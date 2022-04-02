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Украина не хотела проводить переговоры в Белоруссии, заявил Песков - РИА Новости, 02.04.2022
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Украина не хотела проводить переговоры в Белоруссии, заявил Песков
Украина не хотела проводить переговоры в Белоруссии, заявил Песков - РИА Новости, 02.04.2022
Украина не хотела проводить переговоры в Белоруссии, заявил Песков
Украина до последнего не хотела проводить переговоры с РФ в Белоруссии, они прошли там с огромным трудом, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T20:28
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белоруссия
россия
украина
в мире
дмитрий песков
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МИНСК, 2 апр - РИА Новости. Украина до последнего не хотела проводить переговоры с РФ в Белоруссии, они прошли там с огромным трудом, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.По словам Пескова, "украинцы на самом деле не хотели до последнего туда ехать"."Когда наша делегация приехала на первый раунд, они почти сутки ждали украинцев, не знали до последнего момента, приедут они или нет", - добавил он.
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белоруссия, россия, украина, в мире, дмитрий песков
20:28 02.04.2022 (обновлено: 20:40 02.04.2022)
 
Украина не хотела проводить переговоры в Белоруссии, заявил Песков

Пресс-секретарь Песков: Украина не хотела проводить переговоры с Россией в Белоруссии

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
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МИНСК, 2 апр - РИА Новости. Украина до последнего не хотела проводить переговоры с РФ в Белоруссии, они прошли там с огромным трудом, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Для того чтобы переговоры двух сторон, тем более таких сложных сторон, как в настоящий момент являются Россия и Украина, происходили где-то, нужно обоюдное согласие всех сторон. И, собственно, первые два раунда, которые прошли в Белоруссии, с огромным трудом согласовывались", - сказал он в эфире канала "Белоруссия-1".
По словам Пескова, "украинцы на самом деле не хотели до последнего туда ехать".
"Когда наша делегация приехала на первый раунд, они почти сутки ждали украинцев, не знали до последнего момента, приедут они или нет", - добавил он.
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БелоруссияРоссияУкраинаВ миреДмитрий Песков
 
 
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