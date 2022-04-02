https://ria.ru/20220402/bezhentsy-1781495695.html

Беженцы из Рубежного рассказали, как покидали город под пулями

Беженцы из Рубежного рассказали, как покидали город под пулями - РИА Новости, 02.04.2022

Беженцы из Рубежного рассказали, как покидали город под пулями

Беженцы из Рубежного выбирались из города под обстрелами артиллерии и пулями, буквально "ползком", а некоторых "к сепарам" не пускали украинские войска, об этом РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T23:07

2022-04-02T23:07

2022-04-02T23:07

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

рубежное

россия

вооруженные силы украины

украина

ситуация в днр и лнр

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СТАРОБЕЛЬСК, 2 апр - РИА Новости. Беженцы из Рубежного выбирались из города под обстрелами артиллерии и пулями, буквально "ползком", а некоторых "к сепарам" не пускали украинские войска, об этом рассказали корреспонденту агентства сами жители Рубежного, размещённые в школах города Старобельск. Они рассказали, что много людей, в том числе стариков и детей, все еще прячутся в подвалах школ в городе.Беженцы размещены в спортзалах и классах обычной и спортивной школ в городе Старобельск - он далеко от линии фронта, ходить по нему можно спокойно, без бронежилета и каски. Звуки артиллерии тут не слышны, но в лагеря ежедневно привозят новых беженцев из Рубежного и других городов, где идут бои, а в местную больницу ежедневно привозят раненых. Здесь их обеспечивают едой и водой, а также спальным местом - но некоторые на условия содержания жалуются. Некоторым удалось вывезти с собой даже животных."Вещи, ничего не успели забрать", - подтверждающе покачивает головой пожилая женщина в синем халате в спортзале школы в Старобельске. Женщина всю жизнь была "книголюбом", но свои книги из Рубежного, где идут бои, забрать не смогла.Её перебивает мужчина с чаем, тоже пожилой, тоже в синем - рубашка и джинсы: "Они стреляют по жилым домам"."Кошечка была хорошая, её оставили. Как она не хотела оставаться. Собачка была. Подошла ко мне, смотрит, словно говорит: кушать хочим", - сетует снова женщина. А она сама две недели не ела хлеба. На вопрос о том, кто стреляет по домам, говорит, что не знает - снаряды летают с обеих сторон."Укропы, кто стреляет...", - снова вмешивается мужчина с чаем. "Россияне не стреляют по домам", - утверждает он.Вывезли женщину в грузовой фуре: помогли волонтёры."Скажи там в Москве, как мы живём", - просит бабушка в красном свитере из Рубежного, сидящая в спортзале на матрасе. По её словам, в Москве много жителей Рубежного, туда они уехали на заработки. Пусть они узнают, как живут в Рубежном."Я живу на Девятом (микрорайоне - ред.). Вроде, мимо все пролетало, люди расслабились. Вышли - стали возле подъезда. И прямо возле подъезда взорвалась мина. Четыре человека насмерть, два ранены. Одна шла с водою, и прямо возле подъезда убило", - рассказала бабушка. У неё в этот "прилёт" ранило сына, он лежит в больнице в Старобельске. Как позднее расскажет её дочка, сестра пострадавшего, вывезли его бойцы чеченского спецназа. Всё случилось около 4 дней назад. В Старобельск они приехали как раз искать сына - действительно, его привезли в город бойцы из Чечни. Он, по её словам, лежал и истекал кровью четыре часа, пока не подоспела подмога."В Рубежном, я тебе говорю, все разбито: нету ничего живого. Ни домов, ни магазинов. Полностью руины. Знаешь песню "Украина - руины"?" - спрашивает она. Поёт её украинский музыкант Кузьма Скрябин."В Рубежном знаешь как? Половина России, половина Украины - и вот они стреляют друг в друга", - добавляет она же.Многим жителям выбираться из Рубежного было сложно, в том числе и из-за противодействия украинских войск: говорят, нечего делать "у сепаров". Об этом говорит и женщина в цветастом сарафане лет 30, приехавшая в лагерь беженцев в школе со старой мамой и ребенком. Свою историю она начинает с того, как выбралась с мамой и сыном из города, охваченного боями."Там, где заканчивается блокпост ЛНР и начинается Украина, там очень страшно. Люди сидят по подвалам, дома практически все нежилые. Еды нет, света нет", - говорит она. Украинские военные к ним приходили - сказали "Добро пожаловать в лагерь беженцев", после чего ретировались. Хотя, отмечает женщина, в субботу (она приехала днем) утром приезжала гуманитарная помощь. Интенсивные бои, уточняет она, начались около 2 недель назад.Выбрались они с трудом: к школе приехал "случайный человек", сказал, что едет в центр и готов вывезти людей. А живёт женщина в том районе, где проходит передовая."Просто сели в машину, поехали. Нас один украинский блокпост не пропустил, сказал, вам в Рубежном делать нечего. Нас не пропустили, перед нами постреляли. Сказали, если вы поедете этой дорогой, мы будем стрелять вам... в упор. Они сказали: к сепарам ехать не надо", - рассказывает она. В итоге пробрались они обходными путями. Добрались буквально "ползком", добавляет она.В городе, по её словам, осталось ещё много людей, большинство сидит в подвалах - многие прямо там и умирают, но не от обстрелов, а от инсультов, других болезней."Сейчас вот окно хлопнуло, мы уже приседаем. Мы научились просчитывать, выстрелила зенитка, сколько у нас минут, чтобы пробежать в подвал. У нас дети по расписанию бегают. Мы знаем, когда прилетит ответный удар", - добавляет она.Многие беженцы, хотя и в целом говорят, что в Старобельске их разместили хорошо, просят "сказать там, наверху" об их просьбах. Об этом говорит лысый мужчина лет 50, лежащий на матрасе в спортзале уже другой школы. Он всю жизнь прожил в Рубежном - "рабочий человек", всю жизнь проработал и привык к труду. Корреспонденту РИА он рассказал, что был контужен - это заметно, вопросы он периодически переспрашивает."Биотуалет надо. Тут такое творится... На один туалет столько людей. Можно же что-то сделать, придумать", - сетует он.Рассказывает, что в Рубежном много бойцов из Чечни: к мирным жителям они относятся хорошо."Чеченцев много. Если бы не они... Кормили, свой паек отдавали. Колбасу, тушенку давали", - добавляет он.К армии Украины он настроен негативно из-за того, что они, по его словам, прячутся за спины мирных жителей."Мне, когда рассказывал дядька, когда приезжали немцы, когда была война, начинаются боевые действия - приезжают машины, убирают гражданское население, вывозят. А здесь они прячутся за наши спины", - рассказывает он.Правда, иногда они и оказывали помощь - когда был "прилет" в садик, где мужчину контузило, приехали украинцы и помогли."Они нас ненавидят. Потому что я Бандеру не люблю. Я люблю работать, а не ездить торговать по западам. И не верю я в его Бандеру. А я верю в Ленина, я верю в нормальную жизнь. Мы трудяги, мы Донбасс", - уже более эмоционально рассказывает он. "Им", говорит он, это не нравится - "они" хотят, чтобы он верил в то, во что верят они.

https://ria.ru/20220325/natsisty-1779936761.html

https://ria.ru/20220323/natsisty-1779481701.html

https://ria.ru/20220331/zapad-1780967802.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, рубежное, россия, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр