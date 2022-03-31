Санкции не помешают "Яндексу" импортировать полупроводники, заявил эксперт
Эксперт Половников: санкции не помешают "Яндексу" импортировать полупроводники
Логотип компании "Яндекс"
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. "Яндекс" сможет импортировать полупроводники из-за границы, несмотря на санкции Запада, помочь в этом может параллельный импорт, заявил РИА Новости руководитель аналитического агентства Content Review Сергей Половников.
Накануне агентство Блумберг со ссылкой на слова источников сообщило, что "Яндекс" может столкнуться с нехваткой полупроводников, необходимых для серверов, в течение года или 18 месяцев из-за ограничения на импорт.
"Да ничем это не грозит. ... Сегодняшняя новость "Мегафона", например, она о том, что "Мегафон", каким-то образом умудрился закупить оборудование в это тяжелое время для своих облачных технологий. Что мешает "Яндексу" это сделать? Да ничего не мешает", - сказал Половников.
По его словам, у "Яндекса" возникнут сложности, но ситуация не является серьезной. "Вчера было распоряжение правительства о параллельном импорте. То есть это импорт без уведомления компании производителя. Будут просто покупать через вторые руки все, что необходимо", - добавил Половников.
В четверг мобильный оператор "Мегафон" сообщил о том, что закупил дополнительное оборудование и увеличивает в 7 раз емкость резерва облачной инфраструктуры для бизнеса и госсектора.
Накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в стране будет легализован параллельный импорт (без разрешения правообладателя) для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары, их перечень определит Минпромторг.
МИД Тайваня сообщил, что Тайбэй присоединится к международным экономическим санкциям против России в связи с ситуацией на Украине, а также продолжит тесную координацию с США и другими странами для принятия соответствующих мер. После этого поставки продукции в Россию прекратил тайваньский производитель полупроводников Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC).