https://ria.ru/20220331/ukraina-1781145738.html

В Одессе задержали группировку, нелегально переправлявшую мужчин за границу

В Одессе задержали группировку, нелегально переправлявшую мужчин за границу - РИА Новости, 31.03.2022

В Одессе задержали группировку, нелегально переправлявшую мужчин за границу

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины заявило в четверг, что в Одесской области задержали группировку, нелегально переправлявшую мужчин призывного... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T18:06

2022-03-31T18:06

2022-03-31T18:06

обострение ситуации в днр и лнр

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одесская область

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ситуация в днр и лнр

государственное бюро расследований украины

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины заявило в четверг, что в Одесской области задержали группировку, нелегально переправлявшую мужчин призывного возраста за границу."ГБР совместно с пограничниками задержало четырех местных жителей Одесской области, которые организовали нелегальную переправку лиц призывного возраста в Молдавию, выдавая их за "волонтеров", - говорится в Telegram-канале Государственного бюро расследований."Дельцы представлялись представителями территориальной обороны Одесской области и брали за каждого переправленного "волонтера" от 10 до 12 тысяч долларов США", - сообщили в ведомстве.Парламент Украины 3 марта одобрил указ Владимира Зеленского о всеобщей мобилизации, она касается мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220313/kiev-1777929804.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, одесская область, украина, молдавия, ситуация в днр и лнр, государственное бюро расследований украины