https://ria.ru/20220401/ukraina-1781320421.html

В МИД призвали секретариат ОБСЕ немедленно свернуть работу СММ на Украине

В МИД призвали секретариат ОБСЕ немедленно свернуть работу СММ на Украине - РИА Новости, 01.04.2022

В МИД призвали секретариат ОБСЕ немедленно свернуть работу СММ на Украине

Россия призывает секретариат ОБСЕ без промедления приступить к мероприятиям по сворачиванию Специальной мониторинговой миссии на Украине, заявила официальный... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T15:55

2022-04-01T15:55

2022-04-01T15:55

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Россия призывает секретариат ОБСЕ без промедления приступить к мероприятиям по сворачиванию Специальной мониторинговой миссии на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Захарова напомнила, что 31 марта истек срок действия мандата СММ ОБСЕ на Украине, которой Россия оказывала "всестороннюю политическую, финансовую и кадровую поддержку".В текущих политико-правовых реалиях выполнение миссией функций в соответствии с прежним мандатом, который распространялся на территорию теперь независимых ДНР и ЛHP, стало невозможным, подчеркнула она."В связи с этим Россия не поддержала его продление на следующий год. Это означает, что ее дальнейшая деятельность не имеет консенсусной поддержки государств-участников и, следовательно, не может осуществляться де-юре. Призываем секретариат ОБСЕ без промедления приступить к мероприятиям по сворачиванию СММ, реализации принадлежащего ей имущества, завершению трудовых договоров с ее персоналом, урегулированию контрактных обязательств перед поставщиками услуг, арендодателями", - говорится в комментарии Захаровой, размещённом на сайте министерства."Де-факто все мониторинговые и отчетные функции СММ были прекращены уже с 7 марта сего года, когда весь ее международный персонал был выведен за пределы Украины, ДНР и ЛHP. Обращаем особое внимание на недопустимость повторения случаев, когда временно остающееся на Украине имущество ОБСЕ, в особенности бронированные автомобили, попадало в руки украинских вооруженных формирований", - отметила представитель российского МИД.Захарова также выразила сожаление, что "из-за постоянного противодействия и давления со стороны Киева и его западных покровителей руководство СММ не в полной мере доносило до мировой общественности собранную наблюдателями информацию о нарушениях режима прекращения огня, разрушениях и жертвах среди мирного населения ДНР и ЛHP в результате карательной операции ВСУ и нацбатов"."С течением времени профессионализм и непредвзятость в работе Миссии все больше уступали место избирательному подходу к фактам и политической ангажированности. Руководство СММ откровенно подыгрывало Киеву, не выполняло предписание мандата наладить нормальные рабочие контакты с властями и жителями Донбасса", - подчеркнула она, отметив, что Миссия не занималась толком и отслеживанием ситуации в сфере прав человека."Никак не реагировала на разрастание в стране язвы агрессивного русофобского национализма, распространение неонацистской идеологии. Поразителен оказался контраст между той благостной картиной, которую рисовали доклады СММ, и реальным положением дел, которое сейчас все более отчетливо вскрывается", - резюмировала Захарова.

https://ria.ru/20220401/natsizm-1781149022.html

https://ria.ru/20220401/ukraina-1781206839.html

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Мадина Моргоева

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