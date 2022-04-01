Рейтинг@Mail.ru
В Болгарии заявили, что цены на газ вырастут в апреле на 25,3 процента - РИА Новости, 01.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220401/gaz-1781381585.html
В Болгарии заявили, что цены на газ вырастут в апреле на 25,3 процента
В Болгарии заявили, что цены на газ вырастут в апреле на 25,3 процента - РИА Новости, 01.04.2022
В Болгарии заявили, что цены на газ вырастут в апреле на 25,3 процента
Комиссия по энергетическому и водному регулированию Болгарии (КЭВР) заявила, что приняла решение увеличить цены на газ в апреле на 25,3%. РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T20:31
2022-04-01T20:31
экономика
россия
европа
цены на нефть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760481464_0:0:2623:1475_1920x0_80_0_0_e00835a402c0d5c8cfd924663d844921.jpg
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Комиссия по энергетическому и водному регулированию Болгарии (КЭВР) заявила, что приняла решение увеличить цены на газ в апреле на 25,3%.Цена за один мегаватт в час составит почти 142,6 лева (примерно 80 долларов), отмечает регулятор."Утвержденная регулятором цена выросла на 25,3% по сравнению с мартом, но была значительно ниже цены 179,36 лева/МВт, предложенной первоначальном заявлении "Булгаргаза", - говорится в сообщении на сайте КЭВР.Повышение цен связано с "рекордно высокими ценами на газ" на европейских биржах, которые установились в результате конфликта на Украине. Отмечается, что ситуация с ценами "крайне динамична", что позволяет говорить о "росте неопределенности" в связи с возможностью приостановки поставок газа из России.Стоимость газа на европейском рынке с конца прошлого месяца демонстрирует сильную волатильность. Она подскочила после признания Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик и начала военной операции на Украине. В начале марта цены на газ из-за опасений запрета на покупку российских энергоресурсов в Европе четыре дня подряд обновляли исторические максимумы, после чего к середине месяца снизились примерно втрое. На данный момент ценовой максимум составляет 3892 доллара за тысячу кубометров. Он был достигнут 7 марта.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220401/gaz-1781353360.html
https://ria.ru/20220331/gaz-1781121777.html
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760481464_0:0:2286:1714_1920x0_80_0_0_fd7dcc4bd82b7b1e8d762412069da0d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, европа, цены на нефть
20:31 01.04.2022
 
В Болгарии заявили, что цены на газ вырастут в апреле на 25,3 процента

Комиссия по энергетическому регулированию Болгарии: цены на газ вырастут на 25,3 процента

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКомпрессорная станция
Компрессорная станция - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Компрессорная станция
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Комиссия по энергетическому и водному регулированию Болгарии (КЭВР) заявила, что приняла решение увеличить цены на газ в апреле на 25,3%.
Цена за один мегаватт в час составит почти 142,6 лева (примерно 80 долларов), отмечает регулятор.
Компрессорная станция на севере Франции - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
Вчера, 17:47
Эксперт предупредил о последствиях отказа Европы от российского газа
"Утвержденная регулятором цена выросла на 25,3% по сравнению с мартом, но была значительно ниже цены 179,36 лева/МВт, предложенной первоначальном заявлении "Булгаргаза", - говорится в сообщении на сайте КЭВР.
Повышение цен связано с "рекордно высокими ценами на газ" на европейских биржах, которые установились в результате конфликта на Украине. Отмечается, что ситуация с ценами "крайне динамична", что позволяет говорить о "росте неопределенности" в связи с возможностью приостановки поставок газа из России.
Компрессорная станция Зайда (Sayda), связывающая трубопроводные системы Чехии и Германии - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
31 марта, 16:43
Европа фактически получила часть российского газа бесплатно, заявил Путин
Стоимость газа на европейском рынке с конца прошлого месяца демонстрирует сильную волатильность. Она подскочила после признания Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик и начала военной операции на Украине. В начале марта цены на газ из-за опасений запрета на покупку российских энергоресурсов в Европе четыре дня подряд обновляли исторические максимумы, после чего к середине месяца снизились примерно втрое. На данный момент ценовой максимум составляет 3892 доллара за тысячу кубометров. Он был достигнут 7 марта.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
ЭкономикаРоссияЕвропаЦены на нефть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала