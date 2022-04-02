Из Мариуполя в Безыменное эвакуировали еще 328 человек
Из Мариуполя в Безыменное эвакуировали еще 328 человек, включая 72 ребенка
© РИА Новости . Максим БлиновБеженцы из Мариуполя в пункте временного размещения, организованном МЧС ДНР в селе Безыменное
Беженцы из Мариуполя в пункте временного размещения, организованном МЧС ДНР в селе Безыменное
ДОНЕЦК, 2 апр - РИА Новости. Из Мариуполя в Безыменное в ДНР в течение 2 апреля эвакуировано 328 человек, включая 72 ребенка, следует из сообщения штаба территориальной обороны ДНР.
"В течение дня 2 апреля, с 08.00 до 16.00, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 328 человек, включая 72 ребенка", - сообщили в штабе.
Отмечается, что в настоящее время они находятся в пункте оказания помощи эвакуируемому населению, который развернут силами МЧС ДНР.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.