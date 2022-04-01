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СМИ: санкции Британии помешают Shell с оплатой за российский газ в рублях - РИА Новости, 01.04.2022
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СМИ: санкции Британии помешают Shell с оплатой за российский газ в рублях
СМИ: санкции Британии помешают Shell с оплатой за российский газ в рублях - РИА Новости, 01.04.2022
СМИ: санкции Британии помешают Shell с оплатой за российский газ в рублях
Англо-нидерландская компания Shell может столкнуться с проблемами при оплате российского газа в рублях, поскольку Великобритания ввела санкции против... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T22:50
2022-04-01T22:50
экономика
россия
газпром
shell
газпромбанк
великобритания
санкции в отношении россии
цены на нефть
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Англо-нидерландская компания Shell может столкнуться с проблемами при оплате российского газа в рублях, поскольку Великобритания ввела санкции против "Газпромбанка", сообщило агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.У Shell есть как минимум два долгосрочных контракта, на которые приходится около 1,5% годового экспорта "Газпрома" ключевым иностранным клиентам, отмечает агентство. Shell ранее заявляла о намерении постепенно отказаться от закупок российских нефтепродуктов, газа и СПГ, но при этом продолжать получать некоторые поставки по долгосрочным контрактам, пока они не истекут."Газпром" знает о возможных проблемах с платежами Shell и ищет способы их решения, пишет агентство. Shell сообщили агентству, что "внимательно следят за ситуацией".В конце марта президент РФ Владимир Путин объявил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить с 1 апреля в рублях.
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экономика, россия, газпром, shell, газпромбанк, великобритания, санкции в отношении россии, цены на нефть
22:50 01.04.2022
 
СМИ: санкции Британии помешают Shell с оплатой за российский газ в рублях

Bloomberg: cанкции Британии могут помешать Shell с оплатой за российский газ в рублях

© РИА Новости / Жанна Манукян / Перейти в фотобанкЗаправочные пистолеты на автозаправочной станции Shell в Лондоне
Заправочные пистолеты на автозаправочной станции Shell в Лондоне - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Жанна Манукян
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Заправочные пистолеты на автозаправочной станции Shell в Лондоне
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Англо-нидерландская компания Shell может столкнуться с проблемами при оплате российского газа в рублях, поскольку Великобритания ввела санкции против "Газпромбанка", сообщило агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.
"Shell может столкнуться с трудностями при оплате поставок российского газа в этом месяце, потому что Кремль хочет, чтобы платежи проводились через попавший под санкции Великобритании "Газпромбанк", - пишет агентство со ссылкой на двух осведомленных источников.
У Shell есть как минимум два долгосрочных контракта, на которые приходится около 1,5% годового экспорта "Газпрома" ключевым иностранным клиентам, отмечает агентство. Shell ранее заявляла о намерении постепенно отказаться от закупок российских нефтепродуктов, газа и СПГ, но при этом продолжать получать некоторые поставки по долгосрочным контрактам, пока они не истекут.
"Газпром" знает о возможных проблемах с платежами Shell и ищет способы их решения, пишет агентство. Shell сообщили агентству, что "внимательно следят за ситуацией".
В конце марта президент РФ Владимир Путин объявил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить с 1 апреля в рублях.
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ЭкономикаРоссияГазпромShellГазпромбанкВеликобританияСанкции в отношении РоссииЦены на нефть
 
 
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