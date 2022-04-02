https://ria.ru/20220402/pozhary-1781489756.html

В Хакасии зарегистрировали 30 ландшафтных пожаров

В Хакасии зарегистрировали 30 ландшафтных пожаров - РИА Новости, 02.04.2022

В Хакасии зарегистрировали 30 ландшафтных пожаров

В Хакасии зарегистрированы 30 ландшафтных пожаров, 23 из них локализованы, сообщили РИА Новости в МЧС России. РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T21:49

2022-04-02T21:49

2022-04-02T21:49

происшествия

республика хакасия

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. В Хакасии зарегистрированы 30 ландшафтных пожаров, 23 из них локализованы, сообщили РИА Новости в МЧС России."В Хакасии зарегистрировано 30 ландшафтных пожаров, из них 23 локализованы. Крупные степные пожары потушили в Усть-Абаканском, Бейском районах, в Абакане. Ранее ликвидированы пожары около города Саяногорска, в Черногорске, в Бейском районе. Фронт огня составил более 80 километров", - говорится в сообщении.Также отмечается, что семь степных пожаров ликвидируют в Аскизском, Алтайском, Усть-Абаканском и Ширинском районах. Предварительно установлено, что фронт огня составляет от двух до 20 километров. В ликвидации пожаров участвуют более 600 человек и 100 единиц техники.

https://ria.ru/20220125/pozhar-1769460393.html

республика хакасия

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2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

происшествия, республика хакасия