https://ria.ru/20220402/moskva-1781435398.html

Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за снегопада

Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за снегопада - РИА Новости, 02.04.2022

Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за снегопада

Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за снегопада, для уборки дорог задействована коммунальная техника, сообщается в Telegram-канале комплекса РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T11:38

2022-04-02T11:38

2022-04-02T11:38

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

петр бирюков

москва

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за снегопада, для уборки дорог задействована коммунальная техника, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.Отмечается, что сегодня в городе снег, ветер до 15 метров в секунду, а температура воздуха колеблется от минус одного до одного градуса выше ноля, что может способствовать образованию гололедицы."Согласно прогнозам синоптиков, снегопад продлится сегодня в течение всего дня и завтра. Прирост свежевыпавшего снега может составить более 10 сантиметров. Задействовано необходимое количество спецтехники для проведения противогололедной обработки и уборки дорог и тротуаров, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов, энергетикам дано указание выделить необходимое количество резервных генераторов. Под особым контролем – объекты жизнеобеспечения и топливно-энергетического хозяйства города", – приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.За первые сутки апреля прирост свежевыпавшего снега составил 2 сантиметра, что составляет 40% от среднемесячной нормы, отметили в ведомстве."В 11.00 коммунальная техника приступит к механизированному подметанию проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ повторим по мере выпадения осадков", - подчеркивается в сообщении.Автомобилистов просят быть внимательными на дороге, с пониманием относиться к работе городских служб.

https://ria.ru/20220402/pogoda-1781434574.html

москва

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

общество, петр бирюков, москва