https://ria.ru/20220402/pozhar-1781463155.html
Лесной пожар вблизи Минусинска в Красноярском крае локализовали
Лесной пожар вблизи Минусинска в Красноярском крае локализовали - РИА Новости, 02.04.2022
Лесной пожар вблизи Минусинска в Красноярском крае локализовали
Лесной пожар, бушующий под Минусинском на юге Красноярского края, локализован, сообщили в краевом главке МЧС. РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T16:36
2022-04-02T16:36
2022-04-02T16:36
происшествия
минусинск
россия
красноярский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОЯРСК, 2 апр - РИА Новости. Лесной пожар, бушующий под Минусинском на юге Красноярского края, локализован, сообщили в краевом главке МЧС.Ранее в краевом главке МВД сообщили, что из-за верхового пожара в лесу существует угроза поселку Зеленый Бор, расположенному вблизи Минусинска на юге Красноярского края. По предварительной информации, под угрозой распространения верхового пожара дачные сообщества и поселок Топольки. В настоящее время на месте работают сотрудники минусинской полиции и МЧС. Проходит эвакуация жителей из Зеленого Бора. К месту пожара направлен пожарный поезд. По данным прокуратуры, предварительно, лесной пожар уничтожил 20 домов в дачном обществе."В 15.02 (мск) пожар локализован в СНТ "Кооператор", 20 домов уничтожено огнем. Пожарным удалось отстоять две улицы в садовом товариществе", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что идет эвакуация людей, подготовлены три ПВР.Информации о пострадавших в пожаре под Минусинском на юге Красноярского края не поступало, сообщил старший оперативный дежурный Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Красноярскому краю Денис Евдокимов."Информации о пострадавших не поступало, информация уточняется", - сказал Евдокимов.По его данным, на ликвидации пожара работают 215 человек и 60 единиц техники.
https://ria.ru/20220125/pozhar-1769460393.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, минусинск, россия, красноярский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Лесной пожар вблизи Минусинска в Красноярском крае локализовали
Лесной пожар, бушующий вблизи Минусинска на юге Красноярского края, локализовали
КРАСНОЯРСК, 2 апр - РИА Новости. Лесной пожар, бушующий под Минусинском на юге Красноярского края, локализован, сообщили в краевом главке МЧС.
Ранее в краевом главке МВД сообщили, что из-за верхового пожара в лесу существует угроза поселку Зеленый Бор, расположенному вблизи Минусинска
на юге Красноярского края
. По предварительной информации, под угрозой распространения верхового пожара дачные сообщества и поселок Топольки. В настоящее время на месте работают сотрудники минусинской полиции и МЧС
. Проходит эвакуация жителей из Зеленого Бора. К месту пожара направлен пожарный поезд. По данным прокуратуры, предварительно, лесной пожар уничтожил 20 домов в дачном обществе.
"В 15.02 (мск) пожар локализован в СНТ "Кооператор", 20 домов уничтожено огнем. Пожарным удалось отстоять две улицы в садовом товариществе", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что идет эвакуация людей, подготовлены три ПВР.
Информации о пострадавших в пожаре под Минусинском на юге Красноярского края не поступало, сообщил старший оперативный дежурный Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России
по Красноярскому краю Денис Евдокимов.
"Информации о пострадавших не поступало, информация уточняется", - сказал Евдокимов.
По его данным, на ликвидации пожара работают 215 человек и 60 единиц техники.