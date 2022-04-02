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Силы ДНР за сутки уничтожили 59 украинских националистов - РИА Новости, 02.04.2022
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Силы ДНР за сутки уничтожили 59 украинских националистов
Силы ДНР за сутки уничтожили 59 украинских националистов - РИА Новости, 02.04.2022
Силы ДНР за сутки уничтожили 59 украинских националистов
Народная милиция ДНР сообщила, что за сутки уничтожены 59 украинских националистов, одна боевая машина пехоты и две бронированные машины. РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T18:43
2022-04-02T18:54
в мире
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 2 апр - РИА Новости. Народная милиция ДНР сообщила, что за сутки уничтожены 59 украинских националистов, одна боевая машина пехоты и две бронированные машины.По данным ведомства, украинские войска с начала суток выпустили более 100 снарядов и мин по семи населенным пунктам республики, в том числе из 122-миллиметровых реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град"."С прискорбием сообщаем, что за прошедшие сутки в борьбе за независимость пятеро защитников Донецкой народной республики погибли при исполнении воинского долга и 141 получил ранения", - отмечает ведомство.Как сообщается, три мирных жителя ранены в результате обстрелов со стороны украинских войск. Также повреждены пять жилых домов и один объект гражданской инфраструктуры.
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в мире, донецкая народная республика, украина, россия
18:43 02.04.2022 (обновлено: 18:54 02.04.2022)
 
Силы ДНР за сутки уничтожили 59 украинских националистов

Народная милиция: силы ДНР за сутки уничтожили 59 украинских националистов

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБоец Народной милиции ДНР
Боец Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Боец Народной милиции ДНР
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ДОНЕЦК, 2 апр - РИА Новости. Народная милиция ДНР сообщила, что за сутки уничтожены 59 украинских националистов, одна боевая машина пехоты и две бронированные машины.
"С начала текущих суток наши военнослужащие уничтожили 59 украинских националистов, одну БМП, один расчёт ЗУ-23, две бронированные машины и один грузовой автомобиль", - говорится в заявлении Народной милиции, опубликованном в Telegram-канале.
По данным ведомства, украинские войска с начала суток выпустили более 100 снарядов и мин по семи населенным пунктам республики, в том числе из 122-миллиметровых реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град".
"С прискорбием сообщаем, что за прошедшие сутки в борьбе за независимость пятеро защитников Донецкой народной республики погибли при исполнении воинского долга и 141 получил ранения", - отмечает ведомство.
Как сообщается, три мирных жителя ранены в результате обстрелов со стороны украинских войск. Также повреждены пять жилых домов и один объект гражданской инфраструктуры.
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