https://ria.ru/20220401/sotrudnichestvo-1781215640.html
Татарстан и Сенегал будут работать над расширением сотрудничества
Татарстан и Сенегал будут работать над расширением сотрудничества - РИА Новости, 01.04.2022
Татарстан и Сенегал будут работать над расширением сотрудничества
Товарооборот между Татарстаном и Сенегалом пока крайне низок, предприятия обеих сторон будут работать над его увеличением и расширением сотрудничества, сообщает РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T10:08
2022-04-01T10:08
2022-04-01T10:08
республика татарстан
экономика
сенегал
татнефть
республика татарстан (татарстан)
рустам минниханов
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КАЗАНЬ, 1 апр – РИА Новости. Товарооборот между Татарстаном и Сенегалом пока крайне низок, предприятия обеих сторон будут работать над его увеличением и расширением сотрудничества, сообщает пресс-служба президента Татарстана Рустама Минниханова по итогам его встречи с президентом Сенегала Маки Саллом.Минниханов находился в Сенегале с двухдневным рабочим визитом, в рамках которого обсуждал вопросы расширения двустороннего сотрудничества, участвовал в деловом форуме "Татарстан - Сенегал"."На встрече обсудили итоги визита татарстанской делегации в Сенегал и планы по дальнейшему развитию сотрудничества. Товарооборот между сторонами последние два года держится на уровне 2 миллионов долларов, стороны сошлись во мнении, что этот показатель крайне низкий и есть потенциал к росту", - говорится в сообщении.В частности отмечается, что в рамках нынешнего визита стороны обсудили сотрудничество в сфере судостроения с холдинговой компанией "Ак барс", реализация возможных совместных проектов также обсуждена с руководством компании "Татнефть".По словам Минниханова, для Татарстана очень важно найти надежных партнеров."В нашем регионе развиты промышленность и сельское хозяйство, мы готовы работать в этих направлениях. В свою очередь, в Сенегале созданы благоприятные условия для инвесторов, и это хороший хаб, чтобы двигаться дальше в другие страны Западной Африки", - сказал глава Татарстана.
https://ria.ru/20220329/tatarstan-1780710607.html
https://ria.ru/20220323/tovarooborot-1779721411.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сенегал, татнефть, республика татарстан (татарстан), рустам минниханов
Татарстан и Сенегал будут работать над расширением сотрудничества
Предприятия Татарстана и Сенегала будут работать над расширением сотрудничества