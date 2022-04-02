https://ria.ru/20220402/evropa-1781387825.html

Европа пригрозила Китаю самоубийством

Европа пригрозила Китаю самоубийством - РИА Новости, 02.04.2022

Европа пригрозила Китаю самоубийством

Происходящее на Украине — это горячая военная форма конфликта между Россией и англосаксами, то есть США и Великобританией, конфликта, в котором Россия вынуждена РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T08:00

2022-04-02T08:00

2022-04-02T08:12

в мире

россия

еврокомиссия

евросовет

евросоюз

санкции в отношении россии

украина

китай

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Происходящее на Украине — это горячая военная форма конфликта между Россией и англосаксами, то есть США и Великобританией, конфликта, в котором Россия вынуждена железом и кровью восстанавливать свое единство, а атлантисты пытаются сохранить случайно (по геополитическим и историческим меркам) доставшийся им контроль над частью русской территории. Да, англосаксы воюют не сами, а руками граждан Украины — и это трагедия для всего нашего триединого народа, но суть конфликта России с США и Великобританией от этого не меняется. Что и определяет отношение к происходящему всех остальных мировых центров силы, в том числе и таких важнейших, как Китай и Европа.Но разве Европа не является союзником, если не сказать сателлитом, США? Разве она не заняла сторону англосаксов, присоединившись к санкциям и поставкам оружия? Разве НАТО сейчас полностью не подмяла под себя ЕС?Тактически все так и есть, но существует еще и стратегия. И она у ЕС вовсе не тождественна атлантической — при всей возросшей зависимости Старой Европы от англосаксов. Континентальная Европа хотела обрести стратегическую автономию, то есть стать как минимум равноценной англосаксам частью Запада. Да, в военном плане это невозможно даже в среднесрочной перспективе, но экономически и геополитически у нее имеются для этого серьезные предпосылки. Но есть ли воля? При всем "атлантическом воспитании" европейцев можно говорить о том, что как минимум часть германских, французских и итальянских элит сохранила самостоятельность мышления и понимает: единой может быть только сильная Европа, а чтобы стать сильной, ей нужна самостоятельность (пусть и как части большого Запада).Однако стать самостоятельной она может, только сохраняя свободу действий в отношениях с ключевыми мировыми игроками, в первую очередь с Россией и Китаем. Сейчас многим кажется, что ставка англосаксов на разрушение европейско-российских отношений сработала, но в реальности (и в динамике) все сложнее, чем кажется. Европа еще сохраняет шанс на спасение самой себя в среднесрочной перспективе, то есть на возвращение к невраждебным отношениям с Россией. Конечно, даже от уже развернувшейся конфронтации с Москвой ЕС сильно пострадает, но если добавить еще и конфликт с Китаем, то на будущем евроинтеграции можно будет поставить жирный крест. А ведь именно к разногласиям с Пекином и подталкивают Европу англосаксы. Способна ли она удержаться от этого?Вчера прошел саммит ЕС — Китай в формате видеоконференции, но с участием первых лиц. Китайцы не хотели говорить об Украине, предлагая сосредоточиться на двусторонних вопросах экономических взаимоотношений, но европейцы именно ее поставили в центр обсуждения. Не судьбу самой Украины и даже не причины кризиса: тут, как заявила после саммита председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, "мы обменялись противоположными взглядами. Это не конфликт, это война, и это не европейская, а глобальная проблема" — но отношения Китая с Россией. То есть ЕС, младший партнер США, решил предложить Китаю, партнеру России, отказаться от поддержки Москвы, угрожая в ответ вторичными санкциями.Вот что рассказали на пресс-конференции после саммита его европейские участники."Любые попытки обойти санкции или предоставить помощь России продлят войну. Мы будем внимательно следить за любыми попытками помочь России в финансовом или военном плане", — заявил глава Евросовета Шарль Мишель.Китай должен если не поддержать санкции Запада против России, то, по крайней мере, не оказывать поддержку Москве в связи с ними, сказала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен:"Ни один гражданин ЕС не поймет, если Китай будет оказывать военную помощь России. Китай должен понимать в этом случае риск серьезных репутационных потерь в Европе, которые могут затронуть бизнес и инвестиции".Понятно, о чем идет речь: китайские инвестиции и так давно уже сдерживают в Европе (под давлением тех же англосаксов), так что теперь имеется в виду торговля. Шарль Мишель не случайно напомнил, что "на ЕС приходится до 15 процентов китайского экспорта, а на Россию — только один процент", то есть Китаю намекнули, с кем ему выгодно быть. То же самое, кстати, делают и американцы: Байден периодически повторяет, во сколько раз объемы торговли Китая с США и Европой больше, чем торговый оборот с Россией.Так что европейцы отработали англосаксонское задание, намекнув Китаю на последствия, но не остановились на этом. Они решили еще и напомнить Пекину о его других "грехах": "дискриминационных" торговых действиях в отношении Литвы, то есть блокаде Китаем импорта из этой страны. То, что запрет на импорт был введен после того, как Вильнюс фактически признал Тайвань, европейцев не волнует: они возмущаются тем, будто это "подрывает единый рынок ЕС". То есть демонстративно подрывать принцип единого Китая можно, а реагировать на это нельзя?Ну и чтобы китайцы уже ничему не удивлялись, руководство ЕС перешло к вмешательству во внутренние дела КНР:"Мы также обсуждали вопросы, где мы не согласны, в том числе озабочены обращением Китая с меньшинствами в Синьцзяне, во Внутренней Монголии и Тибете, включая репрессии против защитников прав человека".Сообщивший об этом Мишель еще и призвал КНР "возобновить проведение постоянного диалога с ЕС по вопросам прав человека".Даже интересно, какой именно реакции ожидали в Брюсселе на весь этот набор претензий?Ведь ничего, кроме раздражения, у китайского руководства это вызвать не могло. И неважно, что все это обсуждалось в основном с премьер-министром КНР, а председатель Си присоединился к переговорам уже ближе к концу, все равно китайцы поняли степень адекватности и самостоятельности европейцев. Си выступил с заранее заготовленной речью, но в ней при желании те могут найти ответы на все свои вопросы.ЕС, Россия, США и НАТО должны создать механизм безопасности в Европе, сказал Си, то есть решайте вопрос по Украине с Россией (с сохранностью которой вы не считались, как все время подчеркивают в Пекине).Мир обязан поддерживать диалог России и Украины, а не подливать масло в огонь: что это, как не призыв к Европе не участвовать в поставках оружия Киеву? И заодно это ответ на призыв ЕС к Китаю не оказывать военную помощь России, Пекин-то не помогает Москве в отличие от Европы, подпитывающей Украину.На восстановление мировой экономики от последствий кризиса в Киеве могут потребоваться годы или даже десятилетия, заявил Си:"Китай и Евросоюз должны приложить совместные усилия для контроля ситуации, предотвращения распространения негативных последствий. Особенно это касается поддержания стабильности мировой экономической системы, ее правил и основ, усиления уверенности населения".То есть председатель КНР призвал Европу определиться, будет ли она вместе с Китаем пытаться предотвратить глобальный экономический кризис или продолжит и дальше расшатывать ситуацию вместе с англосаксами:"Китай и Европа должны предоставить стабилизирующие факторы в шаткой мировой обстановке".Пустые пожелания? Нет, почему — надо же пытаться достучаться до сознания и чувства самосохранения европейцев:"Китай последовательно придерживается стабильного курса по отношению к ЕС. Надеемся, что европейская сторона будет самостоятельно формировать свое восприятие КНР и придерживаться независимой политики в отношении Китая".Это самое главное из сказанного Си Цзиньпином — призыв к самостоятельности европейцев. Хотя бы к относительной, большего никто не требует.Грозить Китаю экономическими санкциями глупо, потому что Европа нуждается в торговле с ним не меньше, чем он сам. Если европейцы делают вид, что не понимают этого, очень плохо, но плохо в первую очередь для них самих. Китай с огромным интересом наблюдает за происходящим на западной окраине Евразии и пока исходит из того, что у ее обитателей возобладает если не жадность и разум, то хотя бы инстинкт самосохранения. Ведь можно не быть самостоятельным, но вовсе необязательно при этом становится самоубийцей.

https://ria.ru/20220331/zapad-1780956836.html

https://ria.ru/20220329/bayden-1780551294.html

https://ria.ru/20220326/otvetstvennost-1780162615.html

https://ria.ru/20220319/kitay-1778951258.html

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