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Мезенцев ответил на вопрос о переходе на единую валюту на территории СГ
Мезенцев ответил на вопрос о переходе на единую валюту на территории СГ - РИА Новости, 02.04.2022
Мезенцев ответил на вопрос о переходе на единую валюту на территории СГ
Переход России и Белоруссии на единую валюту на данном этапе не актуален, заявил РИА Новости госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-01T12:00
2022-04-01T12:00
2022-04-02T15:00
союзное государство
сергей лавров
белоруссия
россия
в мире
союзное государство
дмитрий мезенцев
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Переход России и Белоруссии на единую валюту на данном этапе не актуален, заявил РИА Новости госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев."Сейчас на этом этапе актуально реализовать в полном объеме 28 союзных программ. И на этом этапе вопрос перехода на единую валюту не видится актуальным", - заявил РИА Новости Мезенцев.В ноябре прошлого года в формате видеоконференции прошло заседание Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России, был подписан декрет об основных направлениях реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы. Документ утверждает 28 союзных программ по углублению экономической интеграции двух стран. Работа по "дорожным картам" Союзного государства с Белоруссией должна завершиться в ближайшие 2-3 года, заявил в конце января глава МИД РФ Сергей Лавров.
https://ria.ru/20220314/integratsiya-1778098538.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, белоруссия, россия, в мире, союзное государство, дмитрий мезенцев
12:00 01.04.2022 (обновлено: 15:00 02.04.2022)
Мезенцев ответил на вопрос о переходе на единую валюту на территории СГ
Госсекретарь СГ Мезенцев: переход России и Белоруссии на единую валюту пока не актуален