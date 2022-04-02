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В Хакасии зарегистрировали 30 ландшафтных пожаров - РИА Новости, 02.04.2022
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В Хакасии зарегистрировали 30 ландшафтных пожаров
В Хакасии зарегистрировали 30 ландшафтных пожаров - РИА Новости, 02.04.2022
В Хакасии зарегистрировали 30 ландшафтных пожаров
В Хакасии зарегистрированы 30 ландшафтных пожаров, 23 из них локализованы, сообщили РИА Новости в МЧС России. РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T21:49
2022-04-02T21:49
происшествия
республика хакасия
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. В Хакасии зарегистрированы 30 ландшафтных пожаров, 23 из них локализованы, сообщили РИА Новости в МЧС России."В Хакасии зарегистрировано 30 ландшафтных пожаров, из них 23 локализованы. Крупные степные пожары потушили в Усть-Абаканском, Бейском районах, в Абакане. Ранее ликвидированы пожары около города Саяногорска, в Черногорске, в Бейском районе. Фронт огня составил более 80 километров", - говорится в сообщении.Также отмечается, что семь степных пожаров ликвидируют в Аскизском, Алтайском, Усть-Абаканском и Ширинском районах. Предварительно установлено, что фронт огня составляет от двух до 20 километров. В ликвидации пожаров участвуют более 600 человек и 100 единиц техники.
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происшествия, республика хакасия
21:49 02.04.2022
 
В Хакасии зарегистрировали 30 ландшафтных пожаров

В Хакасии зарегистрировали 30 ландшафтных пожаров, 23 из которых локализовали

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкТушение лесных пожаров
Тушение лесных пожаров - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Тушение лесных пожаров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. В Хакасии зарегистрированы 30 ландшафтных пожаров, 23 из них локализованы, сообщили РИА Новости в МЧС России.
"В Хакасии зарегистрировано 30 ландшафтных пожаров, из них 23 локализованы. Крупные степные пожары потушили в Усть-Абаканском, Бейском районах, в Абакане. Ранее ликвидированы пожары около города Саяногорска, в Черногорске, в Бейском районе. Фронт огня составил более 80 километров", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что семь степных пожаров ликвидируют в Аскизском, Алтайском, Усть-Абаканском и Ширинском районах. Предварительно установлено, что фронт огня составляет от двух до 20 километров. В ликвидации пожаров участвуют более 600 человек и 100 единиц техники.
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