https://ria.ru/20220402/kultura-1781468690.html
В России начал работу портал для детей "Культура для школьников.рф"
В России начал работу портал для детей "Культура для школьников.рф" - РИА Новости, 02.04.2022
В России начал работу портал для детей "Культура для школьников.рф"
Просветительский интернет-портал для детей и их родителей "Культурадляшкольников.рф" начал работу в России, доступ к порталу бесплатный, а на платформе собраны... РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T17:34
2022-04-02T17:34
2022-04-02T17:40
культура
россия
яндекс
российский фонд культуры
нонна гришаева
юлия пересильд
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
культура
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Просветительский интернет-портал для детей и их родителей "Культурадляшкольников.рф" начал работу в России, доступ к порталу бесплатный, а на платформе собраны уроки, мастер-классы, спектакли, кино и лекции, сообщает пресс-служба Минкультуры РФ."В субботу 2 апреля начал работу портал "Культурадляшкольников.рф", который объединит все доступные цифровые ресурсы о культуре для детей и молодёжи. Доступ к порталу бесплатный для детей, их родителей и учителей", — говорится в сообщении.Уточняется, что на площадке будут собраны в том числе спектакли, лекции и лучшие примеры отечественного кинематографа, а также уроки, созданные командой лауреата Международных премий Петра Лундстрема, мастер-классы по художественному чтению и пению Нонны Гришаевой и Юлии Пересильд.Ресурс призван популяризировать культуру среди российских детей и подростков, материалы платформы будут обновляться. "Его также можно будет использовать в качестве дополнительного пособия при подготовке школьных уроков", — объяснили в пресс-службе.Проект "Культура для школьников" был запущен совместно Минкультуры РФ, Минпросвещения РФ, Российским фондом культуры, Роскультпроектом и компанией Яндекс в 2019 году. В рамках проекта используются наиболее доступные форматы получения знаний, включая интерактивные и цифровые технологии.
https://ria.ru/20220402/knigi-1781051760.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, яндекс, российский фонд культуры, нонна гришаева, юлия пересильд, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), культура
17:34 02.04.2022 (обновлено: 17:40 02.04.2022)
В России начал работу портал для детей "Культура для школьников.рф"
В России начал работу просветительский портал для детей "Культура для школьников.РФ"