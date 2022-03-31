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Украинские боевики бросили боевые награды, уходя из Волновахи - РИА Новости, 31.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220331/volnovakha-1781179772.html
Украинские боевики бросили боевые награды, уходя из Волновахи
Украинские боевики бросили боевые награды, уходя из Волновахи - РИА Новости, 31.03.2022
Украинские боевики бросили боевые награды, уходя из Волновахи
Украинские боевики, покидая город Волноваха, бросали боевые награды, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T22:15
2022-03-31T22:19
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
донбасс
волноваха
ситуация в днр и лнр
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ВОЛНОВАХА (Донецкая область), 31 мар - РИА Новости. Украинские боевики, покидая город Волноваха, бросали боевые награды, передаёт корреспондент РИА Новости.Кроме формы и документов, украинские боевики, уходя из города Волноваха, бросали и боевые награды, которые вручались приказом президента Украины. Корреспонденты РИА Новости обнаружили медаль "За участие в антитеррористической операции" и наградные документы к ней. Всё это было в спешке оставлено, передаёт корреспондент РИА Новости.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, россия, украина, донбасс, волноваха, ситуация в днр и лнр
22:15 31.03.2022 (обновлено: 22:19 31.03.2022)
 
Украинские боевики бросили боевые награды, уходя из Волновахи

Украинские боевики в спешке бросили боевые награды, покидая город Волноваха

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкУничтоженный украинский танк на улице в перешедшем под контроль ДНР городе Волноваха
Уничтоженный украинский танк на улице в перешедшем под контроль ДНР городе Волноваха - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Уничтоженный украинский танк на улице в перешедшем под контроль ДНР городе Волноваха
Читать ria.ru в
ВОЛНОВАХА (Донецкая область), 31 мар - РИА Новости. Украинские боевики, покидая город Волноваха, бросали боевые награды, передаёт корреспондент РИА Новости.
Кроме формы и документов, украинские боевики, уходя из города Волноваха, бросали и боевые награды, которые вручались приказом президента Украины. Корреспонденты РИА Новости обнаружили медаль "За участие в антитеррористической операции" и наградные документы к ней. Всё это было в спешке оставлено, передаёт корреспондент РИА Новости.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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