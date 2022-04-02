https://ria.ru/20220402/mezentsev-1781472219.html

Мезенцев призвал сохранить рабочие места, несмотря на санкции Запада

Мезенцев призвал сохранить рабочие места, несмотря на санкции Запада - РИА Новости, 02.04.2022

Мезенцев призвал сохранить рабочие места, несмотря на санкции Запада

Россия и Белоруссия обязаны сохранить рабочие места и достаток в домах миллионов людей в условиях санкционного давления Запада, заявил государственный секретарь РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T18:18

2022-04-02T18:18

2022-04-02T18:18

союзное государство

белоруссия

россия

в мире

союзное государство

дмитрий мезенцев

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Россия и Белоруссия обязаны сохранить рабочие места и достаток в домах миллионов людей в условиях санкционного давления Запада, заявил государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.В свою очередь, министр промышленности Белоруссии Петр Пархомчик отметил, что выставка приурочена к значимой дате - как для Белоруссии, так и для России, когда страны сделали важный шаг навстречу друг другу."Как Беларуси, так и России удалось не только сохранить промышленный потенциал, который достался нам со времён распада Советского Союза, но и развить его… Вместе с тем нельзя останавливаться на достигнутом. Мы должны продолжать работу по расширению компетенций белорусских и российских предприятий, направить все имеющиеся усилия на создание не только национальных, но и союзных продуктов", - указал он."Я уверен, что в рамках Союзного государства мы сможем решить любые проблемные вопросы и выполнить сложные задачи, а порой даже амбициозные цели. Ведь наша сила в единстве", - подчеркнул он.Со 2 по 9 апреля в Москве на территории ВДНХ проходит выставка передовых образцов продукции машиностроительного комплекса России и Беларуси. Мероприятие приурочено к Дню единения народов Беларуси и России, который отмечается 2 апреля в память о подписании договора о создании сообщества Беларуси и России.

https://ria.ru/20220402/partnerstvo-1781431044.html

https://ria.ru/20220331/sotrudnichestvo-1781110101.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

белоруссия, россия, в мире, союзное государство, дмитрий мезенцев