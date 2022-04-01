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Закопанная Москва. Окна под землей и теория о "всемирном потопе" - РИА Новости, 01.04.2022
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Какая-то мистика
Подкаст про городские легенды, истории, байки и мифы. Бункеры и подземные ходы, клады и археологические находки, тайны зданий и их жильцов: альтернативный “путеводитель” по местам с удивительным прошлым.
https://ria.ru/20220401/zakopannye-1781134968.html
Закопанная Москва. Окна под землей и теория о "всемирном потопе"
Закопанная Москва. Окна под землей и теория о "всемирном потопе" - РИА Новости, 01.04.2022
Закопанная Москва. Окна под землей и теория о "всемирном потопе"
Возможно, вы обращали внимание на старые дома, будто бы наполовину “утопленные” в асфальте. Одна из популярных в интернете версий объясняет: был всемирный потоп, который занес глиной старые города. Поверх построили новые, в которых мы сейчас живем. Но как на самом деле образовались “закопанные этажи”? Выясняем вместе с экспертами.
2022-04-01T12:00
2022-04-01T12:00
какая-то мистика
подкаст
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Закопанная Москва. Окна под землей и теория о "всемирном потопе"
Возможно, вы обращали внимание на старые дома, будто бы наполовину “утопленные” в асфальте. Одна из популярных в интернете версий объясняет: был всемирный потоп, который занес глиной старые города. Поверх построили новые, в которых мы сейчас живем. Но как на самом деле образовались “закопанные этажи”? Выясняем вместе с экспертами.
audio/mpeg
Закопанная Москва. Окна под землей и теория о "всемирном потопе"
Возможно, вы обращали внимание на старые дома, будто бы наполовину “утопленные” в асфальте. Одна из популярных в интернете версий объясняет: был всемирный потоп, который занес глиной старые города. Поверх построили новые, в которых мы сейчас живем. Но как на самом деле образовались “закопанные этажи”? Выясняем вместе с экспертами.
audio/mpeg
Один из главных примеров, который приводят конспирологи - обновленное здание Политехнического музея в Москве. Там при реставрации стал виден то ли подвал, то ли еще один этаж, до этого скрытый под землей. А рядом на Китай-городе расположен Храм Всех Святых на Кулишках - где тоже видно “засыпанный” нижний этаж.“Всемирный потоп”, изменения рельефа или наросшие вокруг тротуары и мостовые: как образовались “закопанные” этажи? Объясняют исследователь архитектуры и гид проекта Moscowwalks Александр Иванов и экскурсовод Михаил Жебрак.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграм и канал в Яндекс.Дзене
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РИА Новости
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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подкаст, аудио
12:00 01.04.2022
 

Закопанная Москва. Окна под землей и теория о "всемирном потопе"

Какая-то мистика
Закопанная Москва. Окна под землей и теория о "всемирном потопе"
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
Возможно, вы обращали внимание на старые дома, будто бы наполовину “утопленные” в асфальте. Одна из популярных в интернете версий объясняет: был всемирный потоп, который занес глиной старые города. Поверх построили новые, в которых мы сейчас живем. Но как на самом деле образовались “закопанные этажи”? Выясняем вместе с экспертами.
Один из главных примеров, который приводят конспирологи - обновленное здание Политехнического музея в Москве. Там при реставрации стал виден то ли подвал, то ли еще один этаж, до этого скрытый под землей. А рядом на Китай-городе расположен Храм Всех Святых на Кулишках - где тоже видно “засыпанный” нижний этаж.
“Всемирный потоп”, изменения рельефа или наросшие вокруг тротуары и мостовые: как образовались “закопанные” этажи? Объясняют исследователь архитектуры и гид проекта Moscowwalks Александр Иванов и экскурсовод Михаил Жебрак.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
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Какая-то мистикаПодкаст
 
 
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