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Politico: европейцы отказались помогать чиновникам "бороться с Россией" - РИА Новости, 02.04.2022
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Politico: европейцы отказались помогать чиновникам "бороться с Россией"
Politico: европейцы отказались помогать чиновникам "бороться с Россией" - РИА Новости, 02.04.2022
Politico: европейцы отказались помогать чиновникам "бороться с Россией"
Запад борется с энергетическим кризисом, однако граждане стран Евросоюза не готовы отказываться от привычной жизни и снижать спрос на потребление... РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T17:57
2022-04-02T17:57
цены на нефть
россия
европа
санкции в отношении россии
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Запад борется с энергетическим кризисом, однако граждане стран Евросоюза не готовы отказываться от привычной жизни и снижать спрос на потребление экспортируемого Россией топлива, пишет Politico."Даже слабые призывы к изменению поведения не находят отклика", — говорится в материале.По мнению автора публикации, дело кроется не в отсутствии идей. Напротив, за последние недели европейцам уже предложили понизить термостаты в домах на один градус, сократить спрос на российскую нефть за счет снижения ограничений скорости или введения дней без автомобилей, уточняется в статье.Люди сопротивляются изменениям в их жизни, навязанным государством, и поэтому политики из стран Евросоюза "осторожничают" с призывами подобного рода, отметил журналист, ссылаясь на слова эксперта Яна Розенова."Политически безопаснее для правительств бросить вызов России, построив ветряные электростанции и увеличив количество солнечных батарей", — добавил специалист.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничения направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.Принятые меры уже обернулись для ЕС экономическими проблемами, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.
https://ria.ru/20220402/amerika-1781459690.html
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цены на нефть, россия, европа, санкции в отношении россии, евросоюз, в мире
17:57 02.04.2022
 
Politico: европейцы отказались помогать чиновникам "бороться с Россией"

Politico: жители ЕС не готовы отказаться от газа из России, несмотря на призывы политиков

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкКафе на площади Сен-Мишель в Париже
Кафе на площади Сен-Мишель в Париже - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Кафе на площади Сен-Мишель в Париже
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Запад борется с энергетическим кризисом, однако граждане стран Евросоюза не готовы отказываться от привычной жизни и снижать спрос на потребление экспортируемого Россией топлива, пишет Politico.
"Даже слабые призывы к изменению поведения не находят отклика", — говорится в материале.
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По мнению автора публикации, дело кроется не в отсутствии идей. Напротив, за последние недели европейцам уже предложили понизить термостаты в домах на один градус, сократить спрос на российскую нефть за счет снижения ограничений скорости или введения дней без автомобилей, уточняется в статье.
Люди сопротивляются изменениям в их жизни, навязанным государством, и поэтому политики из стран Евросоюза "осторожничают" с призывами подобного рода, отметил журналист, ссылаясь на слова эксперта Яна Розенова.
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"Политически безопаснее для правительств бросить вызов России, построив ветряные электростанции и увеличив количество солнечных батарей", — добавил специалист.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничения направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.
Принятые меры уже обернулись для ЕС экономическими проблемами, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.
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