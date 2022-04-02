https://ria.ru/20220402/evropa-1781470702.html

Politico: европейцы отказались помогать чиновникам "бороться с Россией"

Politico: европейцы отказались помогать чиновникам "бороться с Россией" - РИА Новости, 02.04.2022

Politico: европейцы отказались помогать чиновникам "бороться с Россией"

Запад борется с энергетическим кризисом, однако граждане стран Евросоюза не готовы отказываться от привычной жизни и снижать спрос на потребление... РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T17:57

2022-04-02T17:57

2022-04-02T17:57

цены на нефть

россия

европа

санкции в отношении россии

евросоюз

в мире

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Запад борется с энергетическим кризисом, однако граждане стран Евросоюза не готовы отказываться от привычной жизни и снижать спрос на потребление экспортируемого Россией топлива, пишет Politico."Даже слабые призывы к изменению поведения не находят отклика", — говорится в материале.По мнению автора публикации, дело кроется не в отсутствии идей. Напротив, за последние недели европейцам уже предложили понизить термостаты в домах на один градус, сократить спрос на российскую нефть за счет снижения ограничений скорости или введения дней без автомобилей, уточняется в статье.Люди сопротивляются изменениям в их жизни, навязанным государством, и поэтому политики из стран Евросоюза "осторожничают" с призывами подобного рода, отметил журналист, ссылаясь на слова эксперта Яна Розенова."Политически безопаснее для правительств бросить вызов России, построив ветряные электростанции и увеличив количество солнечных батарей", — добавил специалист.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничения направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.Принятые меры уже обернулись для ЕС экономическими проблемами, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

https://ria.ru/20220402/amerika-1781459690.html

https://ria.ru/20220402/makron-1781368524.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

цены на нефть, россия, европа, санкции в отношении россии, евросоюз, в мире