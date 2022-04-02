18:43 02.04.2022 (обновлено: 18:54 02.04.2022)
Силы ДНР за сутки уничтожили 59 украинских националистов
Народная милиция: силы ДНР за сутки уничтожили 59 украинских националистов
Боец Народной милиции ДНР
ДОНЕЦК, 2 апр - РИА Новости. Народная милиция ДНР сообщила, что за сутки уничтожены 59 украинских националистов, одна боевая машина пехоты и две бронированные машины.
"С начала текущих суток наши военнослужащие уничтожили 59 украинских националистов, одну БМП, один расчёт ЗУ-23, две бронированные машины и один грузовой автомобиль", - говорится в заявлении Народной милиции, опубликованном в Telegram-канале.
По данным ведомства, украинские войска с начала суток выпустили более 100 снарядов и мин по семи населенным пунктам республики, в том числе из 122-миллиметровых реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град".
"С прискорбием сообщаем, что за прошедшие сутки в борьбе за независимость пятеро защитников Донецкой народной республики погибли при исполнении воинского долга и 141 получил ранения", - отмечает ведомство.
Как сообщается, три мирных жителя ранены в результате обстрелов со стороны украинских войск. Также повреждены пять жилых домов и один объект гражданской инфраструктуры.
1 апреля, 08:00Украина стала операцией прикрытия для перекройки мира