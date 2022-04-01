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Мезенцев отметил тенденцию к выходу на оплату максимума сделок в нацвалютах
Мезенцев отметил тенденцию к выходу на оплату максимума сделок в нацвалютах - РИА Новости, 01.04.2022
Мезенцев отметил тенденцию к выходу на оплату максимума сделок в нацвалютах
Экономические субъекты России и Белоруссии считают обоснованной тенденцию к выходу на оплату максимального числа сделок в национальных валютах, заявил РИА... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T12:03
2022-04-01T12:03
2022-04-01T12:03
союзное государство
сергей лавров
белоруссия
россия
в мире
дмитрий мезенцев
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Экономические субъекты России и Белоруссии считают обоснованной тенденцию к выходу на оплату максимального числа сделок в национальных валютах, заявил РИА Новости госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев."Белорусские и российские партнеры видят обоснованной тенденцию к выходу на оплату максимального числа сделок в национальных валютах", - сказал Мезенцев.В ноябре прошлого года в формате видеоконференции прошло заседание Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России, был подписан декрет об основных направлениях реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы. Документ утверждает 28 союзных программ по углублению экономической интеграции двух стран. Работа по "дорожным картам" Союзного государства с Белоруссией должна завершиться в ближайшие 2-3 года, заявил в конце января глава МИД РФ Сергей Лавров.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, белоруссия, россия, в мире, дмитрий мезенцев
Мезенцев отметил тенденцию к выходу на оплату максимума сделок в нацвалютах
Мезенцев: Россия и Белоруссия стараются выйти на максимальное число сделок в нацвалютах