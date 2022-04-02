https://ria.ru/20220402/revaktsinatsiya-1781408428.html
Гинцбург дал рекомендации по ревакцинации детей от COVID-19
Гинцбург дал рекомендации по ревакцинации детей от COVID-19 - РИА Новости, 02.04.2022
Гинцбург дал рекомендации по ревакцинации детей от COVID-19
Детям нужно ревакцинироваться раз в полгода, но если штамм коронавируса будет меняться медленнее, то и срок между прививками увеличится, заявил РИА Новости... РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T03:27
2022-04-02T03:27
2022-04-02T03:27
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москва
вакцина "спутник м"
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коронавирус в россии
александр гинцбург
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Детям нужно ревакцинироваться раз в полгода, но если штамм коронавируса будет меняться медленнее, то и срок между прививками увеличится, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.Он уточнил, что никто не знает, как часто будет меняться штамм. Если с такой же частотой, как сейчас, то нужно ревакцинироваться раз в полгода, а если реже, то и реже прививаться, пояснил Гинцбург.Минздрав России ранее принял решение о регистрации вакцины против коронавирусной инфекции для подростков 12-17 лет "Спутник М" после необходимых исследований, в которых она показала свою эффективность и безопасность.
https://ria.ru/20220401/vaktsina-1781373225.html
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), москва, вакцина "спутник м", коронавирус covid-19, коронавирус в россии, александр гинцбург
Гинцбург дал рекомендации по ревакцинации детей от COVID-19
Гинцбург: детям пока следует ревакцинироваться от COVID-19 раз в полгода