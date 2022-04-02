https://ria.ru/20220402/diabet-1781426957.html

При компенсированном сахарном диабете можно заниматься спортом, заявил врач

При компенсированном сахарном диабете можно заниматься спортом, заявил врач - РИА Новости, 02.04.2022

При компенсированном сахарном диабете можно заниматься спортом, заявил врач

Люди с компенсированным сахарным диабетом могут заниматься профессиональным спортом, рассказал РИА Новости главный эндокринолог департамента здравоохранения... РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T10:22

2022-04-02T10:22

2022-04-02T13:01

общество

диабет

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Люди с компенсированным сахарным диабетом могут заниматься профессиональным спортом, рассказал РИА Новости главный эндокринолог департамента здравоохранения Москвы Михаил Анциферов в кулуарах XVIII Московского городского съезда эндокринологов.Есть и противопоказания к занятиям спортом, добавил Анциферов. Это поздние осложнения заболевания: диабетическая ретинопатия, макулярный отек и проблемы с нижними конечностями (диабетическая нейропатия, остеоартропатия, трофические язвы стопы), а также неудовлетворительный контроль диабета.По словам специалиста, сейчас каждый 12-й москвич страдает тем или иным эндокринным заболеванием. Половина всех случаев приходится на сахарный диабет, на втором месте — заболевания щитовидной железы.

https://radiosputnik.ria.ru/20220221/diabet-1774071032.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

общество, диабет