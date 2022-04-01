https://ria.ru/20220401/zakopannye-1781134968.html
Закопанная Москва. Окна под землей и теория о "всемирном потопе"
Закопанная Москва. Окна под землей и теория о "всемирном потопе" - РИА Новости, 01.04.2022
Закопанная Москва. Окна под землей и теория о "всемирном потопе"
Возможно, вы обращали внимание на старые дома, будто бы наполовину “утопленные” в асфальте. Одна из популярных в интернете версий объясняет: был всемирный потоп, который занес глиной старые города. Поверх построили новые, в которых мы сейчас живем. Но как на самом деле образовались “закопанные этажи”? Выясняем вместе с экспертами.
2022-04-01T12:00
2022-04-01T12:00
2022-04-01T12:00
какая-то мистика
подкаст
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1f/1781134903_0:0:1036:583_1920x0_80_0_0_1a79758199b0643219157ba45a897580.jpg
Закопанная Москва. Окна под землей и теория о "всемирном потопе"
Возможно, вы обращали внимание на старые дома, будто бы наполовину “утопленные” в асфальте. Одна из популярных в интернете версий объясняет: был всемирный потоп, который занес глиной старые города. Поверх построили новые, в которых мы сейчас живем. Но как на самом деле образовались “закопанные этажи”? Выясняем вместе с экспертами.
audio/mpeg
Закопанная Москва. Окна под землей и теория о "всемирном потопе"
Возможно, вы обращали внимание на старые дома, будто бы наполовину “утопленные” в асфальте. Одна из популярных в интернете версий объясняет: был всемирный потоп, который занес глиной старые города. Поверх построили новые, в которых мы сейчас живем. Но как на самом деле образовались “закопанные этажи”? Выясняем вместе с экспертами.
audio/mpeg
Один из главных примеров, который приводят конспирологи - обновленное здание Политехнического музея в Москве. Там при реставрации стал виден то ли подвал, то ли еще один этаж, до этого скрытый под землей. А рядом на Китай-городе расположен Храм Всех Святых на Кулишках - где тоже видно “засыпанный” нижний этаж.“Всемирный потоп”, изменения рельефа или наросшие вокруг тротуары и мостовые: как образовались “закопанные” этажи? Объясняют исследователь архитектуры и гид проекта Moscowwalks Александр Иванов и экскурсовод Михаил Жебрак.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграм и канал в Яндекс.Дзене
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1f/1781134903_251:0:1036:589_1920x0_80_0_0_178f285204645bee4f8dda1541be84a5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
подкаст, аудио
Закопанная Москва. Окна под землей и теория о "всемирном потопе"
Возможно, вы обращали внимание на старые дома, будто бы наполовину “утопленные” в асфальте. Одна из популярных в интернете версий объясняет: был всемирный потоп, который занес глиной старые города. Поверх построили новые, в которых мы сейчас живем. Но как на самом деле образовались “закопанные этажи”? Выясняем вместе с экспертами.