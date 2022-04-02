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Песков назвал политику двойных стандартов частью идеологии Запада - РИА Новости, 02.04.2022
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Песков назвал политику двойных стандартов частью идеологии Запада
Песков назвал политику двойных стандартов частью идеологии Запада - РИА Новости, 02.04.2022
Песков назвал политику двойных стандартов частью идеологии Запада
Двойные стандарты - это стиль идеологии иностранных визави, и Москве, и Минску надо быть к этому готовыми и терпеливо и настойчиво доводить свою позицию до... РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T21:15
2022-04-02T21:36
москва
минск
россия
дмитрий песков
в мире
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МИНСК, 2 апр - РИА Новости. Двойные стандарты - это стиль идеологии иностранных визави, и Москве, и Минску надо быть к этому готовыми и терпеливо и настойчиво доводить свою позицию до оппонентов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Двойные стандарты были, есть и наверняка будут у наших оппонентов. И Минску, и Москве придется всегда работать с этими двойными стандартами. Мы от них никуда не денемся. Это стиль работы, это стиль идеологии наших визави. Никуда мы не денемся. Это просто обязывает нас к тому, чтобы мы были терпеливыми и настойчивыми в доведении нашей позиции до оппонентов, и чтобы мы так действовали всегда", - сказал Песков в интервью каналу "Беларусь 1".Власти РФ принимают жесткие меры по недостоверной информации на фоне спецоперации, здесь не до миндальничания, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."У нас сейчас принимаются очень жесткие меры. Но время, когда проходит специальная военная операция, обязывает государство принимать такие жесткие меры. Здесь не до миндальничания. Нужно быть жесткими и особо не церемониться", - добавил Песков.
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москва, минск, россия, дмитрий песков, в мире
21:15 02.04.2022 (обновлено: 21:36 02.04.2022)
 
Песков назвал политику двойных стандартов частью идеологии Запада

Пресс-секретарь Песков назвал политику двойных стандартов частью идеологии Запада

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
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МИНСК, 2 апр - РИА Новости. Двойные стандарты - это стиль идеологии иностранных визави, и Москве, и Минску надо быть к этому готовыми и терпеливо и настойчиво доводить свою позицию до оппонентов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Двойные стандарты были, есть и наверняка будут у наших оппонентов. И Минску, и Москве придется всегда работать с этими двойными стандартами. Мы от них никуда не денемся. Это стиль работы, это стиль идеологии наших визави. Никуда мы не денемся. Это просто обязывает нас к тому, чтобы мы были терпеливыми и настойчивыми в доведении нашей позиции до оппонентов, и чтобы мы так действовали всегда", - сказал Песков в интервью каналу "Беларусь 1".
Власти РФ принимают жесткие меры по недостоверной информации на фоне спецоперации, здесь не до миндальничания, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"У нас сейчас принимаются очень жесткие меры. Но время, когда проходит специальная военная операция, обязывает государство принимать такие жесткие меры. Здесь не до миндальничания. Нужно быть жесткими и особо не церемониться", - добавил Песков.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
1 марта, 13:45Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
США и их союзники демонстрируют двойные стандарты, заявил Лавров
 
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