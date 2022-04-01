Рейтинг@Mail.ru
Бочкарев: строительная готовность электродепо "Аминьевское" превысила треть - РИА Новости, 01.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220401/aminevskoe-1781250039.html
Бочкарев: строительная готовность электродепо "Аминьевское" превысила треть
Бочкарев: строительная готовность электродепо "Аминьевское" превысила треть - РИА Новости, 01.04.2022
Бочкарев: строительная готовность электродепо "Аминьевское" превысила треть
Общестроительная готовность электродепо "Аминьевское" в Москве превысила треть, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T12:29
2022-04-01T12:29
стройкомплекс москвы
городское хозяйство москвы
общество
андрей бочкарев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588226539_0:33:3077:1763_1920x0_80_0_0_f61937af36ce860044840bba1c435c80.jpg
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Общестроительная готовность электродепо "Аминьевское" в Москве превысила треть, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.Сейчас на стройплощадке будущего электродепо в рамках комплекса земляных работ завершается вертикальная планировка территории.Одновременно с этим ведется строительство подпорных стен, опоясывающих территорию депо, ремонтного и административного корпусов, а также объектов энергообеспечения. Кроме того, с территории электродепо закончен вынос электросетей, сообщил он.В конце прошлого года была завершена проходка соединительной ветки от Большой кольцевой линии метро в электродепо "Аминьевское" для осуществления оборота подвижного состава Большого кольца, в настоящее время в тех же целях возводятся пролеты эстакады до камеры съездов станции "Давыдково".После завершения всех работ электродепо "Аминьевское" будет обслуживать оборотный состав Большого кольца московского метро наряду с депо "Замоскворецкое" и "Нижегородское".
https://realty.ria.ru/20211122/metro-1760129745.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588226539_168:0:2897:2047_1920x0_80_0_0_ce2c2a5014c948cae0cdb31a7c124ea1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
стройкомплекс москвы, городское хозяйство москвы, общество, андрей бочкарев
12:29 01.04.2022
 

Бочкарев: строительная готовность электродепо "Аминьевское" превысила треть

© Стройкомплекс МосквыЗаместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
© Стройкомплекс Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Общестроительная готовность электродепо "Аминьевское" в Москве превысила треть, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.
Сейчас на стройплощадке будущего электродепо в рамках комплекса земляных работ завершается вертикальная планировка территории.
"Для изменения и улучшения рельефа местности в целях размещения новых объектов строящегося электродепо осуществляется вертикальная планировка территории путем выравнивания площадки методом среза или подсыпки грунта при необходимости – сегодня она уже выполнена на 95%", – рассказал Бочкарев.
Одновременно с этим ведется строительство подпорных стен, опоясывающих территорию депо, ремонтного и административного корпусов, а также объектов энергообеспечения. Кроме того, с территории электродепо закончен вынос электросетей, сообщил он.
Строительство метро - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
22 ноября 2021, 11:10Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Новую станцию большого кольца "Аминьевская" подключили к электросетям
В конце прошлого года была завершена проходка соединительной ветки от Большой кольцевой линии метро в электродепо "Аминьевское" для осуществления оборота подвижного состава Большого кольца, в настоящее время в тех же целях возводятся пролеты эстакады до камеры съездов станции "Давыдково".
После завершения всех работ электродепо "Аминьевское" будет обслуживать оборотный состав Большого кольца московского метро наряду с депо "Замоскворецкое" и "Нижегородское".
 
Стройкомплекс МосквыГородское хозяйство МосквыОбществоАндрей Бочкарев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала