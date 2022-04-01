https://ria.ru/20220401/zakopannye-1781134968.html

Закопанная Москва. Окна под землей и теория о "всемирном потопе"

Закопанная Москва. Окна под землей и теория о "всемирном потопе" - РИА Новости, 01.04.2022

Закопанная Москва. Окна под землей и теория о "всемирном потопе"

Возможно, вы обращали внимание на старые дома, будто бы наполовину “утопленные” в асфальте. Одна из популярных в интернете версий объясняет: был всемирный потоп, который занес глиной старые города. Поверх построили новые, в которых мы сейчас живем. Но как на самом деле образовались “закопанные этажи”? Выясняем вместе с экспертами.

2022-04-01T12:00

2022-04-01T12:00

2022-04-01T12:00

какая-то мистика

подкаст

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Закопанная Москва. Окна под землей и теория о "всемирном потопе" Возможно, вы обращали внимание на старые дома, будто бы наполовину “утопленные” в асфальте. Одна из популярных в интернете версий объясняет: был всемирный потоп, который занес глиной старые города. Поверх построили новые, в которых мы сейчас живем. Но как на самом деле образовались “закопанные этажи”? Выясняем вместе с экспертами. audio/mpeg

Закопанная Москва. Окна под землей и теория о "всемирном потопе" Возможно, вы обращали внимание на старые дома, будто бы наполовину “утопленные” в асфальте. Одна из популярных в интернете версий объясняет: был всемирный потоп, который занес глиной старые города. Поверх построили новые, в которых мы сейчас живем. Но как на самом деле образовались “закопанные этажи”? Выясняем вместе с экспертами. audio/mpeg

Один из главных примеров, который приводят конспирологи - обновленное здание Политехнического музея в Москве. Там при реставрации стал виден то ли подвал, то ли еще один этаж, до этого скрытый под землей. А рядом на Китай-городе расположен Храм Всех Святых на Кулишках - где тоже видно “засыпанный” нижний этаж.“Всемирный потоп”, изменения рельефа или наросшие вокруг тротуары и мостовые: как образовались “закопанные” этажи? Объясняют исследователь архитектуры и гид проекта Moscowwalks Александр Иванов и экскурсовод Михаил Жебрак.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграм и канал в Яндекс.Дзене

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