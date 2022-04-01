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Татарстан и Сенегал будут работать над расширением сотрудничества - РИА Новости, 01.04.2022
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Татарстан и Сенегал будут работать над расширением сотрудничества
Татарстан и Сенегал будут работать над расширением сотрудничества - РИА Новости, 01.04.2022
Татарстан и Сенегал будут работать над расширением сотрудничества
Товарооборот между Татарстаном и Сенегалом пока крайне низок, предприятия обеих сторон будут работать над его увеличением и расширением сотрудничества, сообщает РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T10:08
2022-04-01T10:08
республика татарстан
экономика
сенегал
татнефть
республика татарстан (татарстан)
рустам минниханов
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КАЗАНЬ, 1 апр – РИА Новости. Товарооборот между Татарстаном и Сенегалом пока крайне низок, предприятия обеих сторон будут работать над его увеличением и расширением сотрудничества, сообщает пресс-служба президента Татарстана Рустама Минниханова по итогам его встречи с президентом Сенегала Маки Саллом.Минниханов находился в Сенегале с двухдневным рабочим визитом, в рамках которого обсуждал вопросы расширения двустороннего сотрудничества, участвовал в деловом форуме "Татарстан - Сенегал"."На встрече обсудили итоги визита татарстанской делегации в Сенегал и планы по дальнейшему развитию сотрудничества. Товарооборот между сторонами последние два года держится на уровне 2 миллионов долларов, стороны сошлись во мнении, что этот показатель крайне низкий и есть потенциал к росту", - говорится в сообщении.В частности отмечается, что в рамках нынешнего визита стороны обсудили сотрудничество в сфере судостроения с холдинговой компанией "Ак барс", реализация возможных совместных проектов также обсуждена с руководством компании "Татнефть".По словам Минниханова, для Татарстана очень важно найти надежных партнеров."В нашем регионе развиты промышленность и сельское хозяйство, мы готовы работать в этих направлениях. В свою очередь, в Сенегале созданы благоприятные условия для инвесторов, и это хороший хаб, чтобы двигаться дальше в другие страны Западной Африки", - сказал глава Татарстана.
https://ria.ru/20220329/tatarstan-1780710607.html
https://ria.ru/20220323/tovarooborot-1779721411.html
сенегал
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экономика, сенегал, татнефть, республика татарстан (татарстан), рустам минниханов
10:08 01.04.2022
 
Татарстан и Сенегал будут работать над расширением сотрудничества

Предприятия Татарстана и Сенегала будут работать над расширением сотрудничества

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкКазань
Казань - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Казань
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 1 апр – РИА Новости. Товарооборот между Татарстаном и Сенегалом пока крайне низок, предприятия обеих сторон будут работать над его увеличением и расширением сотрудничества, сообщает пресс-служба президента Татарстана Рустама Минниханова по итогам его встречи с президентом Сенегала Маки Саллом.
Минниханов находился в Сенегале с двухдневным рабочим визитом, в рамках которого обсуждал вопросы расширения двустороннего сотрудничества, участвовал в деловом форуме "Татарстан - Сенегал".
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
29 марта, 16:26Республика Татарстан
Минниханов презентовал Татарстан на инвестиционном форуме в Дубае
"На встрече обсудили итоги визита татарстанской делегации в Сенегал и планы по дальнейшему развитию сотрудничества. Товарооборот между сторонами последние два года держится на уровне 2 миллионов долларов, стороны сошлись во мнении, что этот показатель крайне низкий и есть потенциал к росту", - говорится в сообщении.
В частности отмечается, что в рамках нынешнего визита стороны обсудили сотрудничество в сфере судостроения с холдинговой компанией "Ак барс", реализация возможных совместных проектов также обсуждена с руководством компании "Татнефть".
По словам Минниханова, для Татарстана очень важно найти надежных партнеров.
"В нашем регионе развиты промышленность и сельское хозяйство, мы готовы работать в этих направлениях. В свою очередь, в Сенегале созданы благоприятные условия для инвесторов, и это хороший хаб, чтобы двигаться дальше в другие страны Западной Африки", - сказал глава Татарстана.
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
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Республика ТатарстанЭкономикаСенегалТатнефтьРеспублика Татарстан (Татарстан)Рустам Минниханов
 
 
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