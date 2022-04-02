https://ria.ru/20220402/dnr-1781474765.html

Силы ДНР за сутки уничтожили 59 украинских националистов

Силы ДНР за сутки уничтожили 59 украинских националистов - РИА Новости, 02.04.2022

Силы ДНР за сутки уничтожили 59 украинских националистов

Народная милиция ДНР сообщила, что за сутки уничтожены 59 украинских националистов, одна боевая машина пехоты и две бронированные машины. РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T18:43

2022-04-02T18:43

2022-04-02T18:54

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ДОНЕЦК, 2 апр - РИА Новости. Народная милиция ДНР сообщила, что за сутки уничтожены 59 украинских националистов, одна боевая машина пехоты и две бронированные машины.По данным ведомства, украинские войска с начала суток выпустили более 100 снарядов и мин по семи населенным пунктам республики, в том числе из 122-миллиметровых реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град"."С прискорбием сообщаем, что за прошедшие сутки в борьбе за независимость пятеро защитников Донецкой народной республики погибли при исполнении воинского долга и 141 получил ранения", - отмечает ведомство.Как сообщается, три мирных жителя ранены в результате обстрелов со стороны украинских войск. Также повреждены пять жилых домов и один объект гражданской инфраструктуры.

https://ria.ru/20220401/prikrytie-1781147309.html

донецкая народная республика

украина

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, донецкая народная республика, украина, россия