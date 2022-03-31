https://ria.ru/20220331/volnovakha-1781179772.html

Украинские боевики бросили боевые награды, уходя из Волновахи

Украинские боевики бросили боевые награды, уходя из Волновахи - РИА Новости, 31.03.2022

Украинские боевики бросили боевые награды, уходя из Волновахи

Украинские боевики, покидая город Волноваха, бросали боевые награды, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T22:15

2022-03-31T22:15

2022-03-31T22:19

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ВОЛНОВАХА (Донецкая область), 31 мар - РИА Новости. Украинские боевики, покидая город Волноваха, бросали боевые награды, передаёт корреспондент РИА Новости.Кроме формы и документов, украинские боевики, уходя из города Волноваха, бросали и боевые награды, которые вручались приказом президента Украины. Корреспонденты РИА Новости обнаружили медаль "За участие в антитеррористической операции" и наградные документы к ней. Всё это было в спешке оставлено, передаёт корреспондент РИА Новости.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220331/zapad-1780967802.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, украина, донбасс, волноваха, ситуация в днр и лнр