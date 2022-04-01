https://ria.ru/20220401/gazifikatsiya-1781276872.html

Руденя: Кимрская агломерация Верхневолжья будет полностью газифицирована

Руденя: Кимрская агломерация Верхневолжья будет полностью газифицирована - РИА Новости, 01.04.2022

Руденя: Кимрская агломерация Верхневолжья будет полностью газифицирована

Кимрский район станет первым муниципалитетом в Тверской области, где будет реализован проект 100% газификации территории, сообщил губернатор Игорь Руденя в... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T13:36

2022-04-01T13:36

2022-04-01T13:36

тверская область

кимрский район

кимры

тверская область

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 1 апр – РИА Новости. Кимрский район станет первым муниципалитетом в Тверской области, где будет реализован проект 100% газификации территории, сообщил губернатор Игорь Руденя в прямом эфире телеканала "Россия 24 Тверь"."В течение трех лет во все муниципалитеты Верхневолжья проведем газ, но Кимры станут первыми со стопроцентной газификацией", – отметил Руденя.В этом году в Кимрском районе планируется построить около 23 километров газовых сетей, обеспечить газификацию около 1,3 тысячи домовладений, где проживают порядка 2,2 тысячи жителей.До конца 2024 года в муниципалитете планируется ввести в эксплуатацию 327 километров газовых сетей, газифицировать около 5,3 тысячи домовладений в 78 населённых пунктах. Это позволит подвести газ во все населённые пункты, домовладения, многоквартирные дома, социальные учреждения и предприятия Кимрского района.

https://ria.ru/20220329/proekty-1780732293.html

кимрский район

кимры

тверская область

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Алёна Пава

кимрский район, кимры, тверская область, игорь руденя