https://ria.ru/20220401/natsvalyuty-1781242160.html

Мезенцев отметил тенденцию к выходу на оплату максимума сделок в нацвалютах

Мезенцев отметил тенденцию к выходу на оплату максимума сделок в нацвалютах - РИА Новости, 01.04.2022

Мезенцев отметил тенденцию к выходу на оплату максимума сделок в нацвалютах

Экономические субъекты России и Белоруссии считают обоснованной тенденцию к выходу на оплату максимального числа сделок в национальных валютах, заявил РИА... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T12:03

2022-04-01T12:03

2022-04-01T12:03

союзное государство

сергей лавров

белоруссия

россия

в мире

дмитрий мезенцев

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Экономические субъекты России и Белоруссии считают обоснованной тенденцию к выходу на оплату максимального числа сделок в национальных валютах, заявил РИА Новости госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев."Белорусские и российские партнеры видят обоснованной тенденцию к выходу на оплату максимального числа сделок в национальных валютах", - сказал Мезенцев.В ноябре прошлого года в формате видеоконференции прошло заседание Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России, был подписан декрет об основных направлениях реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы. Документ утверждает 28 союзных программ по углублению экономической интеграции двух стран. Работа по "дорожным картам" Союзного государства с Белоруссией должна завершиться в ближайшие 2-3 года, заявил в конце января глава МИД РФ Сергей Лавров.

https://radiosputnik.ria.ru/20220323/novak-1779721027.html

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Ольга Маркова

сергей лавров, белоруссия, россия, в мире, дмитрий мезенцев