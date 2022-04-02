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При компенсированном сахарном диабете можно заниматься спортом, заявил врач - РИА Новости, 02.04.2022
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При компенсированном сахарном диабете можно заниматься спортом, заявил врач
При компенсированном сахарном диабете можно заниматься спортом, заявил врач - РИА Новости, 02.04.2022
При компенсированном сахарном диабете можно заниматься спортом, заявил врач
Люди с компенсированным сахарным диабетом могут заниматься профессиональным спортом, рассказал РИА Новости главный эндокринолог департамента здравоохранения... РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T10:22
2022-04-02T13:01
общество
диабет
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Люди с компенсированным сахарным диабетом могут заниматься профессиональным спортом, рассказал РИА Новости главный эндокринолог департамента здравоохранения Москвы Михаил Анциферов в кулуарах XVIII Московского городского съезда эндокринологов.Есть и противопоказания к занятиям спортом, добавил Анциферов. Это поздние осложнения заболевания: диабетическая ретинопатия, макулярный отек и проблемы с нижними конечностями (диабетическая нейропатия, остеоартропатия, трофические язвы стопы), а также неудовлетворительный контроль диабета.По словам специалиста, сейчас каждый 12-й москвич страдает тем или иным эндокринным заболеванием. Половина всех случаев приходится на сахарный диабет, на втором месте — заболевания щитовидной железы.
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общество, диабет
10:22 02.04.2022 (обновлено: 13:01 02.04.2022)
 
При компенсированном сахарном диабете можно заниматься спортом, заявил врач

Врач Анциферов: люди с компенсированным сахарным диабетом могут заниматься спортом

© Depositphotos / AnettaИзмерение сахара в крови
Измерение сахара в крови - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
© Depositphotos / Anetta
Измерение сахара в крови
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Люди с компенсированным сахарным диабетом могут заниматься профессиональным спортом, рассказал РИА Новости главный эндокринолог департамента здравоохранения Москвы Михаил Анциферов в кулуарах XVIII Московского городского съезда эндокринологов.

"Любыми профессиональными видами спорта можно заниматься, если сахарный диабет компенсирован, пациенты с сахарным диабетом второго типа имеют право всеми видами спорта заниматься, для людей более пожилого возраста — при отсутствии проблем со стороны сердечно-сосудистой системы", — сказал он, подчеркнув, что перед началом занятий нужно проконсультироваться с лечащим врачом.

Есть и противопоказания к занятиям спортом, добавил Анциферов. Это поздние осложнения заболевания: диабетическая ретинопатия, макулярный отек и проблемы с нижними конечностями (диабетическая нейропатия, остеоартропатия, трофические язвы стопы), а также неудовлетворительный контроль диабета.
По словам специалиста, сейчас каждый 12-й москвич страдает тем или иным эндокринным заболеванием. Половина всех случаев приходится на сахарный диабет, на втором месте — заболевания щитовидной железы.
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