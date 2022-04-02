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Передовую продукцию машиностроения России и Белоруссии представили на ВДНХ - РИА Новости, 02.04.2022
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Передовую продукцию машиностроения России и Белоруссии представили на ВДНХ
Передовую продукцию машиностроения России и Белоруссии представили на ВДНХ - РИА Новости, 02.04.2022
Передовую продукцию машиностроения России и Белоруссии представили на ВДНХ
В День единения народов России и Белоруссии на ВДНХ в Москве открылась выставка передовых высокотехнологичных образцов продукции машиностроительного комплекса... РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T15:27
2022-04-02T15:27
союзное государство
белоруссия
россия
дмитрий мезенцев
в мире
экономика
союзное государство
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. В День единения народов России и Белоруссии на ВДНХ в Москве открылась выставка передовых высокотехнологичных образцов продукции машиностроительного комплекса двух стран, сообщает корреспондент РИА Новости.Выставка проходит под открытым небом около павильона "Республика Беларусь" и продлится со 2 по 9 апреля. В экспозиции представлены ведущие опытные и действующие образцы промышленной, сельскохозяйственной, пожарной, гражданской наземной и воздушной техники.С приветственным словом к участникам и посетителям выставки обратился госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. Он выразил благодарность премьер-министрам России и Белоруссии Михаилу Мишустину и Роману Головченко, а также командам министерств и ведомств обеих стран, которые работали над интеграционной союзной повесткой.Свои новейшие разработки на ВДНХ демонстрируют КамАЗ, Петербургский тракторный завод, Ростсельмаш, Меркатор Холдинг, Гомсельмаш, БелАЗ, Минский тракторный завод, Амкодор-Центр, МАЗ, Белджи, Вертолеты России, УАЗ, ГАЗ, а также Национальная академия наук Беларуси.Посетителей экспозиции ждет и праздничная культурная программа, приуроченная к Дню единения. Перед гостями выступят Государственный академический русский народный инструментальный ансамбль "Россия" имени Людмилы Зыкиной, Московский государственный академический театр танца "Гжель", заслуженная артистка России Олеся Евстигнеева и другие. Все желающие также смогут посетить выставку-ярмарку продукции белорусских производителей.
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белоруссия, россия, дмитрий мезенцев, в мире, экономика, союзное государство
15:27 02.04.2022
 
Передовую продукцию машиностроения России и Белоруссии представили на ВДНХ

Передовую продукцию машиностроения России и Белоруссии представили на ВДНХ

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкФонтан "Дружба народов" на ВДНХ
Фонтан Дружба народов на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Фонтан "Дружба народов" на ВДНХ
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. В День единения народов России и Белоруссии на ВДНХ в Москве открылась выставка передовых высокотехнологичных образцов продукции машиностроительного комплекса двух стран, сообщает корреспондент РИА Новости.
Выставка проходит под открытым небом около павильона "Республика Беларусь" и продлится со 2 по 9 апреля. В экспозиции представлены ведущие опытные и действующие образцы промышленной, сельскохозяйственной, пожарной, гражданской наземной и воздушной техники.
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С приветственным словом к участникам и посетителям выставки обратился госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. Он выразил благодарность премьер-министрам России и Белоруссии Михаилу Мишустину и Роману Головченко, а также командам министерств и ведомств обеих стран, которые работали над интеграционной союзной повесткой.

"Мы сегодня понимаем, что результаты уже показаны, а в ближайшие три года они будут предъявлены миллионам людей. Огромная благодарность - министерству промышленности Республики Беларусь и Минпромторгу РФ. Все это для того, чтобы мы посмотрели, что сегодня делают белорусские и российские рабочие, инженеры-конструкторы, дизайнеры и логистики. Я надеюсь, что, несмотря на погоду и санкции, все мы почувствуем сегодня ту теплоту, с которым подготовлена эта выставка, и то добро, с каким ее организаторы и участники готовы вести диалог", - сказал Мезенцев.

Свои новейшие разработки на ВДНХ демонстрируют КамАЗ, Петербургский тракторный завод, Ростсельмаш, Меркатор Холдинг, Гомсельмаш, БелАЗ, Минский тракторный завод, Амкодор-Центр, МАЗ, Белджи, Вертолеты России, УАЗ, ГАЗ, а также Национальная академия наук Беларуси.
Посетителей экспозиции ждет и праздничная культурная программа, приуроченная к Дню единения. Перед гостями выступят Государственный академический русский народный инструментальный ансамбль "Россия" имени Людмилы Зыкиной, Московский государственный академический театр танца "Гжель", заслуженная артистка России Олеся Евстигнеева и другие. Все желающие также смогут посетить выставку-ярмарку продукции белорусских производителей.
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