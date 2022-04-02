https://ria.ru/20220402/produktsiya-1781456265.html

Передовую продукцию машиностроения России и Белоруссии представили на ВДНХ

Передовую продукцию машиностроения России и Белоруссии представили на ВДНХ - РИА Новости, 02.04.2022

Передовую продукцию машиностроения России и Белоруссии представили на ВДНХ

В День единения народов России и Белоруссии на ВДНХ в Москве открылась выставка передовых высокотехнологичных образцов продукции машиностроительного комплекса... РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T15:27

2022-04-02T15:27

2022-04-02T15:27

союзное государство

белоруссия

россия

дмитрий мезенцев

в мире

экономика

союзное государство

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. В День единения народов России и Белоруссии на ВДНХ в Москве открылась выставка передовых высокотехнологичных образцов продукции машиностроительного комплекса двух стран, сообщает корреспондент РИА Новости.Выставка проходит под открытым небом около павильона "Республика Беларусь" и продлится со 2 по 9 апреля. В экспозиции представлены ведущие опытные и действующие образцы промышленной, сельскохозяйственной, пожарной, гражданской наземной и воздушной техники.С приветственным словом к участникам и посетителям выставки обратился госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. Он выразил благодарность премьер-министрам России и Белоруссии Михаилу Мишустину и Роману Головченко, а также командам министерств и ведомств обеих стран, которые работали над интеграционной союзной повесткой.Свои новейшие разработки на ВДНХ демонстрируют КамАЗ, Петербургский тракторный завод, Ростсельмаш, Меркатор Холдинг, Гомсельмаш, БелАЗ, Минский тракторный завод, Амкодор-Центр, МАЗ, Белджи, Вертолеты России, УАЗ, ГАЗ, а также Национальная академия наук Беларуси.Посетителей экспозиции ждет и праздничная культурная программа, приуроченная к Дню единения. Перед гостями выступят Государственный академический русский народный инструментальный ансамбль "Россия" имени Людмилы Зыкиной, Московский государственный академический театр танца "Гжель", заслуженная артистка России Олеся Евстигнеева и другие. Все желающие также смогут посетить выставку-ярмарку продукции белорусских производителей.

https://ria.ru/20220402/partnerstvo-1781431044.html

https://ria.ru/20220331/sotrudnichestvo-1781110101.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

белоруссия, россия, дмитрий мезенцев, в мире, экономика, союзное государство