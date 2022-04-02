https://ria.ru/20220402/ideologiya-1781487458.html

Песков назвал политику двойных стандартов частью идеологии Запада

Песков назвал политику двойных стандартов частью идеологии Запада - РИА Новости, 02.04.2022

Песков назвал политику двойных стандартов частью идеологии Запада

Двойные стандарты - это стиль идеологии иностранных визави, и Москве, и Минску надо быть к этому готовыми и терпеливо и настойчиво доводить свою позицию до... РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T21:15

2022-04-02T21:15

2022-04-02T21:36

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МИНСК, 2 апр - РИА Новости. Двойные стандарты - это стиль идеологии иностранных визави, и Москве, и Минску надо быть к этому готовыми и терпеливо и настойчиво доводить свою позицию до оппонентов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Двойные стандарты были, есть и наверняка будут у наших оппонентов. И Минску, и Москве придется всегда работать с этими двойными стандартами. Мы от них никуда не денемся. Это стиль работы, это стиль идеологии наших визави. Никуда мы не денемся. Это просто обязывает нас к тому, чтобы мы были терпеливыми и настойчивыми в доведении нашей позиции до оппонентов, и чтобы мы так действовали всегда", - сказал Песков в интервью каналу "Беларусь 1".Власти РФ принимают жесткие меры по недостоверной информации на фоне спецоперации, здесь не до миндальничания, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."У нас сейчас принимаются очень жесткие меры. Но время, когда проходит специальная военная операция, обязывает государство принимать такие жесткие меры. Здесь не до миндальничания. Нужно быть жесткими и особо не церемониться", - добавил Песков.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

москва, минск, россия, дмитрий песков, в мире