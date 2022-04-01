https://ria.ru/20220401/nasilie-1781189699.html

СМИ: Facebook* из-за сбоя продвигал сообщения с "обнаженкой" и насилием

СМИ: Facebook* из-за сбоя продвигал сообщения с "обнаженкой" и насилием - РИА Новости, 01.04.2022

СМИ: Facebook* из-за сбоя продвигал сообщения с "обнаженкой" и насилием

Социальная сеть Facebook* испытывала массовый сбой в ранжировании новостей в последние шесть месяцев, сообщает издание Verge со ссылкой на внутренние... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T01:08

2022-04-01T01:08

2022-04-01T01:08

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ВАШИНГТОН, 1 апр — РИА Новости. Социальная сеть Facebook* испытывала массовый сбой в ранжировании новостей в последние шесть месяцев, сообщает издание Verge со ссылкой на внутренние корпоративные документы.Проблему впервые заметили в октябре 2021 года, говорится в распространенном внутри компании отчете. Вместо того чтобы "подавлять" сообщения, отмеченные как сомнительные сотрудниками сети по проверке фактов, новостная лента стимулировала их распространение, увеличив количество просмотров на 30% по всему миру.Внутреннее расследование установило, что алгоритмы Facebook* в это время также давали сбой при необходимости понизить рейтинг показов сообщений с обнаженной натурой или насилием. Как сообщается, проблема ранжирования была устранена только 11 марта.Представитель Meta* заявил изданию, что речь идет о технической проблеме, которая впервые возникла в 2019 году, но не оказывала заметного влияния до октября 2021 года. По его словам, ее первопричиной оказалась ошибка в программном обеспечении, которую уже исправили специалисты.* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, россия, вашингтон