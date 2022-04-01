СМИ: санкции Британии помешают Shell с оплатой за российский газ в рублях
Bloomberg: cанкции Британии могут помешать Shell с оплатой за российский газ в рублях
© РИА Новости / Жанна Манукян / Перейти в фотобанкЗаправочные пистолеты на автозаправочной станции Shell в Лондоне
Заправочные пистолеты на автозаправочной станции Shell в Лондоне
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Англо-нидерландская компания Shell может столкнуться с проблемами при оплате российского газа в рублях, поскольку Великобритания ввела санкции против "Газпромбанка", сообщило агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.
"Shell может столкнуться с трудностями при оплате поставок российского газа в этом месяце, потому что Кремль хочет, чтобы платежи проводились через попавший под санкции Великобритании "Газпромбанк", - пишет агентство со ссылкой на двух осведомленных источников.
У Shell есть как минимум два долгосрочных контракта, на которые приходится около 1,5% годового экспорта "Газпрома" ключевым иностранным клиентам, отмечает агентство. Shell ранее заявляла о намерении постепенно отказаться от закупок российских нефтепродуктов, газа и СПГ, но при этом продолжать получать некоторые поставки по долгосрочным контрактам, пока они не истекут.
"Газпром" знает о возможных проблемах с платежами Shell и ищет способы их решения, пишет агентство. Shell сообщили агентству, что "внимательно следят за ситуацией".
В конце марта президент РФ Владимир Путин объявил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить с 1 апреля в рублях.