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СМИ: Facebook* из-за сбоя продвигал сообщения с "обнаженкой" и насилием - РИА Новости, 01.04.2022
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СМИ: Facebook* из-за сбоя продвигал сообщения с "обнаженкой" и насилием
СМИ: Facebook* из-за сбоя продвигал сообщения с "обнаженкой" и насилием - РИА Новости, 01.04.2022
СМИ: Facebook* из-за сбоя продвигал сообщения с "обнаженкой" и насилием
Социальная сеть Facebook* испытывала массовый сбой в ранжировании новостей в последние шесть месяцев, сообщает издание Verge со ссылкой на внутренние... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T01:08
2022-04-01T01:08
в мире
россия
вашингтон
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ВАШИНГТОН, 1 апр — РИА Новости. Социальная сеть Facebook* испытывала массовый сбой в ранжировании новостей в последние шесть месяцев, сообщает издание Verge со ссылкой на внутренние корпоративные документы.Проблему впервые заметили в октябре 2021 года, говорится в распространенном внутри компании отчете. Вместо того чтобы "подавлять" сообщения, отмеченные как сомнительные сотрудниками сети по проверке фактов, новостная лента стимулировала их распространение, увеличив количество просмотров на 30% по всему миру.Внутреннее расследование установило, что алгоритмы Facebook* в это время также давали сбой при необходимости понизить рейтинг показов сообщений с обнаженной натурой или насилием. Как сообщается, проблема ранжирования была устранена только 11 марта.Представитель Meta* заявил изданию, что речь идет о технической проблеме, которая впервые возникла в 2019 году, но не оказывала заметного влияния до октября 2021 года. По его словам, ее первопричиной оказалась ошибка в программном обеспечении, которую уже исправили специалисты.* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20220331/pushkov-1781134743.html
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в мире, россия, вашингтон
01:08 01.04.2022
 
СМИ: Facebook* из-за сбоя продвигал сообщения с "обнаженкой" и насилием

Verge: алгоритмы Facebook* из-за сбоя продвигали сообщения с "обнаженкой" и насилием

© Pixabay / Free-PhotosМужчина печатает на ноутбуке
Мужчина печатает на ноутбуке - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© Pixabay / Free-Photos
Мужчина печатает на ноутбуке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 1 апр — РИА Новости. Социальная сеть Facebook* испытывала массовый сбой в ранжировании новостей в последние шесть месяцев, сообщает издание Verge со ссылкой на внутренние корпоративные документы.
Проблему впервые заметили в октябре 2021 года, говорится в распространенном внутри компании отчете. Вместо того чтобы "подавлять" сообщения, отмеченные как сомнительные сотрудниками сети по проверке фактов, новостная лента стимулировала их распространение, увеличив количество просмотров на 30% по всему миру.
Внутреннее расследование установило, что алгоритмы Facebook* в это время также давали сбой при необходимости понизить рейтинг показов сообщений с обнаженной натурой или насилием. Как сообщается, проблема ранжирования была устранена только 11 марта.
Представитель Meta* заявил изданию, что речь идет о технической проблеме, которая впервые возникла в 2019 году, но не оказывала заметного влияния до октября 2021 года. По его словам, ее первопричиной оказалась ошибка в программном обеспечении, которую уже исправили специалисты.
* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
Вчера, 17:24
Пушков не видит возможности для возвращения в Россию Facebook* и Instagram*
 
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