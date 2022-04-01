https://ria.ru/20220401/aminevskoe-1781250039.html

Бочкарев: строительная готовность электродепо "Аминьевское" превысила треть

Бочкарев: строительная готовность электродепо "Аминьевское" превысила треть - РИА Новости, 01.04.2022

Бочкарев: строительная готовность электродепо "Аминьевское" превысила треть

Общестроительная готовность электродепо "Аминьевское" в Москве превысила треть, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T12:29

2022-04-01T12:29

2022-04-01T12:29

стройкомплекс москвы

городское хозяйство москвы

общество

андрей бочкарев

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Общестроительная готовность электродепо "Аминьевское" в Москве превысила треть, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.Сейчас на стройплощадке будущего электродепо в рамках комплекса земляных работ завершается вертикальная планировка территории.Одновременно с этим ведется строительство подпорных стен, опоясывающих территорию депо, ремонтного и административного корпусов, а также объектов энергообеспечения. Кроме того, с территории электродепо закончен вынос электросетей, сообщил он.В конце прошлого года была завершена проходка соединительной ветки от Большой кольцевой линии метро в электродепо "Аминьевское" для осуществления оборота подвижного состава Большого кольца, в настоящее время в тех же целях возводятся пролеты эстакады до камеры съездов станции "Давыдково".После завершения всех работ электродепо "Аминьевское" будет обслуживать оборотный состав Большого кольца московского метро наряду с депо "Замоскворецкое" и "Нижегородское".

https://realty.ria.ru/20211122/metro-1760129745.html

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Алёна Пава

стройкомплекс москвы, городское хозяйство москвы, общество, андрей бочкарев