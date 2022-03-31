https://ria.ru/20220331/yaponiya-1780989376.html

СМИ: Япония вновь начала называть Южные Курилы незаконно оккупированными

СМИ: Япония вновь начала называть Южные Курилы незаконно оккупированными - РИА Новости, 31.03.2022

СМИ: Япония вновь начала называть Южные Курилы незаконно оккупированными

Власти Японии вернули резкую формулировку о том, что Южные Курилы "являются неотъемлемой частью Японии и в настоящее время незаконно оккупированы Россией", в... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T05:11

2022-03-31T05:11

2022-03-31T15:42

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россия

курильские острова

япония

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ТОКИО, 31 мар — РИА Новости. Власти Японии вернули резкую формулировку о том, что Южные Курилы "являются неотъемлемой частью Японии и в настоящее время незаконно оккупированы Россией", в "Синюю книгу по дипломатии" за 2022 год. Об этом сообщило агентство Киодо со ссылкой на информированные источники, знакомые с текстом чернового варианта документа."Синяя книга" фактически охватывает период с 1 января по 31 декабря 2021 года, формулировка возвращена в раздел про так называемые северные территории — так Япония именует южные острова Курильской гряды.Токио ранее в ответ на российскую спецоперацию на Украине ввел против Москвы несколько пакетов санкций. В частности, исключил Россию из режима наибольшего благоприятствования в торговле и ввел запрет на экспорт с 18 марта 275 товаров, включая полупроводники, радары, сенсоры, лазеры, средства связи, записывающие устройства и их компоненты, программное обеспечение, комплектующие для тракторов, газотурбинные двигатели для самолетов и их комплектующие, оборудование для нефтепереработки. С 5 апреля в Россию также запретят экспорт предметов роскоши, включая автомобили и драгоценности.В 2018 году в Сингапуре по итогам встречи на высшем уровне между лидерами России и Японии японский премьер-министр заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. На прошлой неделе Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио заявила об отказе от ведения переговоров по мирному договору, прекращении безвизовых поездок граждан Японии на южные Курильские острова и выходе из диалога о налаживании совместной хозяйственной деятельности в регионе.Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что, если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.

https://ria.ru/20220329/sanktsii-1780613816.html

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курильские острова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Курильский вопрос: как менялась принадлежность спорных островов Российско-японский спор о принадлежности Курильских островов тянется уже более 70 лет, из-за этого страны не могут заключить мирный договор. В настоящее время Курилы входят в состав Сахалинской области. Токио считает Итуруп, Кунашир и острова Малой Курильской гряды (Шикотан и архипелаг Хабомаи) своими северными территориями, незаконно оккупированными Россией, и требует возвращения как минимум Малой Курильской гряды. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто первым пришел на Курильские острова и как менялось их подчинение с начала XVIII века. 2022-03-31T05:11 true PT2M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, курильские острова, япония