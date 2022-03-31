В Одессе задержали группировку, нелегально переправлявшую мужчин за границу
В Одесской области задержали группировку, нелегально переправлявшую мужчин за границу
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкТабличка на здании Государственного бюро расследования в Киеве
Табличка на здании Государственного бюро расследования в Киеве
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины заявило в четверг, что в Одесской области задержали группировку, нелегально переправлявшую мужчин призывного возраста за границу.
"ГБР совместно с пограничниками задержало четырех местных жителей Одесской области, которые организовали нелегальную переправку лиц призывного возраста в Молдавию, выдавая их за "волонтеров", - говорится в Telegram-канале Государственного бюро расследований.
"Дельцы представлялись представителями территориальной обороны Одесской области и брали за каждого переправленного "волонтера" от 10 до 12 тысяч долларов США", - сообщили в ведомстве.
Парламент Украины 3 марта одобрил указ Владимира Зеленского о всеобщей мобилизации, она касается мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.