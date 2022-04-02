20:11 02.04.2022 (обновлено: 20:13 02.04.2022)
СК заочно обвинил украинских военных в геноциде русскоязычных в Донбассе
СК заочно предъявил обвинения украинскими военным, причастным к гибели населения Донбасса
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ выезжает со служебной территории
Автомобиль Следственного комитета РФ выезжает со служебной территории
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Заочно предъявлены обвинения фигурантам уголовных дел из числа высокопоставленных украинских военных, причастных к гибели населения Донбасса, сообщается на сайте Следственного комитета России.
"Заочно предъявлены обвинения фигурантам из числа высокопоставленных украинских военнослужащих, причастных к гибели гражданского населения Донбасса. Так, в дополнение к ранее предъявленному обвинению по статье 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны), 22 лицам заочно предъявлены обвинения в геноциде гражданского русскоязычного населения (статья 357 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в нарушение Конвенции 1948 года "О предупреждении преступления геноцида и наказания за него" и других международно-правовых актов, осуждающих геноцид, украинские военные, занимавшие руководящие должности, отдавали приказы, а другие ими руководствовались для уничтожения национальной группы русскоязычных граждан, проживающих на территории ЛНР и ДНР.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.