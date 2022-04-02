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Названы самые популярные в апреле маршруты для путешествий на поезде - РИА Новости, 02.04.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220402/puteshestviya-1781242566.html
Названы самые популярные в апреле маршруты для путешествий на поезде
Названы самые популярные в апреле маршруты для путешествий на поезде - РИА Новости, 02.04.2022
Названы самые популярные в апреле маршруты для путешествий на поезде
Определены самые востребованные направления для железнодорожных путешествий в апреле, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T04:57
2022-04-02T04:57
туризм
туризм
новости - туризм
краснодар
воронеж
тверь
туту.ру
поезда
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Определены самые востребованные направления для железнодорожных путешествий в апреле, сообщает Туту.ру.Специалисты компании проанализировали данные бронирований билетов в период с 1 по 29 марта для поездок во второй месяц весны. Традиционно наибольшим спросом пользуются проездные документы в Москву, куда отправятся почти четверть клиентов сервиса. Чаще всего такие покупки совершали жители Санкт-Петербурга, Симферополя, Казани, Нижнего Новгорода и Краснодара и платили в среднем около трех тысяч рублей.На втором месте по популярности — визит в Санкт-Петербург, куда оформлено примено 12 процентов билетов. Средний чек за поездку составил 2,9 тысячи рублей. Чаще всего это направление выбирали пользователи из Москвы, Ростова-на-Дону, Пскова, Твери и Воронежа.В пятерку самых востребованных маршрутов вошли Краснодар, Ростов-на-Дону и Симферополь. Причем если в первые два города средний чек составил около трех тысяч рублей, то в Крым — 5,6 тысячи рублей.Сочи, Казань, Нижний Новгород, Екатеринбург и Тюмень замыкают список самых популярных для путешествий на поезде городов.
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туризм, новости - туризм, краснодар, воронеж, тверь, туту.ру, поезда
04:57 02.04.2022
 
Названы самые популярные в апреле маршруты для путешествий на поезде

Туту.ру: две столицы и Краснодар — самые популярные железнодорожные маршруты в апреле

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПассажирка в вагоне туристического поезда класса люкс "Императорская Россия", который отправляется в путешествие по Транссибирской магистрали
Пассажирка в вагоне туристического поезда класса люкс Императорская Россия, который отправляется в путешествие по Транссибирской магистрали - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Определены самые востребованные направления для железнодорожных путешествий в апреле, сообщает Туту.ру.
Специалисты компании проанализировали данные бронирований билетов в период с 1 по 29 марта для поездок во второй месяц весны.
Традиционно наибольшим спросом пользуются проездные документы в Москву, куда отправятся почти четверть клиентов сервиса. Чаще всего такие покупки совершали жители Санкт-Петербурга, Симферополя, Казани, Нижнего Новгорода и Краснодара и платили в среднем около трех тысяч рублей.
На втором месте по популярности — визит в Санкт-Петербург, куда оформлено примено 12 процентов билетов. Средний чек за поездку составил 2,9 тысячи рублей. Чаще всего это направление выбирали пользователи из Москвы, Ростова-на-Дону, Пскова, Твери и Воронежа.
В пятерку самых востребованных маршрутов вошли Краснодар, Ростов-на-Дону и Симферополь. Причем если в первые два города средний чек составил около трех тысяч рублей, то в Крым — 5,6 тысячи рублей.
Сочи, Казань, Нижний Новгород, Екатеринбург и Тюмень замыкают список самых популярных для путешествий на поезде городов.
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