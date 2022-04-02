https://ria.ru/20220402/pozhar-1781463345.html

Режим ЧС объявили на территории Минусинского района из-за пожара

Режим ЧС объявили на территории Минусинского района из-за пожара - РИА Новости, 02.04.2022

Режим ЧС объявили на территории Минусинского района из-за пожара

Власти вели режим ЧС на территории Минусинского района на юге Красноярского края, где произошел крупный лесной пожар, сообщили РИА Новости в ЕДДС района. РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T16:37

2022-04-02T16:37

2022-04-02T17:46

происшествия

красноярский край

минусинск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728487802_0:264:1967:1370_1920x0_80_0_0_48e5a9a548ca1986a6ac69ca8bced097.jpg

КРАСНОЯРСК, 2 апр - РИА Новости. Власти вели режим ЧС на территории Минусинского района на юге Красноярского края, где произошел крупный лесной пожар, сообщили РИА Новости в ЕДДС района."Режим ЧС введён в районе", - сказал собеседник агентства.Ранее в краевом главке МВД сообщили, что из-за верхового пожара в лесу существует угроза поселку Зеленый Бор, расположенному вблизи Минусинска на юге Красноярского края. По предварительной информации, под угрозой распространения верхового пожара дачные сообщества и поселок Топольки. В настоящее время на месте работают сотрудники минусинской полиции и МЧС. Проходит эвакуация жителей из Зеленого Бора. К месту пожара направлен пожарный поезд. По данным прокуратуры, предварительно, лесной пожар уничтожил 20 домов в дачном обществе. В 15.02 (мск) МЧС сообщило о локализации пожара. По данным МЧС, информации о пострадавших не поступало.

красноярский край

минусинск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

происшествия, красноярский край, минусинск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)