Он уточнил, что никто не знает, как часто будет меняться штамм. Если с такой же частотой, как сейчас, то нужно ревакцинироваться раз в полгода, а если реже, то и реже прививаться, пояснил Гинцбург.Минздрав России ранее принял решение о регистрации вакцины против коронавирусной инфекции для подростков 12-17 лет "Спутник М" после необходимых исследований, в которых она показала свою эффективность и безопасность.
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общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), москва, вакцина "спутник м", коронавирус covid-19, коронавирус в россии, александр гинцбург
03:27 02.04.2022
 
Гинцбург дал рекомендации по ревакцинации детей от COVID-19

Гинцбург: детям пока следует ревакцинироваться от COVID-19 раз в полгода

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкДиректор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург
Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Детям нужно ревакцинироваться раз в полгода, но если штамм коронавируса будет меняться медленнее, то и срок между прививками увеличится, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Исходя из общих соображений, конечно, тоже раз в полгода. Однозначно ответить на этот вопрос сложно, потому что возникает встречный вопрос: как часто будет меняться штамм", — сказал Гинцбург, отвечая на вопрос, как часто нужно ревакцинироваться детям.

Он уточнил, что никто не знает, как часто будет меняться штамм. Если с такой же частотой, как сейчас, то нужно ревакцинироваться раз в полгода, а если реже, то и реже прививаться, пояснил Гинцбург.
Минздрав России ранее принял решение о регистрации вакцины против коронавирусной инфекции для подростков 12-17 лет "Спутник М" после необходимых исследований, в которых она показала свою эффективность и безопасность.
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ОбществоРоссияМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)МоскваВакцина "Спутник М"Коронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииАлександр Гинцбург
 
 
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