https://ria.ru/20220401/demarchelier-1781223152.html

Умер фотограф принцессы Дианы Патрик Демаршелье

Умер фотограф принцессы Дианы Патрик Демаршелье - РИА Новости, 01.04.2022

Умер фотограф принцессы Дианы Патрик Демаршелье

РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T11:15

2022-04-01T11:15

2022-04-01T11:15

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Умер гений фешен-фотографии Патрик Демаршелье, выставки которого проходили в Эрмитаже и в других важнейших музеях мира. Информация о случившемся была опубликована в его аккаунте в Instagram*.Патрик Демаршелье родился 21 августа 1943 года во французском Гавре. Съемкой он увлекся еще в подростковом возрасте, с 1960-х подрабатывал в фотомастерских — печатал и ретушировал. В 1970-х его кадры появились на страницах Elle и Marie Claire. В 1975 Демаршелье перебрался в США. Его работы публиковали такие издания, как Glamour и Mademoiselle, GQ, Rolling Stone, Harper’s Bazaar и Vogue. Он также работал над созданием нескольких календарей Пирелли. В 1989 году Демаршелье стал фотографом принцессы Дианы, делал портреты Леонардо Ди Каприо и других суперзвезд. * деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

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франция

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, искусство, франция, фотография