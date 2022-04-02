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Подразделения ЛНР заблокировали Боровское и продолжают наступление - РИА Новости, 02.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220402/nastuplenie-1781478594.html
Подразделения ЛНР заблокировали Боровское и продолжают наступление
Подразделения ЛНР заблокировали Боровское и продолжают наступление - РИА Новости, 02.04.2022
Подразделения ЛНР заблокировали Боровское и продолжают наступление
Подразделения ЛНР развивают наступление, блокируют Боровское, в ходе боев уничтожены до 30 националистов и пять единиц бронетехники, заявил официальный... РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T19:25
2022-04-02T19:30
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Подразделения ЛНР развивают наступление, блокируют Боровское, в ходе боев уничтожены до 30 националистов и пять единиц бронетехники, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Подразделения Луганской народной республики, развивая наступление на позиции украинской 57-й мотопехотной бригады, блокируют с востока и юга населенный пункт Боровское. Уничтожено до 30 украинских националистов и пять единиц бронетехники", - сказал Конашенков на брифинге.
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луганская народная республика
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в мире, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, вооруженные силы украины, украина
19:25 02.04.2022 (обновлено: 19:30 02.04.2022)
 
Подразделения ЛНР заблокировали Боровское и продолжают наступление

Подразделения ЛНР заблокировали Боровское и продолжают наступление

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВоеннослужащий военной комендатуры ЛНР
Военнослужащий военной комендатуры ЛНР - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Военнослужащий военной комендатуры ЛНР
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Подразделения ЛНР развивают наступление, блокируют Боровское, в ходе боев уничтожены до 30 националистов и пять единиц бронетехники, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Подразделения Луганской народной республики, развивая наступление на позиции украинской 57-й мотопехотной бригады, блокируют с востока и юга населенный пункт Боровское. Уничтожено до 30 украинских националистов и пять единиц бронетехники", - сказал Конашенков на брифинге.
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