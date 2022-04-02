https://ria.ru/20220402/nastuplenie-1781478594.html

Подразделения ЛНР заблокировали Боровское и продолжают наступление

Подразделения ЛНР заблокировали Боровское и продолжают наступление - РИА Новости, 02.04.2022

Подразделения ЛНР заблокировали Боровское и продолжают наступление

Подразделения ЛНР развивают наступление, блокируют Боровское, в ходе боев уничтожены до 30 националистов и пять единиц бронетехники, заявил официальный... РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T19:25

2022-04-02T19:25

2022-04-02T19:30

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Подразделения ЛНР развивают наступление, блокируют Боровское, в ходе боев уничтожены до 30 националистов и пять единиц бронетехники, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Подразделения Луганской народной республики, развивая наступление на позиции украинской 57-й мотопехотной бригады, блокируют с востока и юга населенный пункт Боровское. Уничтожено до 30 украинских националистов и пять единиц бронетехники", - сказал Конашенков на брифинге.

https://ria.ru/20220331/zapad-1780967802.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, вооруженные силы украины, украина