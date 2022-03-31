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Премьер Японии не считает ошибкой курс, проводимый в отношении России - РИА Новости, 31.03.2022
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Премьер Японии не считает ошибкой курс, проводимый в отношении России
Премьер Японии не считает ошибкой курс, проводимый в отношении России - РИА Новости, 31.03.2022
Премьер Японии не считает ошибкой курс, проводимый в отношении России
Премьер-министр Японии Фумио Кисида не считает, что проводимые Токио переговоры с Россией в целях заключения мирного договора на фоне усилий международного... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T09:57
2022-03-31T16:00
в мире
россия
япония
токио
фумио кисида
севастополь
оон
владимир путин
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ТОКИО, 31 мар – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида не считает, что проводимые Токио переговоры с Россией в целях заключения мирного договора на фоне усилий международного сообщества по снижению напряженности вокруг Украины могли послать руководству РФ "ошибочное сообщение".Выступая в нижней палате японского парламента, Кисида отметил, что после присоединения Крыма к России в 2014 году Япония, которая считает эти действия "нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины", и международное сообщество взаимодействовали, пытаясь воздействовать на Москву и Киев для снижения напряженности."В то же время в рамках нашего курса на разрешение территориального вопроса и подписание мирного договора мы продолжали вести диалог с РФ. Высказывание о том, что таким образом мы могли отправить президенту (России Владимиру) Путину "ошибочное сообщение", не соответствует действительности", - подчеркнул глава японского правительства.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии курильских островов Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.В 2018 году в Сингапуре по итогам встречи на высшем уровне между лидерами России и Японии японский премьер-министр заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. Это стало серьезной уступкой со стороны Японии, так как до этого времени ее официальной позицией было требование возвращения четырех островов и только после этого - заключение мирного договора.Ранее в этом месяце МИД РФ заявил, что Москва в качестве ответной меры на введенные Токио в связи с событиями на Украине санкции отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.
https://ria.ru/20220331/yaponiya-1780989376.html
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Курильский вопрос: как менялась принадлежность спорных островов
Российско-японский спор о принадлежности Курильских островов тянется уже более 70 лет, из-за этого страны не могут заключить мирный договор. В настоящее время Курилы входят в состав Сахалинской области. Токио считает Итуруп, Кунашир и острова Малой Курильской гряды (Шикотан и архипелаг Хабомаи) своими северными территориями, незаконно оккупированными Россией, и требует возвращения как минимум Малой Курильской гряды. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто первым пришел на Курильские острова и как менялось их подчинение с начала XVIII века.
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в мире, россия, япония, токио, фумио кисида, севастополь, оон, владимир путин
09:57 31.03.2022 (обновлено: 16:00 31.03.2022)
 
Премьер Японии не считает ошибкой курс, проводимый в отношении России

Премьер Японии Кисида не считает ошибкой проводимый с 2014 года курс в отношении России

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкФумио Кисида
Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Фумио Кисида
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ТОКИО, 31 мар – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида не считает, что проводимые Токио переговоры с Россией в целях заключения мирного договора на фоне усилий международного сообщества по снижению напряженности вокруг Украины могли послать руководству РФ "ошибочное сообщение".
Выступая в нижней палате японского парламента, Кисида отметил, что после присоединения Крыма к России в 2014 году Япония, которая считает эти действия "нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины", и международное сообщество взаимодействовали, пытаясь воздействовать на Москву и Киев для снижения напряженности.
Панорама Токио - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
05:11
СМИ: Япония вновь начала называть Южные Курилы незаконно оккупированными
"В то же время в рамках нашего курса на разрешение территориального вопроса и подписание мирного договора мы продолжали вести диалог с РФ. Высказывание о том, что таким образом мы могли отправить президенту (России Владимиру) Путину "ошибочное сообщение", не соответствует действительности", - подчеркнул глава японского правительства.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
29 марта, 14:21
Япония заняла антироссийскую позицию по лекалам США, заявил Патрушев
Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии курильских островов Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.
Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
В 2018 году в Сингапуре по итогам встречи на высшем уровне между лидерами России и Японии японский премьер-министр заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. Это стало серьезной уступкой со стороны Японии, так как до этого времени ее официальной позицией было требование возвращения четырех островов и только после этого - заключение мирного договора.
Ранее в этом месяце МИД РФ заявил, что Москва в качестве ответной меры на введенные Токио в связи с событиями на Украине санкции отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.
 
В миреРоссияЯпонияТокиоФумио КисидаСевастопольООНВладимир Путин
 
 
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