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Мезенцев ответил на вопрос о переходе на единую валюту на территории СГ - РИА Новости, 02.04.2022
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Мезенцев ответил на вопрос о переходе на единую валюту на территории СГ
Мезенцев ответил на вопрос о переходе на единую валюту на территории СГ - РИА Новости, 02.04.2022
Мезенцев ответил на вопрос о переходе на единую валюту на территории СГ
Переход России и Белоруссии на единую валюту на данном этапе не актуален, заявил РИА Новости госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-01T12:00
2022-04-02T15:00
союзное государство
сергей лавров
белоруссия
россия
в мире
союзное государство
дмитрий мезенцев
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Переход России и Белоруссии на единую валюту на данном этапе не актуален, заявил РИА Новости госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев."Сейчас на этом этапе актуально реализовать в полном объеме 28 союзных программ. И на этом этапе вопрос перехода на единую валюту не видится актуальным", - заявил РИА Новости Мезенцев.В ноябре прошлого года в формате видеоконференции прошло заседание Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России, был подписан декрет об основных направлениях реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы. Документ утверждает 28 союзных программ по углублению экономической интеграции двух стран. Работа по "дорожным картам" Союзного государства с Белоруссией должна завершиться в ближайшие 2-3 года, заявил в конце января глава МИД РФ Сергей Лавров.
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сергей лавров, белоруссия, россия, в мире, союзное государство, дмитрий мезенцев
12:00 01.04.2022 (обновлено: 15:00 02.04.2022)
 
Мезенцев ответил на вопрос о переходе на единую валюту на территории СГ

Госсекретарь СГ Мезенцев: переход России и Белоруссии на единую валюту пока не актуален

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев
Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Переход России и Белоруссии на единую валюту на данном этапе не актуален, заявил РИА Новости госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.
"Сейчас на этом этапе актуально реализовать в полном объеме 28 союзных программ. И на этом этапе вопрос перехода на единую валюту не видится актуальным", - заявил РИА Новости Мезенцев.
В ноябре прошлого года в формате видеоконференции прошло заседание Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России, был подписан декрет об основных направлениях реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы. Документ утверждает 28 союзных программ по углублению экономической интеграции двух стран. Работа по "дорожным картам" Союзного государства с Белоруссией должна завершиться в ближайшие 2-3 года, заявил в конце января глава МИД РФ Сергей Лавров.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко во время встречи. 14 марта 2022 - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
14 марта, 16:07Союзное государство
Санкции не помешают интеграции в Союзном государстве, заявил Мишустин
 
Союзное государствоСергей ЛавровБелоруссияРоссияВ миреСоюзное государствоДмитрий Мезенцев
 
 
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