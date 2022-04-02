https://ria.ru/20220402/peskov-1781483487.html

Украина не хотела проводить переговоры в Белоруссии, заявил Песков

Украина не хотела проводить переговоры в Белоруссии, заявил Песков - РИА Новости, 02.04.2022

Украина не хотела проводить переговоры в Белоруссии, заявил Песков

Украина до последнего не хотела проводить переговоры с РФ в Белоруссии, они прошли там с огромным трудом, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T20:28

2022-04-02T20:28

2022-04-02T20:40

белоруссия

россия

украина

в мире

дмитрий песков

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МИНСК, 2 апр - РИА Новости. Украина до последнего не хотела проводить переговоры с РФ в Белоруссии, они прошли там с огромным трудом, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.По словам Пескова, "украинцы на самом деле не хотели до последнего туда ехать"."Когда наша делегация приехала на первый раунд, они почти сутки ждали украинцев, не знали до последнего момента, приедут они или нет", - добавил он.

https://ria.ru/20220401/prikrytie-1781147309.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

белоруссия, россия, украина, в мире, дмитрий песков