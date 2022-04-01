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Мезенцев ответил на вопрос о переходе на единую валюту на территории СГ

Мезенцев ответил на вопрос о переходе на единую валюту на территории СГ - РИА Новости, 02.04.2022

Мезенцев ответил на вопрос о переходе на единую валюту на территории СГ

Переход России и Белоруссии на единую валюту на данном этапе не актуален, заявил РИА Новости госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-01T12:00

2022-04-01T12:00

2022-04-02T15:00

союзное государство

сергей лавров

белоруссия

россия

в мире

союзное государство

дмитрий мезенцев

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Переход России и Белоруссии на единую валюту на данном этапе не актуален, заявил РИА Новости госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев."Сейчас на этом этапе актуально реализовать в полном объеме 28 союзных программ. И на этом этапе вопрос перехода на единую валюту не видится актуальным", - заявил РИА Новости Мезенцев.В ноябре прошлого года в формате видеоконференции прошло заседание Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России, был подписан декрет об основных направлениях реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы. Документ утверждает 28 союзных программ по углублению экономической интеграции двух стран. Работа по "дорожным картам" Союзного государства с Белоруссией должна завершиться в ближайшие 2-3 года, заявил в конце января глава МИД РФ Сергей Лавров.

https://ria.ru/20220314/integratsiya-1778098538.html

белоруссия

россия

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Ольга Филиппова

сергей лавров, белоруссия, россия, в мире, союзное государство, дмитрий мезенцев