https://ria.ru/20220331/yandeks-1781110547.html

Санкции не помешают "Яндексу" импортировать полупроводники, заявил эксперт

Санкции не помешают "Яндексу" импортировать полупроводники, заявил эксперт - РИА Новости, 31.03.2022

Санкции не помешают "Яндексу" импортировать полупроводники, заявил эксперт

"Яндекс" сможет импортировать полупроводники из-за границы, несмотря на санкции Запада, помочь в этом может параллельный импорт, заявил РИА Новости руководитель РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T16:08

2022-03-31T16:08

2022-03-31T16:08

экономика

сша

россия

михаил мишустин

яндекс

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. "Яндекс" сможет импортировать полупроводники из-за границы, несмотря на санкции Запада, помочь в этом может параллельный импорт, заявил РИА Новости руководитель аналитического агентства Content Review Сергей Половников.Накануне агентство Блумберг со ссылкой на слова источников сообщило, что "Яндекс" может столкнуться с нехваткой полупроводников, необходимых для серверов, в течение года или 18 месяцев из-за ограничения на импорт."Да ничем это не грозит. ... Сегодняшняя новость "Мегафона", например, она о том, что "Мегафон", каким-то образом умудрился закупить оборудование в это тяжелое время для своих облачных технологий. Что мешает "Яндексу" это сделать? Да ничего не мешает", - сказал Половников.По его словам, у "Яндекса" возникнут сложности, но ситуация не является серьезной. "Вчера было распоряжение правительства о параллельном импорте. То есть это импорт без уведомления компании производителя. Будут просто покупать через вторые руки все, что необходимо", - добавил Половников.В четверг мобильный оператор "Мегафон" сообщил о том, что закупил дополнительное оборудование и увеличивает в 7 раз емкость резерва облачной инфраструктуры для бизнеса и госсектора.Накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в стране будет легализован параллельный импорт (без разрешения правообладателя) для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары, их перечень определит Минпромторг.МИД Тайваня сообщил, что Тайбэй присоединится к международным экономическим санкциям против России в связи с ситуацией на Украине, а также продолжит тесную координацию с США и другими странами для принятия соответствующих мер. После этого поставки продукции в Россию прекратил тайваньский производитель полупроводников Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC).

https://ria.ru/20220330/sanktsii-1780943017.html

https://ria.ru/20220330/sanktsii-1780977726.html

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Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, сша, россия, михаил мишустин, яндекс, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)