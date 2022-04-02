Politico: европейцы отказались помогать чиновникам "бороться с Россией"
Politico: жители ЕС не готовы отказаться от газа из России, несмотря на призывы политиков
Кафе на площади Сен-Мишель в Париже
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Запад борется с энергетическим кризисом, однако граждане стран Евросоюза не готовы отказываться от привычной жизни и снижать спрос на потребление экспортируемого Россией топлива, пишет Politico.
"Даже слабые призывы к изменению поведения не находят отклика", — говорится в материале.
По мнению автора публикации, дело кроется не в отсутствии идей. Напротив, за последние недели европейцам уже предложили понизить термостаты в домах на один градус, сократить спрос на российскую нефть за счет снижения ограничений скорости или введения дней без автомобилей, уточняется в статье.
Люди сопротивляются изменениям в их жизни, навязанным государством, и поэтому политики из стран Евросоюза "осторожничают" с призывами подобного рода, отметил журналист, ссылаясь на слова эксперта Яна Розенова.
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"Политически безопаснее для правительств бросить вызов России, построив ветряные электростанции и увеличив количество солнечных батарей", — добавил специалист.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничения направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.
Принятые меры уже обернулись для ЕС экономическими проблемами, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.