https://ria.ru/20220402/evakuatsiya-1781463896.html

Из Мариуполя в Безыменное эвакуировали еще 328 человек

Из Мариуполя в Безыменное эвакуировали еще 328 человек - РИА Новости, 02.04.2022

Из Мариуполя в Безыменное эвакуировали еще 328 человек

Из Мариуполя в Безыменное в ДНР в течение 2 апреля эвакуировано 328 человек, включая 72 ребенка, следует из сообщения штаба территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T16:48

2022-04-02T16:48

2022-04-02T16:48

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новоазовский район

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мчс днр

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ДОНЕЦК, 2 апр - РИА Новости. Из Мариуполя в Безыменное в ДНР в течение 2 апреля эвакуировано 328 человек, включая 72 ребенка, следует из сообщения штаба территориальной обороны ДНР."В течение дня 2 апреля, с 08.00 до 16.00, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 328 человек, включая 72 ребенка", - сообщили в штабе.Отмечается, что в настоящее время они находятся в пункте оказания помощи эвакуируемому населению, который развернут силами МЧС ДНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220402/ukraina-1781442926.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

в мире, мариуполь, донецкая народная республика, владимир путин, россия, новоазовский район, украина, мчс днр