https://ria.ru/20220402/gosudarstvo-1781473901.html

Россия и Белоруссия покажут промышленные достижения

Россия и Белоруссия покажут промышленные достижения - РИА Новости, 02.04.2022

Россия и Белоруссия покажут промышленные достижения

Действующие и опытные образцы промышленной, сельскохозяйственной, пожарной, гражданской наземной и воздушной техники демонстрируют представители крупнейших... РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T18:36

2022-04-02T18:36

2022-04-02T18:37

союзное государство

экономика

россия

белоруссия

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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Действующие и опытные образцы промышленной, сельскохозяйственной, пожарной, гражданской наземной и воздушной техники демонстрируют представители крупнейших промышленных компаний России и Белоруссии на выставке, открывшейся в субботу в Москве.Выставка, приуроченная ко Дню единения народов России и Белоруссии, проходит на ВДНХ под открытым небом около павильона "Республика Беларусь" и продлится до 9 апреля."На этой выставке Ростсельмаш представляет линейку самоходной и прицепной техники. Это топовые модели агромашин, которые пользуются спросом в разных странах мира", - рассказал директор департамента продаж Ростсельмаша по России Константин Ряснов.В экспозиции компании - зерноуборочные и кормоуборочные комбайны, трактор RSM 2375, жатки для кукурузы и подсолнечника, рулонный пресс-подборщик, роторная косилка и другая техника.По словам Ряснова, работает Ростсельмаш и с белорусским рынком. "Мы заинтересованы в совместной работе над тем, чтобы все аграрии России и Белоруссии получали хорошую производительную технику", - сказал представитель Ростсельмаша.Впечатляющие размерами карьерные самосвалы БелАЗа привлекают внимание не только взрослых, но и детей. Однако, по словам генерального директора ОАО "БелаАЗ" Сергея Никифоровича, это далеко не самые большие экземпляры техники."Сегодня мы смогли представить на ВДНХ технику, исходя из технических возможностей площадки. Конечно, хотелось бы показать здесь самосвалы большей грузоподъемности, с абсолютно новым функционалом, но технически это возможно только на карьерах – в реальных условиях эксплуатации. У нас есть самосвал грузоподъемностью 450 тонн, который внесен в книгу рекордов Гиннесса, но сейчас мы демонстрируем нашего так называемого малыша Эко – карьерный самосвал 7540 грузоподъемностью 40 тонн, работающий на газе. Это принципиально новое решение, и, в первую очередь, это экология и экономия. Ресурс двигателя достаточно хорош, и экономический эффект для потребителя весьма ощутим", - отметил Никифорович.Второй представленный БелАЗом экспонат – 55-тонный самосвал."Это наш совместный продукт с Россией. Сердце машины – двигатель – сделано в России, на Ярославском моторном заводе. С учетом текущей геополитической ситуации и некорректного отношения к нам наших западных партнеров, мы были вынуждены очень быстро перейти на импортозамещение и создать продукт, который на сто процентов сделан совместными усилиями России и Беларуси. Двигатель Ярославского моторного завода показал себя эффективно", - пояснил гендиректор.Он отметил, что компания активно развивает экологическое направление, а потому много белазовской техники работает на газе. Также уже разработаны и проходят опытно-промышленную эксплуатацию электросамосвалы с аккумуляторными батареями. Есть у БелАЗа и дизель-троллевоз (по сути, троллейбус, перевозящий не людей, а горную массу). Компания также совершенствует роботизированные комплексы, которые могут работать в карьерах без участия человека.Помимо промышленных компаний, свои собственные, а также совместные с российской стороной разработки в рамках программ Союзного государства на выставке представила Национальная академия наук Беларуси."Это высокотехнологичные перспективные разработки, промышленные образцы электротранспорта – электроскутеры, электромотоциклы и велосипеды, комплектующие для автомобильного электротранспорта, а также образцы авиационной техники: беспилотные летательные аппараты различного применения, включая сельскохозяйственное, и образец, который сегодня уже выпускается серийно, это двухместный автожир. Спектр его задач широк: от пассажирских и грузовых перевозок до мониторинга, природоохранных миссий и работы в чрезвычайных ситуациях", - рассказал представитель Национальной академии наук Юрий Леоновец.Что касается пилотируемой техники, отметил он, НАН Беларуси наладила очень плотное сотрудничество с Россией: предприятия, подведомственные академии, работают с крупными российскими авиахолдингами, в том числе с "Вертолетами России".Леоновец убежден, что сегодня, в условиях санкционного давления, у Белоруссии и России есть очень хороший шанс выйти на более масштабное взаимодействие, используя, в том числе, и союзные программы в области научно-технической и промышленной интеграции.

https://ria.ru/20220314/integratsiya-1778098538.html

https://ria.ru/20220311/importozameschenie-1777762405.html

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белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, россия, белоруссия