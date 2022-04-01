https://ria.ru/20220401/sotrudnichestvo-1781215640.html

Татарстан и Сенегал будут работать над расширением сотрудничества

Татарстан и Сенегал будут работать над расширением сотрудничества - РИА Новости, 01.04.2022

Татарстан и Сенегал будут работать над расширением сотрудничества

Товарооборот между Татарстаном и Сенегалом пока крайне низок, предприятия обеих сторон будут работать над его увеличением и расширением сотрудничества, сообщает РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T10:08

2022-04-01T10:08

2022-04-01T10:08

республика татарстан

экономика

сенегал

татнефть

республика татарстан (татарстан)

рустам минниханов

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КАЗАНЬ, 1 апр – РИА Новости. Товарооборот между Татарстаном и Сенегалом пока крайне низок, предприятия обеих сторон будут работать над его увеличением и расширением сотрудничества, сообщает пресс-служба президента Татарстана Рустама Минниханова по итогам его встречи с президентом Сенегала Маки Саллом.Минниханов находился в Сенегале с двухдневным рабочим визитом, в рамках которого обсуждал вопросы расширения двустороннего сотрудничества, участвовал в деловом форуме "Татарстан - Сенегал"."На встрече обсудили итоги визита татарстанской делегации в Сенегал и планы по дальнейшему развитию сотрудничества. Товарооборот между сторонами последние два года держится на уровне 2 миллионов долларов, стороны сошлись во мнении, что этот показатель крайне низкий и есть потенциал к росту", - говорится в сообщении.В частности отмечается, что в рамках нынешнего визита стороны обсудили сотрудничество в сфере судостроения с холдинговой компанией "Ак барс", реализация возможных совместных проектов также обсуждена с руководством компании "Татнефть".По словам Минниханова, для Татарстана очень важно найти надежных партнеров."В нашем регионе развиты промышленность и сельское хозяйство, мы готовы работать в этих направлениях. В свою очередь, в Сенегале созданы благоприятные условия для инвесторов, и это хороший хаб, чтобы двигаться дальше в другие страны Западной Африки", - сказал глава Татарстана.

https://ria.ru/20220329/tatarstan-1780710607.html

https://ria.ru/20220323/tovarooborot-1779721411.html

сенегал

республика татарстан (татарстан)

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, сенегал, татнефть, республика татарстан (татарстан), рустам минниханов