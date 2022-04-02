https://ria.ru/20220402/puteshestviya-1781242566.html

Названы самые популярные в апреле маршруты для путешествий на поезде

Названы самые популярные в апреле маршруты для путешествий на поезде - РИА Новости, 02.04.2022

Названы самые популярные в апреле маршруты для путешествий на поезде

Определены самые востребованные направления для железнодорожных путешествий в апреле, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T04:57

2022-04-02T04:57

2022-04-02T04:57

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Определены самые востребованные направления для железнодорожных путешествий в апреле, сообщает Туту.ру.Специалисты компании проанализировали данные бронирований билетов в период с 1 по 29 марта для поездок во второй месяц весны. Традиционно наибольшим спросом пользуются проездные документы в Москву, куда отправятся почти четверть клиентов сервиса. Чаще всего такие покупки совершали жители Санкт-Петербурга, Симферополя, Казани, Нижнего Новгорода и Краснодара и платили в среднем около трех тысяч рублей.На втором месте по популярности — визит в Санкт-Петербург, куда оформлено примено 12 процентов билетов. Средний чек за поездку составил 2,9 тысячи рублей. Чаще всего это направление выбирали пользователи из Москвы, Ростова-на-Дону, Пскова, Твери и Воронежа.В пятерку самых востребованных маршрутов вошли Краснодар, Ростов-на-Дону и Симферополь. Причем если в первые два города средний чек составил около трех тысяч рублей, то в Крым — 5,6 тысячи рублей.Сочи, Казань, Нижний Новгород, Екатеринбург и Тюмень замыкают список самых популярных для путешествий на поезде городов.

https://ria.ru/20220331/smolensk-1778313536.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, краснодар, воронеж, тверь, туту.ру, поезда