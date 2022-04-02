https://ria.ru/20220402/mezentsev-1781472219.html
Мезенцев призвал сохранить рабочие места, несмотря на санкции Запада
Мезенцев призвал сохранить рабочие места, несмотря на санкции Запада - РИА Новости, 02.04.2022
Мезенцев призвал сохранить рабочие места, несмотря на санкции Запада
Россия и Белоруссия обязаны сохранить рабочие места и достаток в домах миллионов людей в условиях санкционного давления Запада, заявил государственный секретарь РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T18:18
2022-04-02T18:18
2022-04-02T18:18
союзное государство
белоруссия
россия
в мире
союзное государство
дмитрий мезенцев
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Россия и Белоруссия обязаны сохранить рабочие места и достаток в домах миллионов людей в условиях санкционного давления Запада, заявил государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.В свою очередь, министр промышленности Белоруссии Петр Пархомчик отметил, что выставка приурочена к значимой дате - как для Белоруссии, так и для России, когда страны сделали важный шаг навстречу друг другу."Как Беларуси, так и России удалось не только сохранить промышленный потенциал, который достался нам со времён распада Советского Союза, но и развить его… Вместе с тем нельзя останавливаться на достигнутом. Мы должны продолжать работу по расширению компетенций белорусских и российских предприятий, направить все имеющиеся усилия на создание не только национальных, но и союзных продуктов", - указал он."Я уверен, что в рамках Союзного государства мы сможем решить любые проблемные вопросы и выполнить сложные задачи, а порой даже амбициозные цели. Ведь наша сила в единстве", - подчеркнул он.Со 2 по 9 апреля в Москве на территории ВДНХ проходит выставка передовых образцов продукции машиностроительного комплекса России и Беларуси. Мероприятие приурочено к Дню единения народов Беларуси и России, который отмечается 2 апреля в память о подписании договора о создании сообщества Беларуси и России.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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белоруссия, россия, в мире, союзное государство, дмитрий мезенцев
Мезенцев призвал сохранить рабочие места, несмотря на санкции Запада
Мезенцев: Россия и Белоруссия должны сохранить рабочие места, несмотря на санкции Запада
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Россия и Белоруссия обязаны сохранить рабочие места и достаток в домах миллионов людей в условиях санкционного давления Запада, заявил государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.
"Мы сегодня задумываемся над тем как мы ответим на санкционное давление Запада, неправильное, несправедливое. Но мы обязаны сохранить наши рабочие места, сохранить достаток в домах миллионов людей. И вот сегодня этот символ единения, формирования новых производственных цепочек, кооперации, готовности найти новые рынки сбыта для этой техники, для того, чтобы мы жили комфортнее, а наши города были чище, чтобы на наших нивах колосилась рожь и пшеница, чтобы мы успевали ее собирать ради единого, огромного, доброго урожая и каравая", - сказал он, выступая на открытии на ВДНХ выставки передовых образцов продукции машиностроительного комплекса России
и Белоруссии
.
В свою очередь, министр промышленности Белоруссии Петр Пархомчик отметил, что выставка приурочена к значимой дате - как для Белоруссии, так и для России, когда страны сделали важный шаг навстречу друг другу.
"Как Беларуси, так и России удалось не только сохранить промышленный потенциал, который достался нам со времён распада Советского Союза, но и развить его… Вместе с тем нельзя останавливаться на достигнутом. Мы должны продолжать работу по расширению компетенций белорусских и российских предприятий, направить все имеющиеся усилия на создание не только национальных, но и союзных продуктов", - указал он.
"Я уверен, что в рамках Союзного государства мы сможем решить любые проблемные вопросы и выполнить сложные задачи, а порой даже амбициозные цели. Ведь наша сила в единстве", - подчеркнул он.
Со 2 по 9 апреля в Москве на территории ВДНХ проходит выставка передовых образцов продукции машиностроительного комплекса России и Беларуси. Мероприятие приурочено к Дню единения народов Беларуси и России, который отмечается 2 апреля в память о подписании договора о создании сообщества Беларуси и России.