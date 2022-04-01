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Руденя: Кимрская агломерация Верхневолжья будет полностью газифицирована - РИА Новости, 01.04.2022
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Тверская область
https://ria.ru/20220401/gazifikatsiya-1781276872.html
Руденя: Кимрская агломерация Верхневолжья будет полностью газифицирована
Руденя: Кимрская агломерация Верхневолжья будет полностью газифицирована - РИА Новости, 01.04.2022
Руденя: Кимрская агломерация Верхневолжья будет полностью газифицирована
Кимрский район станет первым муниципалитетом в Тверской области, где будет реализован проект 100% газификации территории, сообщил губернатор Игорь Руденя в... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T13:36
2022-04-01T13:36
тверская область
кимрский район
кимры
тверская область
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 1 апр – РИА Новости. Кимрский район станет первым муниципалитетом в Тверской области, где будет реализован проект 100% газификации территории, сообщил губернатор Игорь Руденя в прямом эфире телеканала "Россия 24 Тверь"."В течение трех лет во все муниципалитеты Верхневолжья проведем газ, но Кимры станут первыми со стопроцентной газификацией", – отметил Руденя.В этом году в Кимрском районе планируется построить около 23 километров газовых сетей, обеспечить газификацию около 1,3 тысячи домовладений, где проживают порядка 2,2 тысячи жителей.До конца 2024 года в муниципалитете планируется ввести в эксплуатацию 327 километров газовых сетей, газифицировать около 5,3 тысячи домовладений в 78 населённых пунктах. Это позволит подвести газ во все населённые пункты, домовладения, многоквартирные дома, социальные учреждения и предприятия Кимрского района.
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кимрский район, кимры, тверская область, игорь руденя
13:36 01.04.2022
 

Руденя: Кимрская агломерация Верхневолжья будет полностью газифицирована

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкГазораспределительная станция
Газораспределительная станция - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Газораспределительная станция
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ТВЕРЬ, 1 апр – РИА Новости. Кимрский район станет первым муниципалитетом в Тверской области, где будет реализован проект 100% газификации территории, сообщил губернатор Игорь Руденя в прямом эфире телеканала "Россия 24 Тверь".
"В течение трех лет во все муниципалитеты Верхневолжья проведем газ, но Кимры станут первыми со стопроцентной газификацией", – отметил Руденя.
В этом году в Кимрском районе планируется построить около 23 километров газовых сетей, обеспечить газификацию около 1,3 тысячи домовладений, где проживают порядка 2,2 тысячи жителей.
До конца 2024 года в муниципалитете планируется ввести в эксплуатацию 327 километров газовых сетей, газифицировать около 5,3 тысячи домовладений в 78 населённых пунктах. Это позволит подвести газ во все населённые пункты, домовладения, многоквартирные дома, социальные учреждения и предприятия Кимрского района.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
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В Тверской области реализуют 262 проекта ППМИ
 
Тверская областьКимрский районКимрыТверская областьИгорь Руденя
 
 
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