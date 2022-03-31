https://ria.ru/20220331/volnovakha-1781179772.html
Украинские боевики бросили боевые награды, уходя из Волновахи
Украинские боевики бросили боевые награды, уходя из Волновахи - РИА Новости, 31.03.2022
Украинские боевики бросили боевые награды, уходя из Волновахи
Украинские боевики, покидая город Волноваха, бросали боевые награды, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T22:15
2022-03-31T22:15
2022-03-31T22:19
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
донбасс
волноваха
ситуация в днр и лнр
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ВОЛНОВАХА (Донецкая область), 31 мар - РИА Новости. Украинские боевики, покидая город Волноваха, бросали боевые награды, передаёт корреспондент РИА Новости.Кроме формы и документов, украинские боевики, уходя из города Волноваха, бросали и боевые награды, которые вручались приказом президента Украины. Корреспонденты РИА Новости обнаружили медаль "За участие в антитеррористической операции" и наградные документы к ней. Всё это было в спешке оставлено, передаёт корреспондент РИА Новости.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220331/zapad-1780967802.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, донбасс, волноваха, ситуация в днр и лнр
22:15 31.03.2022 (обновлено: 22:19 31.03.2022)
Украинские боевики бросили боевые награды, уходя из Волновахи
Украинские боевики в спешке бросили боевые награды, покидая город Волноваха
ВОЛНОВАХА (Донецкая область), 31 мар - РИА Новости. Украинские боевики, покидая город Волноваха, бросали боевые награды, передаёт корреспондент РИА Новости.
Кроме формы и документов, украинские боевики, уходя из города Волноваха, бросали и боевые награды, которые вручались приказом президента Украины. Корреспонденты РИА Новости обнаружили медаль "За участие в антитеррористической операции" и наградные документы к ней. Всё это было в спешке оставлено, передаёт корреспондент РИА Новости.
Россия
начала военную операцию на Украине
24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.