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В Одессе задержали группировку, нелегально переправлявшую мужчин за границу - РИА Новости, 31.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220331/ukraina-1781145738.html
В Одессе задержали группировку, нелегально переправлявшую мужчин за границу
В Одессе задержали группировку, нелегально переправлявшую мужчин за границу - РИА Новости, 31.03.2022
В Одессе задержали группировку, нелегально переправлявшую мужчин за границу
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины заявило в четверг, что в Одесской области задержали группировку, нелегально переправлявшую мужчин призывного... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T18:06
2022-03-31T18:06
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
одесская область
украина
молдавия
ситуация в днр и лнр
государственное бюро расследований украины
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины заявило в четверг, что в Одесской области задержали группировку, нелегально переправлявшую мужчин призывного возраста за границу."ГБР совместно с пограничниками задержало четырех местных жителей Одесской области, которые организовали нелегальную переправку лиц призывного возраста в Молдавию, выдавая их за "волонтеров", - говорится в Telegram-канале Государственного бюро расследований."Дельцы представлялись представителями территориальной обороны Одесской области и брали за каждого переправленного "волонтера" от 10 до 12 тысяч долларов США", - сообщили в ведомстве.Парламент Украины 3 марта одобрил указ Владимира Зеленского о всеобщей мобилизации, она касается мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, одесская область, украина, молдавия, ситуация в днр и лнр, государственное бюро расследований украины
18:06 31.03.2022
 
В Одессе задержали группировку, нелегально переправлявшую мужчин за границу

В Одесской области задержали группировку, нелегально переправлявшую мужчин за границу

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкТабличка на здании Государственного бюро расследования в Киеве
Табличка на здании Государственного бюро расследования в Киеве - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Табличка на здании Государственного бюро расследования в Киеве
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины заявило в четверг, что в Одесской области задержали группировку, нелегально переправлявшую мужчин призывного возраста за границу.
"ГБР совместно с пограничниками задержало четырех местных жителей Одесской области, которые организовали нелегальную переправку лиц призывного возраста в Молдавию, выдавая их за "волонтеров", - говорится в Telegram-канале Государственного бюро расследований.
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Киевлянин пытался сбежать с Украины, выдавая себя за женщину
"Дельцы представлялись представителями территориальной обороны Одесской области и брали за каждого переправленного "волонтера" от 10 до 12 тысяч долларов США", - сообщили в ведомстве.
Парламент Украины 3 марта одобрил указ Владимира Зеленского о всеобщей мобилизации, она касается мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреОдесская областьУкраинаМолдавияСитуация в ДНР и ЛНРГосударственное бюро расследований Украины
 
 
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