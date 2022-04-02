https://ria.ru/20220402/revaktsinatsiya-1781408428.html

Гинцбург дал рекомендации по ревакцинации детей от COVID-19

Гинцбург дал рекомендации по ревакцинации детей от COVID-19 - РИА Новости, 02.04.2022

Гинцбург дал рекомендации по ревакцинации детей от COVID-19

Детям нужно ревакцинироваться раз в полгода, но если штамм коронавируса будет меняться медленнее, то и срок между прививками увеличится, заявил РИА Новости... РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T03:27

2022-04-02T03:27

2022-04-02T03:27

общество

россия

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

москва

вакцина "спутник м"

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

александр гинцбург

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Детям нужно ревакцинироваться раз в полгода, но если штамм коронавируса будет меняться медленнее, то и срок между прививками увеличится, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.Он уточнил, что никто не знает, как часто будет меняться штамм. Если с такой же частотой, как сейчас, то нужно ревакцинироваться раз в полгода, а если реже, то и реже прививаться, пояснил Гинцбург.Минздрав России ранее принял решение о регистрации вакцины против коронавирусной инфекции для подростков 12-17 лет "Спутник М" после необходимых исследований, в которых она показала свою эффективность и безопасность.

https://ria.ru/20220401/vaktsina-1781373225.html

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Никита Стома

общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), москва, вакцина "спутник м", коронавирус covid-19, коронавирус в россии, александр гинцбург