https://ria.ru/20220402/puteshestviya-1781215941.html

Столица православия и русской игрушки. На выходные — в Сергиев Посад

Столица православия и русской игрушки. На выходные — в Сергиев Посад - РИА Новости, 02.04.2022

Столица православия и русской игрушки. На выходные — в Сергиев Посад

Ближайший к столице город Золотого кольца России Сергиев Посад отмечает юбилей — 240 лет со дня основания. И это еще одна причина для путешествия. Полтора часа... РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T08:00

2022-04-02T08:00

2022-04-02T08:15

туризм

туризм

сергиев посад

свято-троицкая сергиева лавра

россия

достопримечательности

куда поехать

куда поехать в выходные

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1f/1781045752_0:77:3072:1805_1920x0_80_0_0_4e108d0fcd30107dee62f5ccf122890b.jpg

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости, Мария Селиванова. Ближайший к столице город Золотого кольца России Сергиев Посад отмечает юбилей — 240 лет со дня основания. И это еще одна причина для путешествия. Полтора часа на электричке, 30 минут пешком от вокзала, и с Блинной горы уже можно сделать панорамное фото главной достопримечательности — Троице-Сергиевой лавры. Вокруг музеи, рестораны, зоны для прогулок. Где найти самый большой колокол и выпить кофе из пробирки, вырезать из дерева игрушку, посидеть в чуме и погладить верблюда — в материале РИА Новости.По святым местамСергиев-Посад называют духовной, а еще игрушечной столицей России. Первое неофициальное название закрепилось из-за Троице-Сергиевой Лавры. В 1337-м на Маковецком холме у реки Кончуры и лесного ручья Вондюги братья Варфоломей (в монашестве Сергий Радонежский) и Стефан в честь Троицы возвели небольшую церковь и кельи. Со временем вокруг появился мужской монастырь, ставший самым крупным в России.Здесь крестили будущего царя Ивана Грозного, сюда приезжал молиться Петр I, Елизавета Петровна, Екатерина II. Она же в 1782 году подписала указ об учреждении города из окрестных сел и слобод.Каждый день лавру посещают тысячи гостей. Успенский — самый большой собор монастыря. Его можно узнать по синим и золотой маковкам. Там — деревянный гроб Сергия Радонежского. Его мощи и несколько вещей тоже хранятся в обители — в Свято-Троицком соборе. Рядом, в церкви Никона Радонежского, ученика Сергия, — камень из Гроба Господня.В конце XVIII века на территории построили пятиярусную колокольню. На звоннице — самый большой в стране царь-колокол высотой более четырех с половиной метров и весом в 72 тонны.Рядом с монастырем — святой источник преподобного Саввы Сторожевского. Там многолюдно: посетители набирают воду или окунаются в купели. Другой источник — Гремячий ключ — в 26 километрах от города.Игрушка в подарок"Каждый гость хочет привезти близким подарок, потому и стал развиваться игрушечный промысел", — рассказывает гид Марина Пригодина. Художник-коллекционер Николай Бартрам в 1918-м основал первый в стране музей игрушки, который в 1931-м переехал из Москвы в Загорск — так с 1930 по 1991 год назывался Сергиев Посад.Краснокирпичное здание бывшего коммерческого училища стоит на главной транспортной артерии — проспекте Красной Армии, напротив лавры. В его стенах 150 тысяч экспонатов из разных стран и эпох, есть новогодние и те, которыми играли дети Николая II. Не только куклы, но и фарфор для них, домики, железная дорога. На мастер-классах посетители делают тряпичную куклу или расписывают деревянные ложки и глиняный колокол.Матрешки и "копейка"Это не единственное место в городе, где гостям предлагают увидеть старинные игрушки. Трехколесный велосипед, ранец, неваляшки, скакалки, игровые автоматы и другие популярные в прошлом веке вещи можно рассмотреть в Музее советского детства. "Родителей, бабушек и дедушек здесь ждут приятные воспоминания, младшие члены семьи узнают, как росли близкие без мобильных телефонов, интернета и компьютеров", — говорит гид Ольга Голубева.Мимо не пройдешь: у входа припаркованы ретро-автомобили — зеленый Иж-2125 "Комби", белая "копейка" и желтая "Волга". Провести фотосессию можно возле них или в интерьере советского периода. А еще — освоить игровые автоматы или заняться выжиганием по дереву.Лучшая в стране коллекция русских матрешек — тоже в Сергиевом Посаде, в одноименном музее. Он часть экспозиции местного историко-художественного музея-заповедника. Самым старым куклам в коллекции около 110 лет. Их изготовили в усадьбе "Абрамцево" в конце XIX века по подобию японской разборной игрушки — старика, внутри которого скрыта вся его семья.Для знакомства с деревянной игрушкой туристы едут в село Богородское, что в 27 километрах от города. Народный промысел развивается там несколько веков, сейчас есть фабрика и музей, можно вырезать сувенир своими руками, рассказывает Марина Пригодина. Для работы используют специальные очень острые ножи, материал для поделок — липа, для росписи — гуашь.Матрешка и богородская игрушка — самый популярный сувенир, отмечает гид Наталия Алексеева. Из еды гости часто увозят "Посадскую коврижку", испеченную в лавре, квас, пироги и постные торты. Некоторые набирают воду из святых источников, покупают просфоры, церковную утварь, книги.Рядом с лаврой, за Белым прудом — музейный комплекс "Конный двор". Строение из красного кирпича, возведенное в конце XVIII века, напоминает крепость с четырьмя башнями. Когда-то оно служило конюшней, сейчас тут многочисленные выставки. Их стоит посетить желающим познакомиться с историей города и лавры, с декоративно-прикладным искусством и бытом крестьянской деревни.Неподалеку от "Конного двора" — частный музей крестьянского быта "Жили-были", основанный в небольшом деревянном доме местным художником Виктором Багровым. Там — одежда из домотканого полотна, украшения, самовары, утюги, подносы и даже настоящий ткацкий станок. "Художник устраивает выставки, — рассказывает Ольга Голубева, — проводит интересные экскурсии, показывает собственные пейзажи и натюрморты".Морс в колбеНапротив лавры, на другой стороне проспекта Красной Армии — улица Карла Маркса. В городе ее называют ресторанной. Здесь часто проводят городские мероприятия, праздники, фестивали. Еще отсюда открывается великолепный вид на лаврскую колокольню. "Многочисленные кафе и частные музеи расположены в старинных кирпичных постройках бывшего Александро-Мариинского дома призрения", — объясняет Ольга Голубева.Необычную еду по рецептам XIX века стоит попробовать в музее-кафе "Сергиевская кухмистерская", советует директор туристско-информационного центра "Гостеприимный Сергиев Посад" Олеся Жильцова. Среди экспонатов музея — кухонная утварь XIX-XX веков: чугунные плиты, необычные весы, самовары, маслобойки, миксеры. На втором этаже воссоздали гостиную позапрошлого столетия — здесь посетителям предлагают потренироваться в изготовлении карамели.Оригинальные блюда из полбы предлагают в одноименном кафе. А вот заведение "Ландау", названное в честь знаменитого физика, известно необычной подачей блюд: кофе приносят в пробирках, а горячее — в колбах. "Блюда вкусные, попробуйте морс и чебуреки", — советует Марина Пригодина. В ожидании заказа можно изучить формулы и приборы на стенах.Оставьте время на усадьбыБольшинство туристов приезжают в Сергиев Посад на один день. "Лучше проведите здесь два или три дня, посетите достопримечательности в округе", — рекомендует Олеся Жильцова. Например, этнопарк "Кочевник". Там можно осмотреть юрты, чумы, яранги, погладить верблюда, яка или оленя. В Морозово стоит покататься на квадроциклах, а в Абрамцево и Мураново — прогуляться по усадебным паркам.

https://ria.ru/20210704/abramtsevo-1739555136.html

сергиев посад

россия

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, сергиев посад, свято-троицкая сергиева лавра, россия, достопримечательности, куда поехать, куда поехать в выходные, что посмотреть , московская область (подмосковье), сергий радонежский