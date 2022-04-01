https://ria.ru/20220401/krizis-1781379971.html

Bloomberg: британцы обеднели за одну ночь из-за энергетического кризиса

Bloomberg: британцы обеднели за одну ночь из-за энергетического кризиса - РИА Новости, 01.04.2022

Bloomberg: британцы обеднели за одну ночь из-за энергетического кризиса

Агентство Блумберг опубликовало материал об "обнищании миллионов британцев за одну ночь", в котором описало наступление кризиса в стране. РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T20:16

2022-04-01T20:16

2022-04-01T20:57

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Агентство Блумберг опубликовало материал об "обнищании миллионов британцев за одну ночь", в котором описало наступление кризиса в стране."Прогреть дом, принять душ или приготовить обед — стоимость всего этого взлетела до новых высот для миллионов жителей Великобритании в пятницу — после того, как цены на электроэнергию побили рекорд", — говорится в статье.Согласно сообщению агентства, ситуацию ухудшают погодные условия. Так, исходя из прогнозов, в ближайшее время многие британцы встанут перед выбором между сохранением семейного бюджета и проживанием в теплом помещении.Также отмечается, что работающие граждане страны могут вскоре обнаружить, что их зарплаты "слегка уменьшились", а средний годовой счет за электроэнергию, напротив, вырастет аж на 693 фунта стерлингов (около 77 тысяч рублей)."Начиная с пятницы многие абоненты могут увидеть, что стоимость газа выросла на 81 процент, а цены на электричество подскочили на 36 процентов", — указывается в статье.Журналисты, помимо прочего, привели слова экспертов, охарактеризовавших ситуацию как "катастрофическую". Так, CEO благотворительной организации National Energy Action (NEA) Адам Скорер назвал кризис "крупнейшим ценовым шоком современности". В свою очередь бывший премьер-министр страны Гордон Браун в беседе с радио LBC выразил обеспокоенность судьбой "огромного количества людей, которые, возможно, останутся и без тепла, и без еды".Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.После начала Россией спецоперации на Украине президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт энергоносителей из России, после чего цены на них начали усиленно расти. Как отмечал российский вице-премьер Александр Новак, отказ от российской нефти может привести к катастрофическим последствиям для мирового рынка и вызвать скачок ее стоимости до 300 долларов за баррель и выше.Из-за нарушения логистических цепочек, в частности, сообщалось, что повседневные расходы в марте выросли у восьми из десяти британцев. Согласно данным опроса Национальной статистической службы страны, изменения почувствовали 83 процента опрошенных. Главными причинами роста называлось подорожание продуктов питания (это отметили 90 процентов респондентов), газа (79 процентов) и электричества (71 процент).

https://ria.ru/20220401/krizis-1781377503.html

https://ria.ru/20220329/evropa-1780542048.html

https://ria.ru/20220331/khleb-1780881553.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

экономика, великобритания, европа, сша