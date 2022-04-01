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Умер фотограф принцессы Дианы Патрик Демаршелье - РИА Новости, 01.04.2022
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Культура
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Умер фотограф принцессы Дианы Патрик Демаршелье
Умер фотограф принцессы Дианы Патрик Демаршелье - РИА Новости, 01.04.2022
Умер фотограф принцессы Дианы Патрик Демаршелье
РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T11:15
2022-04-01T11:15
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искусство
франция
фотография
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Умер гений фешен-фотографии Патрик Демаршелье, выставки которого проходили в Эрмитаже и в других важнейших музеях мира. Информация о случившемся была опубликована в его аккаунте в Instagram*.Патрик Демаршелье родился 21 августа 1943 года во французском Гавре. Съемкой он увлекся еще в подростковом возрасте, с 1960-х подрабатывал в фотомастерских — печатал и ретушировал. В 1970-х его кадры появились на страницах Elle и Marie Claire. В 1975 Демаршелье перебрался в США. Его работы публиковали такие издания, как Glamour и Mademoiselle, GQ, Rolling Stone, Harper’s Bazaar и Vogue. Он также работал над созданием нескольких календарей Пирелли. В 1989 году Демаршелье стал фотографом принцессы Дианы, делал портреты Леонардо Ди Каприо и других суперзвезд. * деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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новости культуры, искусство, франция, фотография
11:15 01.04.2022
 
Умер фотограф принцессы Дианы Патрик Демаршелье

Знаменитый фотограф Патрик Демаршелье скончался в 78 лет

© AFP 2022 / Getty Images/Astrid StawiarzПатрик Демаршелье
Патрик Демаршелье - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© AFP 2022 / Getty Images/Astrid Stawiarz
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Умер гений фешен-фотографии Патрик Демаршелье, выставки которого проходили в Эрмитаже и в других важнейших музеях мира. Информация о случившемся была опубликована в его аккаунте в Instagram*.

"С прискорбием сообщаем о том, что 31 марта в возрасте 78 лет скончался Патрик Демаршелье. У него остались жена Миа, сыновья Густаф, Артур и Виктор, а также трое внуков", — говорится в посте. Причина смерти мастера не называется.

Патрик Демаршелье родился 21 августа 1943 года во французском Гавре. Съемкой он увлекся еще в подростковом возрасте, с 1960-х подрабатывал в фотомастерских — печатал и ретушировал. В 1970-х его кадры появились на страницах Elle и Marie Claire.
В 1975 Демаршелье перебрался в США. Его работы публиковали такие издания, как Glamour и Mademoiselle, GQ, Rolling Stone, Harper’s Bazaar и Vogue. Он также работал над созданием нескольких календарей Пирелли. В 1989 году Демаршелье стал фотографом принцессы Дианы, делал портреты Леонардо Ди Каприо и других суперзвезд.
* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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