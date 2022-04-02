Рейтинг@Mail.ru
Мезенцев призвал сохранить рабочие места, несмотря на санкции Запада - РИА Новости, 02.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Флаги Союзного государства
Союзное государство
https://ria.ru/20220402/mezentsev-1781472219.html
Мезенцев призвал сохранить рабочие места, несмотря на санкции Запада
Мезенцев призвал сохранить рабочие места, несмотря на санкции Запада - РИА Новости, 02.04.2022
Мезенцев призвал сохранить рабочие места, несмотря на санкции Запада
Россия и Белоруссия обязаны сохранить рабочие места и достаток в домах миллионов людей в условиях санкционного давления Запада, заявил государственный секретарь РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T18:18
2022-04-02T18:18
союзное государство
белоруссия
россия
в мире
союзное государство
дмитрий мезенцев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0c/1584339674_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1fc5859c06ea9ed7361be00ab9b56637.jpg
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Россия и Белоруссия обязаны сохранить рабочие места и достаток в домах миллионов людей в условиях санкционного давления Запада, заявил государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.В свою очередь, министр промышленности Белоруссии Петр Пархомчик отметил, что выставка приурочена к значимой дате - как для Белоруссии, так и для России, когда страны сделали важный шаг навстречу друг другу."Как Беларуси, так и России удалось не только сохранить промышленный потенциал, который достался нам со времён распада Советского Союза, но и развить его… Вместе с тем нельзя останавливаться на достигнутом. Мы должны продолжать работу по расширению компетенций белорусских и российских предприятий, направить все имеющиеся усилия на создание не только национальных, но и союзных продуктов", - указал он."Я уверен, что в рамках Союзного государства мы сможем решить любые проблемные вопросы и выполнить сложные задачи, а порой даже амбициозные цели. Ведь наша сила в единстве", - подчеркнул он.Со 2 по 9 апреля в Москве на территории ВДНХ проходит выставка передовых образцов продукции машиностроительного комплекса России и Беларуси. Мероприятие приурочено к Дню единения народов Беларуси и России, который отмечается 2 апреля в память о подписании договора о создании сообщества Беларуси и России.
https://ria.ru/20220402/partnerstvo-1781431044.html
https://ria.ru/20220331/sotrudnichestvo-1781110101.html
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0c/1584339674_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_215989b310d632ce4d6569bcf69d183b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, россия, в мире, союзное государство, дмитрий мезенцев
18:18 02.04.2022
 
Мезенцев призвал сохранить рабочие места, несмотря на санкции Запада

Мезенцев: Россия и Белоруссия должны сохранить рабочие места, несмотря на санкции Запада

© POOL / Перейти в фотобанкФлаги России и Белоруссии
Флаги России и Белоруссии
© POOL
Перейти в фотобанк
Флаги России и Белоруссии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Россия и Белоруссия обязаны сохранить рабочие места и достаток в домах миллионов людей в условиях санкционного давления Запада, заявил государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.
"Мы сегодня задумываемся над тем как мы ответим на санкционное давление Запада, неправильное, несправедливое. Но мы обязаны сохранить наши рабочие места, сохранить достаток в домах миллионов людей. И вот сегодня этот символ единения, формирования новых производственных цепочек, кооперации, готовности найти новые рынки сбыта для этой техники, для того, чтобы мы жили комфортнее, а наши города были чище, чтобы на наших нивах колосилась рожь и пшеница, чтобы мы успевали ее собирать ради единого, огромного, доброго урожая и каравая", - сказал он, выступая на открытии на ВДНХ выставки передовых образцов продукции машиностроительного комплекса России и Белоруссии.
В свою очередь, министр промышленности Белоруссии Петр Пархомчик отметил, что выставка приурочена к значимой дате - как для Белоруссии, так и для России, когда страны сделали важный шаг навстречу друг другу.
"Как Беларуси, так и России удалось не только сохранить промышленный потенциал, который достался нам со времён распада Советского Союза, но и развить его… Вместе с тем нельзя останавливаться на достигнутом. Мы должны продолжать работу по расширению компетенций белорусских и российских предприятий, направить все имеющиеся усилия на создание не только национальных, но и союзных продуктов", - указал он.
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
Вчера, 11:01Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Партнерство России и Белоруссии делает обе страны сильнее, заявил Володин
"Я уверен, что в рамках Союзного государства мы сможем решить любые проблемные вопросы и выполнить сложные задачи, а порой даже амбициозные цели. Ведь наша сила в единстве", - подчеркнул он.
Со 2 по 9 апреля в Москве на территории ВДНХ проходит выставка передовых образцов продукции машиностроительного комплекса России и Беларуси. Мероприятие приурочено к Дню единения народов Беларуси и России, который отмечается 2 апреля в память о подписании договора о создании сообщества Беларуси и России.
Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
31 марта, 16:07Союзное государство
Мезенцев заявил об историческом этапе сотрудничества России и Белоруссии
 
Союзное государствоБелоруссияРоссияВ миреСоюзное государствоДмитрий Мезенцев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала