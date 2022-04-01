https://ria.ru/20220401/gaz-1781381585.html

В Болгарии заявили, что цены на газ вырастут в апреле на 25,3 процента

В Болгарии заявили, что цены на газ вырастут в апреле на 25,3 процента - РИА Новости, 01.04.2022

В Болгарии заявили, что цены на газ вырастут в апреле на 25,3 процента

Комиссия по энергетическому и водному регулированию Болгарии (КЭВР) заявила, что приняла решение увеличить цены на газ в апреле на 25,3%. РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T20:31

2022-04-01T20:31

2022-04-01T20:31

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цены на нефть

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Комиссия по энергетическому и водному регулированию Болгарии (КЭВР) заявила, что приняла решение увеличить цены на газ в апреле на 25,3%.Цена за один мегаватт в час составит почти 142,6 лева (примерно 80 долларов), отмечает регулятор."Утвержденная регулятором цена выросла на 25,3% по сравнению с мартом, но была значительно ниже цены 179,36 лева/МВт, предложенной первоначальном заявлении "Булгаргаза", - говорится в сообщении на сайте КЭВР.Повышение цен связано с "рекордно высокими ценами на газ" на европейских биржах, которые установились в результате конфликта на Украине. Отмечается, что ситуация с ценами "крайне динамична", что позволяет говорить о "росте неопределенности" в связи с возможностью приостановки поставок газа из России.Стоимость газа на европейском рынке с конца прошлого месяца демонстрирует сильную волатильность. Она подскочила после признания Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик и начала военной операции на Украине. В начале марта цены на газ из-за опасений запрета на покупку российских энергоресурсов в Европе четыре дня подряд обновляли исторические максимумы, после чего к середине месяца снизились примерно втрое. На данный момент ценовой максимум составляет 3892 доллара за тысячу кубометров. Он был достигнут 7 марта.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220401/gaz-1781353360.html

https://ria.ru/20220331/gaz-1781121777.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, россия, европа, цены на нефть