https://ria.ru/20220401/perechen-1781386295.html

Минпромторг расширил перечень системообразующих промпредприятий

Минпромторг расширил перечень системообразующих промпредприятий - РИА Новости, 01.04.2022

Минпромторг расширил перечень системообразующих промпредприятий

Перечень системообразующих промышленных предприятий в РФ расширен до 1100 организаций, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T20:54

2022-04-01T20:54

2022-04-01T20:54

экономика

россия

денис мантуров

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Перечень системообразующих промышленных предприятий в РФ расширен до 1100 организаций, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."Мы внимательно мониторим ситуацию по всем отраслям промышленности, в первую очередь это касается системообразующих предприятий. Перечень был расширен и сегодня насчитывает уже около 1100 организаций", - передает слова Мантурова пресс-служба министерства по итогам рабочей встречи с членами комитета Госдумы по промышленности и торговле.В министерстве напомнили, что для системообразующих организаций разработана специальная мера поддержки - компенсация процентов по кредитам. Правительство выделило на нее 40 миллиардов рублей. При этом малые и средние предприятия тоже будут поддержаны при помощи Фонда развития промышленности."Правительством буквально недавно было принято решение докапитализировать фонд на 20 миллиардов рублей. Эти деньги помогут реализовывать программу импортозамещения", - уточнил Мантуров. Также прорабатывается расширение программы фонда по автокомпонентам, которую планируется распространить в том числе на сельхозтехнику и строительно-дорожное машиностроение. На докапитализацию региональных фондов развития промышленности дополнительно выделено 4,3 миллиарда рублей.Министр также отметил продолжающуюся работу по стимулированию новых научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок. "Мы меняем правила. В предыдущих правилах было соотношение выручки от реализации итоговой продукции к объему средств субсидии на НИОКР в пропорции один к пяти, в новых правилах мы закладываем пропорцию один к двум", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20220328/lekarstva-1780418046.html

https://ria.ru/20220327/ssj100-1780331662.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, россия, денис мантуров