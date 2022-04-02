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Подразделения ЛНР заблокировали Боровское и продолжают наступление
Подразделения ЛНР заблокировали Боровское и продолжают наступление - РИА Новости, 02.04.2022
Подразделения ЛНР заблокировали Боровское и продолжают наступление
Подразделения ЛНР развивают наступление, блокируют Боровское, в ходе боев уничтожены до 30 националистов и пять единиц бронетехники, заявил официальный... РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T19:25
2022-04-02T19:25
2022-04-02T19:30
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Подразделения ЛНР развивают наступление, блокируют Боровское, в ходе боев уничтожены до 30 националистов и пять единиц бронетехники, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Подразделения Луганской народной республики, развивая наступление на позиции украинской 57-й мотопехотной бригады, блокируют с востока и юга населенный пункт Боровское. Уничтожено до 30 украинских националистов и пять единиц бронетехники", - сказал Конашенков на брифинге.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, вооруженные силы украины, украина
19:25 02.04.2022 (обновлено: 19:30 02.04.2022)
Подразделения ЛНР заблокировали Боровское и продолжают наступление
Подразделения ЛНР заблокировали Боровское и продолжают наступление