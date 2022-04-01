https://ria.ru/20220401/nasilie-1781189699.html
СМИ: Facebook* из-за сбоя продвигал сообщения с "обнаженкой" и насилием
СМИ: Facebook* из-за сбоя продвигал сообщения с "обнаженкой" и насилием - РИА Новости, 01.04.2022
СМИ: Facebook* из-за сбоя продвигал сообщения с "обнаженкой" и насилием
Социальная сеть Facebook* испытывала массовый сбой в ранжировании новостей в последние шесть месяцев, сообщает издание Verge со ссылкой на внутренние... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T01:08
2022-04-01T01:08
2022-04-01T01:08
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ВАШИНГТОН, 1 апр — РИА Новости. Социальная сеть Facebook* испытывала массовый сбой в ранжировании новостей в последние шесть месяцев, сообщает издание Verge со ссылкой на внутренние корпоративные документы.Проблему впервые заметили в октябре 2021 года, говорится в распространенном внутри компании отчете. Вместо того чтобы "подавлять" сообщения, отмеченные как сомнительные сотрудниками сети по проверке фактов, новостная лента стимулировала их распространение, увеличив количество просмотров на 30% по всему миру.Внутреннее расследование установило, что алгоритмы Facebook* в это время также давали сбой при необходимости понизить рейтинг показов сообщений с обнаженной натурой или насилием. Как сообщается, проблема ранжирования была устранена только 11 марта.Представитель Meta* заявил изданию, что речь идет о технической проблеме, которая впервые возникла в 2019 году, но не оказывала заметного влияния до октября 2021 года. По его словам, ее первопричиной оказалась ошибка в программном обеспечении, которую уже исправили специалисты.* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, вашингтон
СМИ: Facebook* из-за сбоя продвигал сообщения с "обнаженкой" и насилием
Verge: алгоритмы Facebook* из-за сбоя продвигали сообщения с "обнаженкой" и насилием
ВАШИНГТОН, 1 апр — РИА Новости.
Социальная сеть Facebook* испытывала массовый сбой в ранжировании новостей в последние шесть месяцев, сообщает издание Verge
со ссылкой на внутренние корпоративные документы.
Проблему впервые заметили в октябре 2021 года, говорится в распространенном внутри компании отчете. Вместо того чтобы "подавлять" сообщения, отмеченные как сомнительные сотрудниками сети по проверке фактов, новостная лента стимулировала их распространение, увеличив количество просмотров на 30% по всему миру.
Внутреннее расследование установило, что алгоритмы Facebook* в это время также давали сбой при необходимости понизить рейтинг показов сообщений с обнаженной натурой или насилием. Как сообщается, проблема ранжирования была устранена только 11 марта.
Представитель Meta* заявил изданию, что речь идет о технической проблеме, которая впервые возникла в 2019 году, но не оказывала заметного влияния до октября 2021 года. По его словам, ее первопричиной оказалась ошибка в программном обеспечении, которую уже исправили специалисты.
* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская