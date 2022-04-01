https://ria.ru/20220401/golosovanie-1781246787.html

В Подмосковье началось голосование по проекту "Светлый город"

В Подмосковье началось голосование по проекту "Светлый город" - РИА Новости, 01.04.2022

В Подмосковье началось голосование по проекту "Светлый город"

Голосование за выбор объектов наружного освещения по проекту "Светлый город" началось на территории Московской области, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T12:19

2022-04-01T12:19

2022-04-01T12:19

новости подмосковья

михаил хайкин

общество

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/11/1577404386_110:0:2778:1500_1920x0_80_0_0_a8b9680c9631d50ada04ca7a28230196.jpg

МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Голосование за выбор объектов наружного освещения по проекту "Светлый город" началось на территории Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства региона.Проведение работ планируется в 2023-2025 годах."Один из приоритетных вопросов в благоустройстве городов – уличное освещение. На территории региона с 2017 года реализуем проект "Светлый город". За это время энергоэффективное наружное освещение установили более чем на 3,4 тысячи объектов", – приводятся в сообщении слова главы ведомства Михаила Хайкина.Всего на голосование вынесено 2506 объектов наружного освещения в 52 городских округах. Оставить свой голос за одну из предложенных территорий можно по ссылке. Голосование завершится 1 мая.

https://ria.ru/20220331/dorogi-1781116625.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

михаил хайкин, общество, московская область (подмосковье)