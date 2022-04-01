https://ria.ru/20220401/golosovanie-1781246787.html
В Подмосковье началось голосование по проекту "Светлый город"
В Подмосковье началось голосование по проекту "Светлый город" - РИА Новости, 01.04.2022
В Подмосковье началось голосование по проекту "Светлый город"
Голосование за выбор объектов наружного освещения по проекту "Светлый город" началось на территории Московской области, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T12:19
2022-04-01T12:19
2022-04-01T12:19
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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Голосование за выбор объектов наружного освещения по проекту "Светлый город" началось на территории Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства региона.Проведение работ планируется в 2023-2025 годах."Один из приоритетных вопросов в благоустройстве городов – уличное освещение. На территории региона с 2017 года реализуем проект "Светлый город". За это время энергоэффективное наружное освещение установили более чем на 3,4 тысячи объектов", – приводятся в сообщении слова главы ведомства Михаила Хайкина.Всего на голосование вынесено 2506 объектов наружного освещения в 52 городских округах. Оставить свой голос за одну из предложенных территорий можно по ссылке. Голосование завершится 1 мая.
https://ria.ru/20220331/dorogi-1781116625.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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михаил хайкин, общество, московская область (подмосковье)