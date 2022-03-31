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Компании в Европе не смогут поднять сотрудникам зарплаты на уровне инфляции - РИА Новости, 31.03.2022
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Компании в Европе не смогут поднять сотрудникам зарплаты на уровне инфляции
Компании в Европе не смогут поднять сотрудникам зарплаты на уровне инфляции - РИА Новости, 31.03.2022
Компании в Европе не смогут поднять сотрудникам зарплаты на уровне инфляции
Европейские компании в этом году не смогут поднять зарплаты сотрудникам в соответствии с уровнем инфляции, в том числе на фоне ситуации вокруг Украины и роста... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T16:16
2022-03-31T16:16
экономика
россия
евросоюз
европа
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ЛОНДОН, 31 мар - РИА Новости. Европейские компании в этом году не смогут поднять зарплаты сотрудникам в соответствии с уровнем инфляции, в том числе на фоне ситуации вокруг Украины и роста цен на энергоносители, пишет газета Financial Times.Мировые цены на нефть и газ растут на фоне санкций в отношении России и стремления отказаться от закупок российской нефти.Последние полгода в регионе растут цены на электроэнергию, топливо, продукты и другие товары, отмечает издание. "Многие компании, в том числе ключевые работодатели, включая автопроизводителей, химические компании, производителей продовольствия и производителей стали, которые полагаются на импорт из России и Украины, могут столкнуться с кризисом", - пишет газета.По словам издания, большого роста зарплат не следует ожидать, в том числе из-за возможного перехода к более экономному энергопотреблению и остановке производства. Германия, Франция, Испания и Италия пытаются "смягчить удар" за счет снижения цен на топливо и счетов за энергопотребление для бедных домохозяйств, ряд стран также планируют повысить минимальный размер оплаты труда."Однако за последние три месяца прошлого года номинальная почасовая оплата труда в еврозоне увеличивалась в годовом выражении на 1,5%, что значительно медленнее темпов инфляции, которая за аналогичный период ускорилась на 4,6%", - пишет газета со ссылкой на данные европейского статистического агентства Евростат.Реальные зарплаты в Германии и Италии сократились на примерно 3%, в Испании и Нидерландах - на более 4%. Во Франции этот показатель составил 1,4%. "Резкий скачек инфляции привел к значительному сокращению роста реальных зарплат, ситуация, скорее всего, усугубится по мере дальнейшего роста инфляции", - рассказала изданию экономист UBS Анна Титарева.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин отмечал также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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экономика, россия, евросоюз, европа
16:16 31.03.2022
 
Компании в Европе не смогут поднять сотрудникам зарплаты на уровне инфляции

Компании в Европе не смогут поднять сотрудникам зарплаты в соответствии с инфляцией

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаг ЕС
Флаг ЕС - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Флаг ЕС
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ЛОНДОН, 31 мар - РИА Новости. Европейские компании в этом году не смогут поднять зарплаты сотрудникам в соответствии с уровнем инфляции, в том числе на фоне ситуации вокруг Украины и роста цен на энергоносители, пишет газета Financial Times.
Мировые цены на нефть и газ растут на фоне санкций в отношении России и стремления отказаться от закупок российской нефти.
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Последние полгода в регионе растут цены на электроэнергию, топливо, продукты и другие товары, отмечает издание. "Многие компании, в том числе ключевые работодатели, включая автопроизводителей, химические компании, производителей продовольствия и производителей стали, которые полагаются на импорт из России и Украины, могут столкнуться с кризисом", - пишет газета.
По словам издания, большого роста зарплат не следует ожидать, в том числе из-за возможного перехода к более экономному энергопотреблению и остановке производства. Германия, Франция, Испания и Италия пытаются "смягчить удар" за счет снижения цен на топливо и счетов за энергопотребление для бедных домохозяйств, ряд стран также планируют повысить минимальный размер оплаты труда.
"Однако за последние три месяца прошлого года номинальная почасовая оплата труда в еврозоне увеличивалась в годовом выражении на 1,5%, что значительно медленнее темпов инфляции, которая за аналогичный период ускорилась на 4,6%", - пишет газета со ссылкой на данные европейского статистического агентства Евростат.
Реальные зарплаты в Германии и Италии сократились на примерно 3%, в Испании и Нидерландах - на более 4%. Во Франции этот показатель составил 1,4%. "Резкий скачек инфляции привел к значительному сокращению роста реальных зарплат, ситуация, скорее всего, усугубится по мере дальнейшего роста инфляции", - рассказала изданию экономист UBS Анна Титарева.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин отмечал также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
 
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