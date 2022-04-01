https://ria.ru/20220401/sanktsii-1781397476.html

СМИ: санкции Британии помешают Shell с оплатой за российский газ в рублях

СМИ: санкции Британии помешают Shell с оплатой за российский газ в рублях - РИА Новости, 01.04.2022

СМИ: санкции Британии помешают Shell с оплатой за российский газ в рублях

Англо-нидерландская компания Shell может столкнуться с проблемами при оплате российского газа в рублях, поскольку Великобритания ввела санкции против... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T22:50

2022-04-01T22:50

2022-04-01T22:50

экономика

россия

газпром

shell

газпромбанк

великобритания

санкции в отношении россии

цены на нефть

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Англо-нидерландская компания Shell может столкнуться с проблемами при оплате российского газа в рублях, поскольку Великобритания ввела санкции против "Газпромбанка", сообщило агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.У Shell есть как минимум два долгосрочных контракта, на которые приходится около 1,5% годового экспорта "Газпрома" ключевым иностранным клиентам, отмечает агентство. Shell ранее заявляла о намерении постепенно отказаться от закупок российских нефтепродуктов, газа и СПГ, но при этом продолжать получать некоторые поставки по долгосрочным контрактам, пока они не истекут."Газпром" знает о возможных проблемах с платежами Shell и ищет способы их решения, пишет агентство. Shell сообщили агентству, что "внимательно следят за ситуацией".В конце марта президент РФ Владимир Путин объявил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить с 1 апреля в рублях.

https://ria.ru/20220331/gaz-1781121777.html

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великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, россия, газпром, shell, газпромбанк, великобритания, санкции в отношении россии, цены на нефть