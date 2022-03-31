Рейтинг@Mail.ru
Кадыров опубликовал видео с сбежавшим из украинской армии военнопленным - РИА Новости, 31.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220331/voennoplennyy-1781180742.html
Кадыров опубликовал видео с сбежавшим из украинской армии военнопленным
Кадыров опубликовал видео с сбежавшим из украинской армии военнопленным - РИА Новости, 31.03.2022
Кадыров опубликовал видео с сбежавшим из украинской армии военнопленным
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем канале в Telegram видео, на котором пленный рассказывает, что сбежал из украинской армии, потому что командование РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T22:28
2022-03-31T22:28
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
донбасс
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
рамзан кадыров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734865305_0:203:3077:1934_1920x0_80_0_0_089ae9a3ec8526145d22923f1544b03a.jpg
ГРОЗНЫЙ, 31 мар – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем канале в Telegram видео, на котором пленный рассказывает, что сбежал из украинской армии, потому что командование отдает приказы "убивать российскую армию" и расправляться с мирными жителями, которые ее поддерживают."Если не соглашаемся, убивают нас и наши семьи... Сбежал, потому что никогда не буду убивать людей — ни русских, ни украинцев", - сказал он.Кадыров, комментируя видео, отметил, что "этому танковому инструктору по имени Александр повезло больше всех – он жив и невредим"."Он рассказал много полезной информации о передвижениях подразделений ВСУ, облегчив работу российским бойцам", — написал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220319/ukraina-1778953699.html
https://ria.ru/20220331/zapad-1780967802.html
россия
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734865305_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_dfbf974d8102c238faff0c0e3d8487f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, донбасс, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, рамзан кадыров
22:28 31.03.2022
 
Кадыров опубликовал видео с сбежавшим из украинской армии военнопленным

Глава Чечни Кадыров опубликовал видео с сбежавшим из украинской армии военнопленным

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкРамзан Кадыров
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Рамзан Кадыров
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 31 мар – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем канале в Telegram видео, на котором пленный рассказывает, что сбежал из украинской армии, потому что командование отдает приказы "убивать российскую армию" и расправляться с мирными жителями, которые ее поддерживают.
"Если не соглашаемся, убивают нас и наши семьи... Сбежал, потому что никогда не буду убивать людей — ни русских, ни украинцев", - сказал он.
Кадыров, комментируя видео, отметил, что "этому танковому инструктору по имени Александр повезло больше всех – он жив и невредим".
"Он рассказал много полезной информации о передвижениях подразделений ВСУ, облегчив работу российским бойцам", — написал он.
Солдаты ВСУ на бронетранспортере в окрестностях Киева, Украина - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
19 марта, 08:00
Взгляд из Киева: на Украине открыто говорят о планах резать русских детей
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Колонна военной техники ВС России - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
Вчера, 08:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Запад в ярости: Россия использует "туман войны"
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаДонбассВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНРРамзан Кадыров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала