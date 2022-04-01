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Бочкарев: строительная готовность электродепо "Аминьевское" превысила треть
Бочкарев: строительная готовность электродепо "Аминьевское" превысила треть - РИА Новости, 01.04.2022
Бочкарев: строительная готовность электродепо "Аминьевское" превысила треть
Общестроительная готовность электродепо "Аминьевское" в Москве превысила треть, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T12:29
2022-04-01T12:29
2022-04-01T12:29
стройкомплекс москвы
городское хозяйство москвы
общество
андрей бочкарев
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Общестроительная готовность электродепо "Аминьевское" в Москве превысила треть, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.Сейчас на стройплощадке будущего электродепо в рамках комплекса земляных работ завершается вертикальная планировка территории.Одновременно с этим ведется строительство подпорных стен, опоясывающих территорию депо, ремонтного и административного корпусов, а также объектов энергообеспечения. Кроме того, с территории электродепо закончен вынос электросетей, сообщил он.В конце прошлого года была завершена проходка соединительной ветки от Большой кольцевой линии метро в электродепо "Аминьевское" для осуществления оборота подвижного состава Большого кольца, в настоящее время в тех же целях возводятся пролеты эстакады до камеры съездов станции "Давыдково".После завершения всех работ электродепо "Аминьевское" будет обслуживать оборотный состав Большого кольца московского метро наряду с депо "Замоскворецкое" и "Нижегородское".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стройкомплекс москвы, городское хозяйство москвы, общество, андрей бочкарев
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости.
Общестроительная готовность электродепо "Аминьевское" в Москве превысила треть, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев
.
Сейчас на стройплощадке будущего электродепо в рамках комплекса земляных работ завершается вертикальная планировка территории.
"Для изменения и улучшения рельефа местности в целях размещения новых объектов строящегося электродепо осуществляется вертикальная планировка территории путем выравнивания площадки методом среза или подсыпки грунта при необходимости – сегодня она уже выполнена на 95%", – рассказал Бочкарев.
Одновременно с этим ведется строительство подпорных стен, опоясывающих территорию депо, ремонтного и административного корпусов, а также объектов энергообеспечения. Кроме того, с территории электродепо закончен вынос электросетей, сообщил он.
В конце прошлого года была завершена проходка соединительной ветки от Большой кольцевой линии метро в электродепо "Аминьевское" для осуществления оборота подвижного состава Большого кольца, в настоящее время в тех же целях возводятся пролеты эстакады до камеры съездов станции "Давыдково".
После завершения всех работ электродепо "Аминьевское" будет обслуживать оборотный состав Большого кольца московского метро наряду с депо "Замоскворецкое" и "Нижегородское".