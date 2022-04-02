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Режим ЧС объявили на территории Минусинского района из-за пожара - РИА Новости, 02.04.2022
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Режим ЧС объявили на территории Минусинского района из-за пожара
Режим ЧС объявили на территории Минусинского района из-за пожара - РИА Новости, 02.04.2022
Режим ЧС объявили на территории Минусинского района из-за пожара
Власти вели режим ЧС на территории Минусинского района на юге Красноярского края, где произошел крупный лесной пожар, сообщили РИА Новости в ЕДДС района. РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T16:37
2022-04-02T17:46
происшествия
красноярский край
минусинск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОЯРСК, 2 апр - РИА Новости. Власти вели режим ЧС на территории Минусинского района на юге Красноярского края, где произошел крупный лесной пожар, сообщили РИА Новости в ЕДДС района."Режим ЧС введён в районе", - сказал собеседник агентства.Ранее в краевом главке МВД сообщили, что из-за верхового пожара в лесу существует угроза поселку Зеленый Бор, расположенному вблизи Минусинска на юге Красноярского края. По предварительной информации, под угрозой распространения верхового пожара дачные сообщества и поселок Топольки. В настоящее время на месте работают сотрудники минусинской полиции и МЧС. Проходит эвакуация жителей из Зеленого Бора. К месту пожара направлен пожарный поезд. По данным прокуратуры, предварительно, лесной пожар уничтожил 20 домов в дачном обществе. В 15.02 (мск) МЧС сообщило о локализации пожара. По данным МЧС, информации о пострадавших не поступало.
красноярский край
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происшествия, красноярский край, минусинск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
16:37 02.04.2022 (обновлено: 17:46 02.04.2022)
 
Режим ЧС объявили на территории Минусинского района из-за пожара

Режим ЧС объявили из-за пожара на территории Минусинского района на юге Красноярского края

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ
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КРАСНОЯРСК, 2 апр - РИА Новости. Власти вели режим ЧС на территории Минусинского района на юге Красноярского края, где произошел крупный лесной пожар, сообщили РИА Новости в ЕДДС района.
"Режим ЧС введён в районе", - сказал собеседник агентства.
Ранее в краевом главке МВД сообщили, что из-за верхового пожара в лесу существует угроза поселку Зеленый Бор, расположенному вблизи Минусинска на юге Красноярского края. По предварительной информации, под угрозой распространения верхового пожара дачные сообщества и поселок Топольки. В настоящее время на месте работают сотрудники минусинской полиции и МЧС. Проходит эвакуация жителей из Зеленого Бора. К месту пожара направлен пожарный поезд. По данным прокуратуры, предварительно, лесной пожар уничтожил 20 домов в дачном обществе. В 15.02 (мск) МЧС сообщило о локализации пожара. По данным МЧС, информации о пострадавших не поступало.
 
ПроисшествияКрасноярский крайМинусинскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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