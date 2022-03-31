Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Япония вновь начала называть Южные Курилы незаконно оккупированными - РИА Новости, 31.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220331/yaponiya-1780989376.html
СМИ: Япония вновь начала называть Южные Курилы незаконно оккупированными
СМИ: Япония вновь начала называть Южные Курилы незаконно оккупированными - РИА Новости, 31.03.2022
СМИ: Япония вновь начала называть Южные Курилы незаконно оккупированными
Власти Японии вернули резкую формулировку о том, что Южные Курилы "являются неотъемлемой частью Японии и в настоящее время незаконно оккупированы Россией", в... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T05:11
2022-03-31T15:42
в мире
россия
курильские острова
япония
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/14/1602114014_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_680e0077b42539d20353e42d7659e24e.jpg
ТОКИО, 31 мар — РИА Новости. Власти Японии вернули резкую формулировку о том, что Южные Курилы "являются неотъемлемой частью Японии и в настоящее время незаконно оккупированы Россией", в "Синюю книгу по дипломатии" за 2022 год. Об этом сообщило агентство Киодо со ссылкой на информированные источники, знакомые с текстом чернового варианта документа."Синяя книга" фактически охватывает период с 1 января по 31 декабря 2021 года, формулировка возвращена в раздел про так называемые северные территории — так Япония именует южные острова Курильской гряды.Токио ранее в ответ на российскую спецоперацию на Украине ввел против Москвы несколько пакетов санкций. В частности, исключил Россию из режима наибольшего благоприятствования в торговле и ввел запрет на экспорт с 18 марта 275 товаров, включая полупроводники, радары, сенсоры, лазеры, средства связи, записывающие устройства и их компоненты, программное обеспечение, комплектующие для тракторов, газотурбинные двигатели для самолетов и их комплектующие, оборудование для нефтепереработки. С 5 апреля в Россию также запретят экспорт предметов роскоши, включая автомобили и драгоценности.В 2018 году в Сингапуре по итогам встречи на высшем уровне между лидерами России и Японии японский премьер-министр заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. На прошлой неделе Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио заявила об отказе от ведения переговоров по мирному договору, прекращении безвизовых поездок граждан Японии на южные Курильские острова и выходе из диалога о налаживании совместной хозяйственной деятельности в регионе.Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что, если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.
https://ria.ru/20220329/sanktsii-1780613816.html
россия
курильские острова
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Курильский вопрос: как менялась принадлежность спорных островов
Российско-японский спор о принадлежности Курильских островов тянется уже более 70 лет, из-за этого страны не могут заключить мирный договор. В настоящее время Курилы входят в состав Сахалинской области. Токио считает Итуруп, Кунашир и острова Малой Курильской гряды (Шикотан и архипелаг Хабомаи) своими северными территориями, незаконно оккупированными Россией, и требует возвращения как минимум Малой Курильской гряды. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто первым пришел на Курильские острова и как менялось их подчинение с начала XVIII века.
2022-03-31T05:11
true
PT2M33S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/14/1602114014_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_cdc82a512f260413aded32151dbc6de0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, курильские острова, япония
05:11 31.03.2022 (обновлено: 15:42 31.03.2022)
 
СМИ: Япония вновь начала называть Южные Курилы незаконно оккупированными

Киодо: Япония вернула фразу об "оккупации" Южных Курил в "Синюю книгу по дипломатии"

© AP Photo / Kiichiro SatoПанорама Токио
Панорама Токио - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© AP Photo / Kiichiro Sato
Панорама Токио
Читать ria.ru в
ТОКИО, 31 мар — РИА Новости. Власти Японии вернули резкую формулировку о том, что Южные Курилы "являются неотъемлемой частью Японии и в настоящее время незаконно оккупированы Россией", в "Синюю книгу по дипломатии" за 2022 год. Об этом сообщило агентство Киодо со ссылкой на информированные источники, знакомые с текстом чернового варианта документа.

"Стало известно, что в части касаемо северных территорий было возвращено резкое выражение о том, что это "территории, которые являются неотъемлемой частью Японии и в настоящее время незаконно оккупированы Россией", — говорится в сообщении.

"Синяя книга" фактически охватывает период с 1 января по 31 декабря 2021 года, формулировка возвращена в раздел про так называемые северные территории — так Япония именует южные острова Курильской гряды.
Токио ранее в ответ на российскую спецоперацию на Украине ввел против Москвы несколько пакетов санкций. В частности, исключил Россию из режима наибольшего благоприятствования в торговле и ввел запрет на экспорт с 18 марта 275 товаров, включая полупроводники, радары, сенсоры, лазеры, средства связи, записывающие устройства и их компоненты, программное обеспечение, комплектующие для тракторов, газотурбинные двигатели для самолетов и их комплектующие, оборудование для нефтепереработки. С 5 апреля в Россию также запретят экспорт предметов роскоши, включая автомобили и драгоценности.
Здание Государственной думы - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
29 марта, 10:39
Депутат Госдумы напомнил о "Волгах" в ответ на японские санкции
В 2018 году в Сингапуре по итогам встречи на высшем уровне между лидерами России и Японии японский премьер-министр заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. На прошлой неделе Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио заявила об отказе от ведения переговоров по мирному договору, прекращении безвизовых поездок граждан Японии на южные Курильские острова и выходе из диалога о налаживании совместной хозяйственной деятельности в регионе.
Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.
Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что, если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.
 
В миреРоссияКурильские островаЯпония
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала