https://ria.ru/20220331/voennoplennyy-1781180742.html
Кадыров опубликовал видео с сбежавшим из украинской армии военнопленным
Кадыров опубликовал видео с сбежавшим из украинской армии военнопленным - РИА Новости, 31.03.2022
Кадыров опубликовал видео с сбежавшим из украинской армии военнопленным
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем канале в Telegram видео, на котором пленный рассказывает, что сбежал из украинской армии, потому что командование РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T22:28
2022-03-31T22:28
2022-03-31T22:28
обострение ситуации в днр и лнр
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донбасс
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 31 мар – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем канале в Telegram видео, на котором пленный рассказывает, что сбежал из украинской армии, потому что командование отдает приказы "убивать российскую армию" и расправляться с мирными жителями, которые ее поддерживают."Если не соглашаемся, убивают нас и наши семьи... Сбежал, потому что никогда не буду убивать людей — ни русских, ни украинцев", - сказал он.Кадыров, комментируя видео, отметил, что "этому танковому инструктору по имени Александр повезло больше всех – он жив и невредим"."Он рассказал много полезной информации о передвижениях подразделений ВСУ, облегчив работу российским бойцам", — написал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220319/ukraina-1778953699.html
https://ria.ru/20220331/zapad-1780967802.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, донбасс, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, рамзан кадыров
Кадыров опубликовал видео с сбежавшим из украинской армии военнопленным
Глава Чечни Кадыров опубликовал видео с сбежавшим из украинской армии военнопленным